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運動傷膝蓋，不動退化快？用「零位訓練」改善膝痛問題

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》 作者：石村友見 出版社：采實文化 出版時間：2020年3月26日
書名：《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》
作者：石村友見
出版社：采實文化
出版時間：2020年3月26日

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這段時間不少人為配合居家防疫長時間在家不出門，打亂了作息，也荒廢規律運動，若適時調整回來，很容易造成身材走樣、各種痠痛也會接踵而來。特別是身型微胖或年紀稍長的朋友，總會以「關節不好」、「傷膝蓋」為由，排斥加入運動的行列。到底要如何幫助有膝蓋困擾的朋友也動起來呢？

《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書中提出「不動零位訓練」矯正萎縮姿勢，透過簡單的幾個步驟，幫助身體找回正確位置，減緩錯置體態問題，發揮驚人的顯瘦與解痛效果。

文／石村友見

她不再「膝痛」的原因

身體不會疲勞、倦怠、痠痛或畏冷的話，確實通體舒暢。不過我相信，大多數的人，身體無法維持在舒暢的狀態。許多人「一大早起床那瞬間就開始感到疲累」，而且隨著年齡增長，身體總會有「某個地方」不是會痛，就是感覺沉重。

之前我有一位女性朋友來家裡玩，她跟我提到自己「膝蓋」的困擾。

她自從過了四十歲開始，右膝就會痛，上醫院求診後，醫生告訴她：「這是一種老化現象，請妳開始做一些能幫助膝蓋周圍長出肌肉來的運動。」聽說她深受打擊，「完全沒想到才剛過四十歲，就出現老化現象了......」。

對她來說，最麻煩的是必須「做運動」這件事。

和年輕時候相比，她的確是胖了不少。她自己也明白，膝蓋周圍如果能長出肌肉，肯定可以保護患部。但是......，畢竟是膝蓋會痛，所以沒辦法長時間健走，也無法做屈伸雙腳這類的肌肉訓練。

她向醫生反應之後，據說醫生建議她：「也可以去水中健走。」醫生說的沒錯，在水中健走就可以減輕膝蓋的負擔了。但是對我這個朋友來說，上游泳池實在舟車勞頓，況且她似乎也不想被左鄰右舍看到她穿泳裝的模樣。

她不時擔心膝蓋的問題，然後用懇求的眼神向我求救。

「友見，我該怎麼辦才好......？」

我想幫她檢查膝蓋的狀態，於是請她仰躺下來（為什麼要她仰躺下來，原因後續再詳細解說）。

結果我發現，她的左腳比右腳稍長一些，於是我教她做了一組「不動零位訓練」的動作。做訓練的時間，我記得大約費時五分鐘左右。

做完訓練之後，我催促她「站起來看看」。等她站起身，呈現直立姿勢後，她瞬間抬起頭，滿臉「疑惑」的表情，緊接著發出了驚嘆聲。

「怎麼會......？不會吧？太神奇了─！」

「怎麼了？」

「真不敢相信。我的膝蓋感覺好輕盈！這是怎麼回事？」

「妳走幾步看看。」

「嗯，我走走看......，奇怪了，不會痛耶！友見，妳做了什麼？」

我教她做的，就是「矯正膝蓋彎曲的零位訓練」（參閱第一四○頁）。她的右大腿肌肉萎縮，右膝才會受到拉扯，進而導致彎曲，所以才會覺得痛。因此必須解決右大腿萎縮的問題，伸展彎曲的右膝。這時候進行「矯正膝蓋彎曲的零位訓練」，就能消除左右腳的差距。

做完這個訓練之後，她的右膝拉直了，重心位置回到「身體的正中央」，姿勢獲得改正，所以右膝的負擔變小了。

做「矯正膝蓋彎曲的零位訓練」時，切記要利用牆壁和抱枕來進行，詳細內容請參考下面的解說。

矯正「膝蓋彎曲」的零位訓練

舉凡站立、步行、跑步、坐著、跳躍、爬樓梯......，做這些日常動作時，肩負重責要務的部位就是「膝蓋」。若膝蓋無法自由自在屈伸，根本沒辦法好好生活。上下階梯時，如果不希望膝蓋疼痛的話，該怎麼做才好呢？

零位訓練 有助改善的症狀：

退化性髖關節炎

膝痛

腰痛

跌倒

風濕病

看起來顯老都是「膝蓋」害的？

膝蓋是身體負擔最大的關節之一，例如在站立、步行、跑步、上下樓梯這些時候，承受最大「衝擊力」的部位就是膝蓋，而且也是負擔最大、可動域廣，容易一下子出問題的部位。

不過，膝蓋也會發出「信號」，提醒自己目前身體狀態如何。這時候，膝蓋會藉由「疼痛」、「不適感」，發出信號告訴我們，可能是體重增加了、可能是疲勞一直累積，也可能是肌力衰退......。所以悉心聆聽膝蓋發出的聲音，就能了解自己的身體狀況。

