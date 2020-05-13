婚後注定失去自己？《小日子》社長新書共感女性的苦悶與戰爭

閱讀小貼士

「不要再為我打分數！」這句林志玲爆紅廣告詞，與許多女性內心的吶喊如出一轍。不管你是女孩、妻子、媳婦、媽媽，正在經歷哪個角色，或同時身兼數種，總會在某些時刻，對於這些社會隱形框架，備感壓力又無所適從…… 。

《小日子》雜誌社長劉冠吟出首本新書《女子力不是溫柔，是戰鬥》，書中暢談不同時期的自己，如何發覺與面對這些女性角色的枷鎖？以及周遭那些「同是天涯淪落人」的女子們，又是如何披荊斬棘度過難關，並保持信念，真實、勇敢走下去的故事。難怪，知名作家張曼娟推薦寫著：「這本書是真誠而深刻的女人生存戰鬥手冊！」。

文／劉冠吟

手無寸鐵的荒涼

二〇一九一部由英國跟美國合拍的喜劇劇情片（這個影片分類是根據Wikipedia的定義，我不覺得這是喜劇片啦，應該是寫實的戰爭片）《婚姻故事》（Marriage Story），裡面最紅的演員是女主角、漫威漫畫中的黑寡婦史嘉蕾．喬韓森（Scarlett Johansson），飾演幫女主角打離婚官司律師的蘿拉．鄧（Laura Dern）並以此片獲得了當屆奧斯卡最佳女配角獎。

這部由Neflix原創的電影，甫推出即席捲我的同溫層，或說席捲了整個婚姻界（這是什麼恐怖的界），已婚的友人、婚姻失和或離過婚的友人，在臉書上若有似無、語帶保留地說著這部片的感想。我來幫大家做個沒有劇透的結論吧：「婚姻很可怕，結婚可怕，婚姻生活可怕，離婚更可怕，無一不可怕。」婚姻令人望而生懼，所以有一次看到記者採訪陶晶瑩，說以婚姻生活過來人的身分，要給婚姻新手什麼建議，陶子姊說：「以過來人身分給的建議就是，不要過來。」

好萊塢女星史嘉蕾．喬韓森（右）在Neflix原創電影《婚姻故事》裡飾演一位知名電視演員，與亞當·崔佛飾演劇中丈夫（左）漸行漸遠。（圖／翻攝自Netflix《婚姻故事》預告片）

「跟你結婚以後，我就完全變了一個人！」

「我不屬於我自己！」

《婚姻故事》中，女主角跟男主角數度撕心裂肺地、對著對方喊著。

說到底他倆沒有什麼深仇大恨，就是在生活跟事業的軌道裡，選擇跟步調不同，兩個人在婚姻生活裡的發言權跟力道不同，於是漸行漸遠，最終成了最熟悉的陌生人。婚姻絕不是戀愛熱火就可以鍊出金銀珠寶，冷暖只有兩個人明瞭，更令人生畏的是，跟你共處在婚姻生活中的另一位，並沒有覺得出了問題，那就是一個人的荒涼了，不知道從何戰鬥起，手無寸鐵的荒涼。

☆婚姻從來不是兩個人的事

《婚姻故事》裡，兩個人為了孩子的監護權嚴重拉鋸，從教養方式、到底該在哪裡成長、連女主角的媽媽都進來湊一腳，加油添醋地說我跟你爸爸離婚時是怎麼處理的、男人其實也沒那麼壞如此這般。女主角媽媽是一個很煩人的配角，電影裡通常講到離婚，都會出現很煩的配角，這是電影少數跟現實人生符合的事情，結婚、離婚通常都會有很多很令人惱的角色。

除非遠走高飛私奔，婚姻從來不是兩個人的事，是兩個家庭的事，如果有了孩子，更像女主角說的：「帶著孩子離婚是非常痛苦的事情，就像沒有屍體的死亡。」

女子面對婚姻，終究該如何選擇？

我的朋友阿瑜結了一個當年令自己跟父母都滿意的婚，男方家境不錯，個性樸實，結婚多年，兩人生了孩子，但阿瑜從蛛絲馬跡裡面發現，男生近年有一點不對勁，起初我們姊妹淘懷疑是外遇，人算永遠不如天算，精明的阿瑜循線追查下去，發現男方是定期叫應召女郎，時間已超過兩年。

我跟男性朋友講起這則婚姻故事，幾乎十之八九的男生都聳聳肩說：「這還好吧。」性交易在臺灣雖不完全合法，我身邊有過經驗的男性卻不在少數，酒酣耳熱後侃侃而談是常態。在亞洲國家，越是把性這件事看得壓抑，就越是難以大方，反而越是難以禁止。不過重新再看一次這個故事，我覺得重點完全不在性交易合不合法，而是男女雙方怎麼看待這件事？怎麼對待彼此？

