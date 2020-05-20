《最後14堂星期二的課》作家最新力作！收養孤女體會愛與失去真諦

閱讀小貼士

你曾經失去摯愛，更因此承受劇痛與打擊嗎？如果你是受災戶，災後痛失所有親友，又被醫師鑑定罹患罕見疾病，治療過程中不僅飽受身體痛楚，同時還要面對一次次病情惡化的心靈折磨，你會如何面對？或者，當你面對這樣經歷的人時，你又會如何與他們相處呢？

繼《最後14堂星期二的課》、《一點小信仰》之後，暢銷作家米奇‧艾爾邦重新回歸非文學創作，最新力作《遇見奇卡》是作者對自己深入剖析，書中是記錄他遇見生命中第二段難忘的生死之交「奇卡」的故事，並且在收養與照顧她的過程中，從她身上更加深刻體會「愛」與「失去」的生命課題！

文／米奇‧艾爾邦（Mitch Albom）

20 年前，墨瑞教授把生命中最後14個星期二留給了米奇‧艾爾邦。

20 年後，五歲海地孤女奇卡，讓不曾當父親的米奇體會到難忘的 7 堂課。

妳

奇卡，妳出生的那天我不在海地。幾週以後，我才到那裡幫助震災善後。既然妳說我可以用大人的口吻，那我就這麼說了：由於那次地震太過劇烈，三十秒之內，海地的人口就少掉了百分之三。建築物倒塌，辦公室震垮。就算有民宅這一刻沒倒掉，下一刻也會冒出濃煙。死去的海地人被埋在瓦礫堆下，很多人要等到好幾週以後才被挖出來，身上滿滿的好幾層灰。究竟死了多少人，一直沒有精準的統計，即便到現在也沒有數據公布，但罹難者應該有數萬人。這麼多人在一分鐘之內就死去，連美國獨立戰爭和波斯灣戰爭期間的全體死亡人數加起來，也沒這麼多。

《遇見奇卡》作者（左）米奇．艾爾邦在書中紀錄他收養的海地孤女奇卡的故事。(圖／翻攝自大塊文化出版《遇見奇卡》新書宣傳短片)

這是一起悲劇，但島國海地已經看慣了苦難上演。妳的故鄉是全世界第二貧窮的國家。她走過艱難的歷史，承受了許多死亡，那些逝去的生命本不該絕。

然而，在海地也能找到極大的幸福。這裡能聽到笑聲，見證美，體會不可動搖的信仰，遇見當地的孩童。每當天空下起暴雨，海地的孩子就會手勾著手不約而同跳起舞來，然後歇斯底里地在地上打滾，彷彿太開心了不知如何是好。妳也曾經是那樣幸福的孩子，即便非常貧困。

＊

關於妳的故事，我聽到的是這樣：二○一○年一月九日，妳降生在麵包樹旁、用空心磚蓋的兩房小屋裡。當時沒有醫生在場，但名為艾波特的助產士協助妳的母親把妳生下來。妳該哭的時候就哭，該睡的時候就睡，不管怎麼看，妳出生時都很健康。

事情發生在一月十二日，也就是妳出生後第三天。那天下午很熱，妳靠在母親胸前睡覺，但世界開始晃動，好像地底下在打雷似的。妳住的空心磚房劇烈搖晃，屋頂垮了，結構散了，小屋像一顆被敲開的核桃般裂開，妳跟母親在屋裡看見了天空。

也許因為這樣，神把妳看了個仔細，那天祂帶走許多人的性命，卻沒有帶走妳和妳母親。雖然家毀了，但妳們母女均安，沒了遮蔽的屋頂，但是妳們毫髮無傷。四處都有人在奔跑，有人摔倒，有人禱告，有人哭泣。樹木盡斷，動物躲藏。

那天晚上，妳們睡在甘蔗田裡，以葉片做床，星空為毯。妳們露天睡了好幾天。奇卡，妳誕生在海地的土地上，妳承接了故鄉的美與顛狂。可能就是因為這樣，妳有時也會抓狂，但那模樣很美。

妳是海地人。妳在美國住過一陣子，也在美國過世，但妳真正的歸屬在彼方。就像現在，妳坐在我身旁，但妳終歸彼方。

—

（右二）奇卡是一位無限的樂觀和幽默女孩。(圖／翻攝自大塊文化出版《遇見奇卡》新書宣傳短片)

當初見到我是什麼情形，妳還想得起來嗎？妳有時候說可以，但我其實很懷疑，因為當年妳是那麼的小，才三歲而已。妳頭上綁著髮帶、夾著髮夾，穿著荷祖莉亞挑選的粉紅洋裝。來找我們的海地成年人經常以為，如果好好替孩子打扮，就會比較容易被我們收留。當然這種想法並不正確，有時還相當矛盾—會把孩子帶來就是因為窮困，卻還特地給他們打扮，或許自尊心才是背後原因。說到這裡，一定要把別人的自尊當一回事，人在異國更是如此。因為別國文化的自尊概念不總是容易理解；在海地，有很多時候，我就是實在搞不懂。

