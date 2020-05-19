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退休怎麼過？「退休生活典範」江育誠教你如何規劃退休人生

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《退休練習曲：迎接第二次黃金青春的人生提案》 作者：江育誠 出版社：今周刊出版社 出版時間：2020年5月7日
書名：《退休練習曲：迎接第二次黃金青春的人生提案》
作者：江育誠
出版社：今周刊出版社
出版時間：2020年5月7日

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無論即將退休或已退休，退休後，再也沒有上司或長官能指揮你，從此不用再看主管的臉色。這將是一生中真正可以為自己而活的關鍵時刻，然而，當你面對段嶄新黃金人生，你真的做好準備了嗎？

「人生像是一道數學題，必須把退休當作是重大志業經營，不只該提早十年規畫，還要以一萬小時法則來刻意練習。」前嘉裕西服總經理江育誠會這麼說，是他有感於妹妹及前老闆嚴凱泰的驟逝，留下「花掉的是財產，沒花掉成了遺產」遺憾。他的新書《退休練習曲》，在書中告訴分享自己的退休經歷，並提醒每個人都應該為「退休」生活提前做準備。

文／江育誠

退休不要當廢人

退休可以是人生最精彩的一段樂章──只要你願意提早準備。但是，能提早預想退休生活的人少之又少，許多人還停留在過時的觀念，以為退休就是享福、含飴弄孫，更無需規畫練習。因此，許多人的退休生活毫無意外地變成一片蒼白，徒然浪費了最精華的人生黃金十年。

職場上，我並不是最出色的一位，裕隆集團光是高階主管就有約二、三十位，人才濟濟，個個都是出類拔萃的優秀經理人，大家還不忘時時精進自己，參加EMBA課程等，大部分在職場上虎虎生風的成功人士，往往到了退休前一天，依舊將所有的時間精力都放在工作上，卻忽略了下一階段的黃金人生。

如果沒有提早為退休生活預想與規畫，結果可想而知，最後退休生活就是無所事事的安享天年，大部分的人都沒有意識到自己想要一個什麼樣的退休生活。

爬玉山前，你得先從陽明山等小山開始練爬，上臺演講前，你也會提早準備講稿，反覆誦讀。為什麼唯獨退休不必預先規畫與練習？

我很驚訝的發現，環視周遭，我是唯一一個認真在準備退休生活的人。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

忠於自己，勇於追求卓越如果要回溯根源，大概是因為我從來就不是那種輕易接受安逸生活的人，我總是選擇追求挑戰與考驗，大膽跳出舒適圈，這個特質來自於大學時期受到卡繆存在主義的影響，我深深相信人要忠於自己的靈魂，勇於追求卓越，自己的靈魂自己作主，不容他人來評斷。

在人生重要的轉折關卡，我認為每一次的選擇都要忠於自己，無論是退休後的第二人生，或是退休前的職場生涯，「忠於自己」這個信念，可說是貫穿我一生的主旋律。

畢業後，我的第一份工作是在大同擔任機械工程師，因為工作認真，入職才兩年很快就被升為副理，大部分人應該都會很滿意這樣的成績，但是我卻毅然決然放棄優渥舒適的職位，選擇一切歸零，從頭開始。

我辭掉副理一職，跑到裕隆集團剛成立的汽車工程中心，從最基層的助理工程師開始做起，很多人無法理解我的選擇，當時家裡還有年邁雙親與妻小嗷嗷待哺，壓力不可謂不大。

一切從頭開始，但是我相信憑著努力與實力，不怕沒有展現自我的機會。

不當配角，我的價值自己創造

我的專長是機械，當時的大同電子研究處，剛從電視開始轉入電腦，以生產電子零件為主，我只能夠參與周邊的結構、外觀設計、負責包裝而已，無法真正參與產品的核心設計，永遠只能當配角。

此時剛好裕隆成立汽車工程中心，號召海內外機械工程精英加入，目的是要打造出第一臺由臺灣設計跟製造的國產車，也就是後來大家耳熟能詳的「裕隆飛羚」，如此千載難逢的機會，我告訴自己絕對不能錯過。

當時裕隆的工程中心共有三百多位工程師，人才濟濟，清一色都是來自臺清交最優秀的碩博士高材生，只有我一個人是以專科生的身分被錄取，並且去沒多久，就拿到年度最優秀工程師的殊榮。

我很幸運地被委以重任，主要負責設計汽車最複雜的部件儀表板，我還記得完成後總經理扛著儀表板向吳前董事長說：「儀表板最複雜的零件都已經做出來，飛羚已經成功了一半。」

治軍嚴謹、人稱「鐵娘子」的吳前董事長當下十分開心，我也是少數沒有被她摔過公文的經理人。

挑戰舒適圈，開拓新視野

進入工程中心，順當的工程師生活，應該無可挑剔，然而我又再度選擇脫離舒適圈，當時裕隆遇到一個重大危機，裕隆和國產正式分家，裕隆突然沒有了業務，得自己負責銷售，我的人生也遭遇大轉彎，從工程師變成賣車經理，也讓我有機會進一步提升自己的管理能力。

裕隆後來推動「廠辦合一」這個組織改造的大工程，將總部從臺北移往苗栗三義，當時身為總經理辦公室主任的我，責無旁貸。廠辦集中是個艱難任務，身段與手段都必須非常靈活，才能安撫反彈聲浪。

我記得有一次老闆娘莉蓮看到我在嚼檳榔，露出驚訝表情。

我說：「沒什麼，待會要去工會開會。」

工會工人都習慣吃檳榔，為了跟他們博感情、獲取認同，我願意做任何嘗試。唯有做到勞資雙贏，才能成功凝聚向心力，因此推出「每個員工宿舍都有單獨電話」「臺北交通車永久服務到無人使用為止」等配套措施，讓廠辦集中得以順利推行。

一次又一次地跳出舒適圈，接受新的挑戰，成為我生命中唯一的主旋律。

「忠於自己」本身就可以拓展生命的寬度與深度，我常常鼓勵年輕人勇於追求卓越，年輕時候的我，還沒有買房子前，就花了半棟房子的錢買了一套最好的音響，理由很簡單，因為那會讓自己的生命更豐富。

經營興趣也是如此，原本我的退休規畫是成為一名高爾夫球教練，最初我也是一竅不通、從零開始，但是因為熱愛，就會讓自己越打越好。退休後的第二人生可以更精彩，只要勇於大膽追求。

●本文摘自今周刊出版社出版之《退休練習曲：迎接第二次黃金青春的人生提案》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書

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作者簡介

江育誠

在退休前，曾經同時身兼四份工作：嘉裕西服總經理、臺文針織副總、吳舜文新聞獎助基金會祕書長以及裕隆籃球隊協理，加上紡織公會理事等三個頭銜，加起來總共七份工作，身兼多職的情形長達數十年。 但他早在事業的巔峰時期，五十歲時就開始思考退休人生：「一輩子為了工作和家庭而活，人生的最後一哩，如果不能為自己而活，很可惜。」 為此，他開始為了開創美好的第二人生而全力以赴。

燕珍宜／採訪整理

曾任《今周刊》、《商業周刊》、《經典雜誌》。 獎記錄：亞洲出版人協會（SOPA）亞洲年度最佳記者獎、SOPA、卓越新聞基金會、金鼎獎等最佳專題報導獎。 書籍撰寫：《零錯誤：全球頂尖企業都採用的科技策略》。

梁凱翔／採訪整理

東華大學中文系畢業，現職電子商務平台行銷策劃。


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