阿瑜跟我說，她跟先生的關係已經凍結很多年，時好時壞，有時一切如常，偶爾吵起來惡言相向，說有什麼問題倒也無法確切說出，都是些不足為外人道的雜事：堆放東西的習慣、對朋友的態度、衛生習慣等等，但就是「像陌生人的室友」，生了孩子更是如此。

我揣想著，像陌生人的室友、生了孩子、還住在一起，那是什麼日常光景？我心中浮現大量形容詞，荒涼、蕭瑟、荒蕪、疏落，我想像一個人在房子裡帶孩子的瑜，一個人在窗邊清洗著碗盤的瑜，像是踽踽獨行在秋天滿地的落葉裡，耳邊只有踏破落葉的聲音。

☆決定是兩個人的事

婚姻從來不是兩個人的事，結婚的那刻，就把兩個家庭綁在一起，父母的期望、埋怨、意見，都會造成兩個人心裡的齟齬。然而，當婚姻出問題，就從來都是兩個人的決定，要能面對癥結，不該再把外人的行為跟角色放在脈絡裡，不該怪罪別人，不要跟別人比較，釐清自己心中真正的想要跟想法是什麼。

眾多女子在結婚時還年輕，年少氣盛愛面子強過心，聽不清自己心中真正的聲音，以為外界的雜音也是你心之所向。當年那個婚姻的決定或許不是單純自己的決定，但後來的第二個、第三個決定，你絕對有能力做得比當年更好。

劇中準備離婚的夫婦，為了爭取兒子的監護權陷入掙扎之中。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

☆真實的破碎，好過瞬間膠黏的花好月圓

面對婚姻問題，大部分人勸合不勸離，我則是一貫以發問代替解答，不斷地問問題，釐清她們心中、也釐清自己對於婚姻跟家庭的定義。先聲明，我認為婚姻跟家庭的定義是流動的，不是寫在教育部辭典上的定義，也不是刻在匾額上的賀詞，婚姻會跟家庭跟時代社會變動，也跟每個人的生命歷程跟心境變動。再聲明，我個人認為性交易這件事不需要泛道德化，有需求就有解方。聽來聳動，但虛情假意的上床難道會被認證為完美婚姻的一環嗎？我真心不認為。

梁靜茹的經典歌曲〈第三者〉，由李宗盛作詞，裡面有殘酷但一針見血的一段：「我們的困難，在她出現之前就有了，雖然我憤怒，但是我明白的，把過錯去讓她揹著，這是不對的。」做錯的事當然就是錯了，對方或自己所有脫軌的行為，都不能用原本就存在的問題開脫，然而有幾人能看清楚婚姻裡，層層疊疊盤根錯節的問題根源究竟在哪呢？

阿瑜的故事裡，牽扯進來的角色眾多，除了以結果論視之所以算進來的應召女郎們，還有各自的家人，以及兩邊的朋友，以及雙方對於未來生活的期待。這原本就是一個難以駕馭的團隊，再加上阿瑜不是一個自我的人，如果是我，早就耳朵一捂，別人的話就當耳邊風了，但阿瑜向來都把各方別人的感受看得慎重，以優點的角度是體貼，以缺點的角度就總是在委屈自己。

「家」字上面一個寶蓋頭像屋簷，對於家我們期待遮風避雨，也期待面對困境時能齊力同心，但是當婚姻沒有依偎、沒有感情的連結，有形的屋簷是否遮得了心中的狂風暴雨？上一代的女子習慣為子女求個周全，不想破壞家庭的完整，殊不知，為著家庭貌似的完整，只好破壞自己的完整，將利刃插向自己，刀柄向外，這樣的完整真的值得嗎？誰又能確定這是孩子想要的？

●本文摘自大好書屋／日月文化出版之《女子力不是溫柔，是戰鬥：再簡單的小日子，也需要挺身前進！》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。

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作者簡介 劉冠吟 苗栗出生，臺北長大。就讀景美女中、臺大中文系、臺大新聞所；畢業後，曾進入公關公司及日報媒體工作，亦曾擔任上市公司發言人，後回歸到最喜歡的文字編輯工作，並接手《小日子》雜誌經營。自2016年開啟「小日子」轉型，陸續開設全臺七間「小日子商号」，推出自有品牌產品上百種，創紙本媒體轉型先例。喜歡寫作、旅遊、認識新朋友，好吃、嗜酒、熱愛工作，育有一女罵罵號，一犬有春。

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