奇卡，讓孩子安全、不餓肚子，對許多海地人來說最是要緊，像我們這樣的地方可以帶給他們希望，所以才會有那麼多人想來院裡。我必須調查清楚這些孩子的狀況，例如孩子過得如何？吃得如何？出了什麼嚴重的問題，才要將孩子託付給我們？

妳該知道，來院裡的成年人有時會被我問到大哭。曾有個二十出頭的母親挺著大肚子來尋求幫助，肚子大到我很怕她會在辦公室裡生下孩子。她身旁站著大約四歲的兒子，手裡還抱著另一個。她哀求我們收下這兩個孩子，因為她沒錢，沒工作，沒家，也沒有食物可以餵飽他們。我問她要怎麼照顧肚裡的孩子時，她大喊：「Ou mèt pran li tou（你也可以留下這個孩子）。」

她不是沒心沒肺，我相信她愛自己的孩子，正因如此，她要他們過一個更安全的人生，即便這樣一來，她再也不能天天見到他們。奇卡，照顧孩子需要特別的力量，但是承認自己無法照顧，需要另一種完全不同的力量。

或許就是這股力量，讓荷祖莉亞帶妳來院裡。她說她自己有三個孩子，已經沒錢了。我們討論妳的狀況，妳只是靜靜看著，荷祖莉亞有時會替妳整整衣裳。

接下來這件事，我印象最深刻。妳聽我們講了一陣子，接著雙手盤胸，好像失去耐性的樣子。我看妳，妳回看我；我吐舌頭，妳也吐；我笑，妳也笑。

剛被帶來宣教院的孩子多半很害羞、很緊張，如果他們被我發現在盯著我看，馬上會別過頭去。但打從一開始，妳就跟我正面對決。

儘管那時我對妳可說是一無所知，卻看得出來妳很勇敢。我知道勇敢可以幫妳撐過許多日子。

但我不知道究竟能撐多久。

大塊文化出版《遇見奇卡》作者親自受訪，為本書做宣傳短片：

●本文摘自大塊文化出版之《遇見奇卡》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。

更多推薦閱讀

☞《最後14堂星期二的課【20週年紀念版】》米奇成名之作！全台80萬人、全世界1,100萬人購買這本書！開啟熱淚中洗滌人生的閱讀之旅......

☞《一點小信仰（增訂彩圖版）》困頓時代的希望之書！暢銷書作者米奇深入2個真實人物的生命，帶給我們一個關於「希望、堅持、認錯與相信」的故事。

☞《來自天堂的第一通電話》關於愛情、歷史、信念的成熟傑作，也是米奇‧艾爾邦的巔峰力作！榮登《紐約時報》暢銷排行榜、Amazon讀者評論4.3顆星！

☞《在天堂遇見的下一個人》是《在天堂遇見的五個人》的續作！暢銷作家米奇在書中探討一個女孩與死亡擦身而過、重拾生命後是如何度過人生。

作者簡介 米奇‧艾爾邦（Mitch Albom） 國際知名的暢銷作家，有七本著作榮獲紐時暢銷排行榜第一名，包括經典回憶錄《最後14堂星期二的課》，連續四年維持聲勢不墜。他的虛構及非虛構出版作品，全球累積銷量超過四千萬冊，翻譯成四十七種語言，銷售四十九國。艾爾邦也創作了獲獎的電視影集、舞台劇及電影劇本、音樂劇，並撰寫全國性報紙專欄三十餘年，曾十三度獲「體育新聞編輯聯合會」選為全美最佳運動專欄作家。二○○六年，他在家鄉底特律成立S.A.Y. Detroit這個傘形組織，統合管理九所慈善機構。自二○一○年起，他在海地太子港開設營運「海地有信孤兒院」（Have Faith Haiti Orphanage），每個月親自訪視。現與妻子潔寧住在密西根。 *本書所有的作者收益將捐贈給海地有信孤兒院 譯者簡介 吳品儒 現職譯者，譯有《如果我們的世界消失了》（寂寞出版），以及米奇‧艾爾邦多本著作（大塊出版），同時也是電視新聞外電編譯，關注女性與兒童人權議題，以及居住正義、自我成長。希望我的關懷都能反映在創作裡，感人且帶有力量。

閱讀好書千萬不能錯過讀書吧活動【讀樂樂，獨樂樂】不出門 在家快樂閱讀不孤單，優惠至6月1日止。