顛覆你的英國印象！臺籍英國媳婦無法理解的衛生習慣

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說到「英國」你腦海中會浮現什麼呢？是英國人精神支柱皇室成員，溫和有禮的英國紳士與淑女？還是，魔幻魅力席捲全球的《哈利波特》和氣勢恢弘的古老建築呢？沒錯這些都是經典英國形象，但其實深入英國當地，你會發現有些「英國印象」卻讓人跌破眼鏡！尤其正處新冠肺炎肆虐全球的今日，居然還有不少「逆時中」的不良示範？！

《英國哪有什麼好？》作者艾莉雅來自臺南，遠嫁英國的她旅居世界各地，在英國居住期間嚐盡酸甜苦辣的洗禮後，在書中不僅寫下那些生活記趣，更以深層角度看英國人文化和生活的有趣現象，讓嚮往旅居英國的新手大開眼界，也讓老手們會心一笑！

文／艾莉雅

西方先進國家與失控的頭蝨

大家印象中的英國應該都是所謂的「已開發國家」，比起我們應該是比較先進、比較衛生吧？的確，在某些方面他們的確如此，但在這裡實際生活過後，才發現很多事情跟之前想像的不一樣，尤其是衛生習慣方面，甚至會讓人開始懷疑英國真的有比較先進嗎？

現在還有人得頭蝨？

我家妹妹剛上學的第一個禮拜就收到老師寄來一封email，請 她上學時要把頭髮綁起來。不只是為了安全（以免被拉扯到），也是為了衛生，尤其可以減少被感染頭蝨的機會。唸到這裡，我的眼睛嘴巴就忍不住張大了。頭蝨？現在這種年代還有人在得頭蝨嗎？這種事情不是很古早以前才會發生的嗎？講到頭蝨，立刻回想到以前念國小的時候曾經流行過，班上幾乎大家都被傳染了，我也沒有倖免，頭髮上被「蝨母」下蛋下的一顆一顆的。記得媽媽在幫我弄頭蝨藥的時候，還看到一隻肥美的胖頭蝨緊急逃難到我脖子後方的髮際線上，正好被壓著我的頭準備沖水的媽媽看見，抓起來捏爆。我身邊的同學也都被他們爸媽「掏掏ㄝ」（把頭髮用藥水悶起來），因此小學畢業後，我就沒有再聽說有人得頭蝨了。但是顯然英國現在這年代，還是有很多小朋友得頭蝨！上學期間三不五時就會收到學校的email請家長注意一下自己小孩，因為發現學校又有小孩中獎了。去逛各大藥妝店時，就算很小型的Boots也都會把頭蝨藥放在很顯眼處，由此可見這在英國 是一個很常見的問題。

沒有人在戴口罩的！

可能是經過SARS衝擊後，臺灣開始流行生病時要戴口罩的習 慣。就算自己沒生病，去到人多的地方或醫院，甚至是搭捷運、坐公車，我們怕被傳染，也都會戴上口罩自我保護。話說我婆婆一向是潔癖糾察隊，有天我們要去看醫生諮詢預防針，她知道了後開玩笑的對孩子說：「你們去的時候記得不要呼吸喔。」孩子們嚇傻了：「怎麼可能不呼吸啊？」婆婆說：「喔，沒有啦！我是開玩笑的，只是不喜歡你們去那裡又得了別人的病回來。」我和老公面面相覷，說：「在亞洲，去醫療院所如果怕被傳染，我們都會戴口罩。」婆婆搖搖頭說：「在這裡沒有人在戴口罩的，如果戴了別人一定會覺得你很奇怪。」的確，英國這兒的公共場所沒有人戴口罩，就算到了醫療院所也是，整個醫療大樓沒有一個人戴口罩，就算整天面對病人的醫生和護士也不例外，搞得我也不想被當怪胎不敢戴。但坐在候診室，左邊鄰居咳一聲，右邊鄰居打噴嚏，實在很想把臉埋起來！戴口罩防傳染，這麼簡單的事竟然沒有人在做，真希望口罩在這裡也可以流行起來啊！

（圖／Unsplash）

吃東西前不洗手

某次去參加妹妹同學的生日趴，在彈跳床樂園跳了一個小時候，服務人員就招呼整組人馬帶去派對廳吃披薩。搞不清狀況的我以為只是要換場地玩，沒想到一進去房間是立刻吃披薩，但竟然沒先帶小孩們去洗手！不只帶活動的年輕人沒有帶隊，每位媽媽也都開始幫小孩張羅盤子倒飲料，沒有人想到要自己帶著孩子去洗手。我實在受不了，很想拉起女兒去廁所洗完手再回來，但看派對主人已經開始對著小孩發表感言，大家也都已經開始猛吃，怕在此重頭戲時拉著女兒離場去洗手太失禮，只好拿出隨身攜帶的消毒濕紙巾讓她自己擦擦手再開動。

（圖／Unsplash）

後來第二次去參加彈跳床趴，眼看他們又要直接帶隊不洗手去吃披薩時，我就直接跟主人說聲抱歉，我先帶兩個小孩去洗手再回來。女主人有愣了一兩秒才回神說：「好！好！當然沒問題。」而我也是那裡唯一一個帶小孩去洗手的媽媽。其他人連先擦擦手都沒有。彈跳床耶！大家的腳踩來踩去，手摸來摸去，有多髒啊！也許這裡的小孩真的是以「骯髒吃骯髒肥」來培養免疫力吧，感覺上他們好像比我家小孩少生很多病呢！

這樣不洗手吃東西的例子還真多。有次妹妹同學的媽媽邀我們一起去打保齡球。小孩們保齡球一顆接一顆打，我們兩個媽媽也忙著聊天。過了一會，這位媽媽起身去買了兩包洋芋片，一包給她女兒，一包給我女兒。我看了立刻拉警報，她要讓女孩兒們一邊打保齡球一邊吃洋芋片嗎？果然沒錯，看著她女兒的手指先是伸進去萬人用過的保齡球指洞，丟完球後，再直接伸進洋芋片包裝裡直接吃，還意猶未盡的吸吮手指上的粉，完全沒有先洗手或擦手，我好像看到恐怖片一樣害怕！我轉頭看我女兒，她跟我顯然在想同一件事，但無敵愛吃零食的她無法抗拒誘惑，有點不知如何是好的看著我。於是我堆上了笑容，叫她跟朋友媽媽說聲謝謝，打完再吃。但這位媽媽堅持說：「讓她們邊打邊吃吧！」

於是我跟女兒說：「那我拿給你吃好了。」（至少我的手沒去摸髒得可怕的保齡球）餵了幾塊，女兒覺得很尷尬就說不吃了。很好，因為我也快瘋了！對了，我有提到這位英國媽媽是個小兒科醫生嗎？

●本文摘自暖暖書屋出版之《英國哪有什麼好？》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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