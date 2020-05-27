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顛覆你的英國印象！臺籍英國媳婦無法理解的衛生習慣

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《英國哪有什麼好？》 作者：艾莉雅 出版社：暖暖書屋 出版時間：2019年11月13日
書名：《英國哪有什麼好？》
作者：艾莉雅
出版社：暖暖書屋
出版時間：2019年11月13日

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說到「英國」你腦海中會浮現什麼呢？是英國人精神支柱皇室成員，溫和有禮的英國紳士與淑女？還是，魔幻魅力席捲全球的《哈利波特》和氣勢恢弘的古老建築呢？沒錯這些都是經典英國形象，但其實深入英國當地，你會發現有些「英國印象」卻讓人跌破眼鏡！尤其正處新冠肺炎肆虐全球的今日，居然還有不少「逆時中」的不良示範？！

《英國哪有什麼好？》作者艾莉雅來自臺南，遠嫁英國的她旅居世界各地，在英國居住期間嚐盡酸甜苦辣的洗禮後，在書中不僅寫下那些生活記趣，更以深層角度看英國人文化和生活的有趣現象，讓嚮往旅居英國的新手大開眼界，也讓老手們會心一笑！

文／艾莉雅

西方先進國家與失控的頭蝨

大家印象中的英國應該都是所謂的「已開發國家」，比起我們應該是比較先進、比較衛生吧？的確，在某些方面他們的確如此，但在這裡實際生活過後，才發現很多事情跟之前想像的不一樣，尤其是衛生習慣方面，甚至會讓人開始懷疑英國真的有比較先進嗎？

現在還有人得頭蝨？

我家妹妹剛上學的第一個禮拜就收到老師寄來一封email，請 她上學時要把頭髮綁起來。不只是為了安全（以免被拉扯到），也是為了衛生，尤其可以減少被感染頭蝨的機會。唸到這裡，我的眼睛嘴巴就忍不住張大了。頭蝨？現在這種年代還有人在得頭蝨嗎？這種事情不是很古早以前才會發生的嗎？講到頭蝨，立刻回想到以前念國小的時候曾經流行過，班上幾乎大家都被傳染了，我也沒有倖免，頭髮上被「蝨母」下蛋下的一顆一顆的。記得媽媽在幫我弄頭蝨藥的時候，還看到一隻肥美的胖頭蝨緊急逃難到我脖子後方的髮際線上，正好被壓著我的頭準備沖水的媽媽看見，抓起來捏爆。我身邊的同學也都被他們爸媽「掏掏ㄝ」（把頭髮用藥水悶起來），因此小學畢業後，我就沒有再聽說有人得頭蝨了。但是顯然英國現在這年代，還是有很多小朋友得頭蝨！上學期間三不五時就會收到學校的email請家長注意一下自己小孩，因為發現學校又有小孩中獎了。去逛各大藥妝店時，就算很小型的Boots也都會把頭蝨藥放在很顯眼處，由此可見這在英國 是一個很常見的問題。

沒有人在戴口罩的！

可能是經過SARS衝擊後，臺灣開始流行生病時要戴口罩的習 慣。就算自己沒生病，去到人多的地方或醫院，甚至是搭捷運、坐公車，我們怕被傳染，也都會戴上口罩自我保護。話說我婆婆一向是潔癖糾察隊，有天我們要去看醫生諮詢預防針，她知道了後開玩笑的對孩子說：「你們去的時候記得不要呼吸喔。」孩子們嚇傻了：「怎麼可能不呼吸啊？」婆婆說：「喔，沒有啦！我是開玩笑的，只是不喜歡你們去那裡又得了別人的病回來。」我和老公面面相覷，說：「在亞洲，去醫療院所如果怕被傳染，我們都會戴口罩。」婆婆搖搖頭說：「在這裡沒有人在戴口罩的，如果戴了別人一定會覺得你很奇怪。」的確，英國這兒的公共場所沒有人戴口罩，就算到了醫療院所也是，整個醫療大樓沒有一個人戴口罩，就算整天面對病人的醫生和護士也不例外，搞得我也不想被當怪胎不敢戴。但坐在候診室，左邊鄰居咳一聲，右邊鄰居打噴嚏，實在很想把臉埋起來！戴口罩防傳染，這麼簡單的事竟然沒有人在做，真希望口罩在這裡也可以流行起來啊！

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

吃東西前不洗手

某次去參加妹妹同學的生日趴，在彈跳床樂園跳了一個小時候，服務人員就招呼整組人馬帶去派對廳吃披薩。搞不清狀況的我以為只是要換場地玩，沒想到一進去房間是立刻吃披薩，但竟然沒先帶小孩們去洗手！不只帶活動的年輕人沒有帶隊，每位媽媽也都開始幫小孩張羅盤子倒飲料，沒有人想到要自己帶著孩子去洗手。我實在受不了，很想拉起女兒去廁所洗完手再回來，但看派對主人已經開始對著小孩發表感言，大家也都已經開始猛吃，怕在此重頭戲時拉著女兒離場去洗手太失禮，只好拿出隨身攜帶的消毒濕紙巾讓她自己擦擦手再開動。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

後來第二次去參加彈跳床趴，眼看他們又要直接帶隊不洗手去吃披薩時，我就直接跟主人說聲抱歉，我先帶兩個小孩去洗手再回來。女主人有愣了一兩秒才回神說：「好！好！當然沒問題。」而我也是那裡唯一一個帶小孩去洗手的媽媽。其他人連先擦擦手都沒有。彈跳床耶！大家的腳踩來踩去，手摸來摸去，有多髒啊！也許這裡的小孩真的是以「骯髒吃骯髒肥」來培養免疫力吧，感覺上他們好像比我家小孩少生很多病呢！

這樣不洗手吃東西的例子還真多。有次妹妹同學的媽媽邀我們一起去打保齡球。小孩們保齡球一顆接一顆打，我們兩個媽媽也忙著聊天。過了一會，這位媽媽起身去買了兩包洋芋片，一包給她女兒，一包給我女兒。我看了立刻拉警報，她要讓女孩兒們一邊打保齡球一邊吃洋芋片嗎？果然沒錯，看著她女兒的手指先是伸進去萬人用過的保齡球指洞，丟完球後，再直接伸進洋芋片包裝裡直接吃，還意猶未盡的吸吮手指上的粉，完全沒有先洗手或擦手，我好像看到恐怖片一樣害怕！我轉頭看我女兒，她跟我顯然在想同一件事，但無敵愛吃零食的她無法抗拒誘惑，有點不知如何是好的看著我。於是我堆上了笑容，叫她跟朋友媽媽說聲謝謝，打完再吃。但這位媽媽堅持說：「讓她們邊打邊吃吧！」

於是我跟女兒說：「那我拿給你吃好了。」（至少我的手沒去摸髒得可怕的保齡球）餵了幾塊，女兒覺得很尷尬就說不吃了。很好，因為我也快瘋了！對了，我有提到這位英國媽媽是個小兒科醫生嗎？

●本文摘自暖暖書屋出版之《英國哪有什麼好？》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

艾莉雅

來自臺南小鎮，是個有心靈潔癖但沒有生活潔癖的處女座。小時候常幻想能旅遊世界各地，後來曾居住並旅行多國，卻發現自己常常患上思鄉病。現居英國，喜歡四處遊走探訪，但同時也是個愛窩在家，做美食、看好書的宅媽。希望透過這次自己搬來英國的生活體驗，帶大家看看這個國家除了想像中夢幻的皇室下午茶之外更真實的一面。

著有《新加坡小旅行》。


英國 口罩 婆婆 暖暖書屋 閱讀風向球

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