想要使膝蓋變輕盈，就要矯正膝蓋的「方向」。許多深受膝痛所苦的人，都是因為「膝蓋」與「腳尖」沒有朝向同一個方向。比方說腳尖朝著正前方，膝蓋卻朝向外側。這樣一來，腳踝至膝蓋這個部分，就會出現「扭轉」情形，引發疼痛。一旦形成這種所謂的「O型腿」，就會僅有大腿「外側」的肌肉變發達，「內側」的肌肉則會不斷衰退。日後將演變成嚴重的O型腿，使得膝蓋的負擔愈來愈大。此時膝蓋後側也並非朝向正後方，而是會朝向內側。

瑜伽會出現各式各樣彎曲膝蓋的姿勢，教練在指導任何一種姿勢時，總會提醒「膝蓋與腳尖的方向要一致」。做瑜伽時謹記這點的人，就能練出大腿內外側的均衡肌肉，

並培養出膝蓋後側朝向正後方、負擔較小的姿勢。

每次我舉辦零位訓練體驗會的時候，膝蓋一下子就伸展開來的高齡者總是絡繹不絕。體驗會只不過九十分鐘的時間，但在體驗開始之前，原本膝蓋彎曲、膝蓋後側朝內的人，轉眼間膝蓋都伸展開來，膝蓋後側也逐漸朝向正後方了。

如此一來，身材不但看起來變好了，更重要的是整個人都會年輕起來。每次看見他們的模樣，往往令我有感而發，外表顯得蒼老的最大原因，其實都是因為「彎曲的膝蓋」。所以只要膝蓋順利伸展開來，人看起來也會年輕好幾歲。

本章節要為大家介紹的「矯正膝蓋彎曲的零位訓練」，和髖關節一樣，都會使用到「牆壁」，所以這二項零位訓練接連著做會比較方便。大家一起來找回年輕吧！

（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）
（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）


「躺著做」的不動零位訓練

準備用品

將2個抱枕並排在距離牆壁20公分遠的地方

（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）
（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）

30秒

臀部擺在抱枕與牆壁之間，仰躺下來，雙腳貼壁立起。接下來將左腳彎曲，左腳靠在右膝上，呈現「4」字型。用左腳壓著右膝，就這樣保持「不動」，重覆3次零位訓練呼吸法（合計30秒）。另一側也以相同方式進行。


伸直的那隻腳「腳尖」朝下，可以增加負荷量。（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）
伸直的那隻腳「腳尖」朝下，可以增加負荷量。（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）

(左圖)背部靠在抱枕上，臀部落在地板上，藉此使臀部下沉、「腰部立起」。這樣一來，膝關節才容易伸展。(右圖)臀部離地的話腰部會一直弓起來，會嚴重影響到訓練效果。（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）
(左圖)背部靠在抱枕上，臀部落在地板上，藉此使臀部下沉、「腰部立起」。這樣一來，膝關節才容易伸展。(右圖)臀部離地的話腰部會一直弓起來，會嚴重影響到訓練效果。（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）

注意事項：有膝關節炎、髖關節痛的人，做訓練前請事先向醫生諮詢。

「隨時做」的不動零位訓練

（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）
（圖／摘選自采實文化出版的《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》書）

30秒

淺坐在椅子上，將左腳靠在右膝上，呈現「4」字型。雙手壓著右大腿，當膝蓋後側有伸展的感覺時，就這樣保持「不動」， 重覆3次零位訓練呼吸法（合計30秒）。另一側也以相同方式進行。

注意事項：有膝關節炎、髖關節痛的人，做訓練前請事先向醫生諮詢。

●本文摘自采實文化出版之《修身顯瘦．釋放疼痛の不動零位訓練》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書

更多推薦閱讀

☞《修身顯瘦の零位訓練：讓身體各部位回歸原始位置，長年累積的深層負擔就會消失，身心賦活輕盈》

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作者簡介

石村友見

「零位訓練」創始者。

「Body Tone New York」瑜珈教室代表。女演員。曾演出四季劇團人氣舞台劇「獅子王」的女王沙拉碧一角，之後獨自前往紐約發展。三十五歲時，在二千人試鏡的百老滙人氣音樂劇「西貢小姐」中，獲拔擢擔任Miss Chinatown一角。

後來在紐約開設「Body Tone New York」瑜珈教室，並研發出「零位訓練」。藉由讓身體各部位回歸原始位置，使人瘦得漂亮，還能改善身體不適，後來聽說零位訓練效果卓越的好萊塢女演員、頂尖模特兒、運動員、主播、機師、企業高層等，紛紛爭先恐後報名私人訓練課程，不久後即在紐約掀起一陣話題。舉辦過多場演講、研討會等等。

譯者簡介

蔡麗蓉

曾任日系大型化妝品公司商品企劃、國內知名企業日文管理師，翻譯過上百本漫畫以及數十本實用生活類書籍。

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