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陳芳明、吳明益推薦！新銳作家粟光以文字帶你下潛美麗海洋

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《潛水時不要講話》 作者：栗光 出版社：麥田／城邦文化 出版時間：2020年4月28日
書名：《潛水時不要講話》
作者：栗光
出版社：麥田／城邦文化
出版時間：2020年4月28日

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深受疫情的影響，你是不是也大幅減少了外出活動呢？你有多久沒有親身感受大海陣陣浪花，以及鹹澀的滋味呢？

海洋書寫新星粟光，也是聯合報繽紛版執編，她的新書《潛水時不要講話》，以多數人較不熟悉的水下活動「潛水」出發，書中不僅紀述她在臺灣、澎湖、綠島、澳洲、菲律賓、沖繩、馬爾地夫、印尼等地的潛水經驗，也收錄大量作者近身攝影的海洋生物精彩照片，再搭配她獨有細膩溫暖字句，彷彿身歷海境。陳芳明、吳明益也深受感動，為其親寫推薦專文，邀請你跟著粟光，讓閱讀視野從魚缸解放到大海，看見海平面下那五彩斑斕的故事。

文／栗光

拜訪魚的村落

在菲律賓的生活進入第三個月，每周固定旅行已變成一種習慣，十二月中旬，我來到位在宿霧北邊的Camotes。這是經歷十月強震與十一月強颱重創後，首次再訪宿霧北部，儘管事前已透過網路完成訂房手續，出發前卻始終無法與對方取得聯繫；這裡的網路一向不穩，老實說，我不太擔心，跳上了公車，轉搭客船，約四個多小時後抵達小島。

初抵Camotes島，被眼前一群熱情招攬客人的司機們給嚇一跳，不知道該上哪一輛車，不知道喊價多少才合理。然而，此時不要說聯繫不上度假村，就連手機都沒有訊號，只好隨意找一輛機車，秀出店名，請他載我過去。

十來分鐘的路程，兩側是綿延不盡的樹林，偶有幾棟因強颱而半倒的茅舍，猜不出附近是否還有人煙，而道路盡頭又通往何方？每當這種時候，我總忍不住盯著司機的後腦勺，心裡一遍遍自問：為什麼要相信這個人呢？如果就這樣遇害，被人丟棄在林間或是深海，誰會知道嗎？但是，盲信在旅途中不僅重要，還是一種必須，要是我不相信眼前這個人，沒有一點點愚勇，便哪裡也去不了，可能經歷的種種美好也無法發生。

胡思亂想之際，機車已停至度假村門口，我平安抵達，並在工作人員的幫助下預約到隔日一早的潛水行程。這次不是搭船出海的船潛，而是背著重裝走到潛點的岸潛。「我們的船從那，打到了這……」潛導指著倒豎於林間深處的船體殘骸，描述強颱海燕如何肆虐，也同時強調雖然不能船潛，但現在我們要去的地方肯定不會讓人失望，其地名在塔加洛語中，意指「有很多小東西的地方」。

眼斑雙鋸魚（Amphiprion ocellaris）（圖／摘選自麥田出版《潛水時不要講話》書中）
眼斑雙鋸魚（Amphiprion ocellaris）（圖／摘選自麥田出版《潛水時不要講話》書中）

何謂有很多小東西呢？他念出一連串海洋生物的英文名字，裡頭有九成九我聽不懂，可是沒關係，下到水裡看見了自然就懂。

「很多小東西」的水域平靜、能見度高，且真如同其名，是個可以看很多小東西的潛點。下潛的幾分鐘內，我便撞見了數位熟面孔，更讓人驚訝的，是此處與過去常見的礁岩地形不同，多是柔軟沙地，每隔幾處才有一塊較大的海葵、珊瑚或岩石，魚們各自以其為中心發展，村落般維持著微妙距離。

我用快門「吃」下眼前一隻隻魚，反覆咀嚼他們與生俱來的色彩與柔軟細緻的身段。這樣的海底世界使我感到迷惑，懷疑自己本是一條大魚，偶然游經此處，出於好奇而改變航道，拜訪這群「小東西」。

不過，可不是所有魚類都歡迎我這樣的巨無霸。身形嬌小卻十分注重隱私的海葵魚如同大明星，保持距離拍兩張照片可以，要一稍稍越界，立刻衝到你面前，給你一個海葵魚能做出的最兇狠的臉；體形大一點的角箱豚，頗有天涯任我行的模樣，餘光打量著我，但步伐不止；有毒性不喜寒暄的獅子魚，是泰山崩於前而色不改，依然將全身唯一脆弱的腹部緊緊貼在石上。最後是不能被稱作小東西的薯鰻，身體的一大半蜷伏在岩中，單單探個頭出來，什麼也不用做，光對上眼神，就讓我瞬間背脊發涼，退避三舍。

或許是這被暱稱為「很多小東西」的潛點實在「太完美」，我竟產生了錯覺，忘記水族館才是模擬海洋世界的那方，反過來驚喜這裡的生態是如此豐富，一小塊一小塊的區域宛如水族館裡一個又一個的魚缸。

某種地毯海葵與克氏雙鋸魚（Amphiprion clarkii）、三斑圓雀鯛（Dascyllus trimaculatus）。（圖／摘選自麥田出版《潛水時不要講話》書中）
某種地毯海葵與克氏雙鋸魚（Amphiprion clarkii）、三斑圓雀鯛（Dascyllus trimaculatus）。（圖／摘選自麥田出版《潛水時不要講話》書中）

過去，我曾以為魚的情緒波動最難感知。此時迷失在虛構和真實的交界，我倒成了逃逸出人工玻璃的生物。

與魚呼吸在同一介質，猶如把「喜歡／討厭」的權柄交還到他們的鰭上，被好奇和被無視、被靠近和被驅離都有可能發生，兩邊的互動不再是單方面的觀看與單方面的索食。對我探頭探腦的魚、對我感到厭煩的魚……第一次具體感受到，眼前是一隻隻活生生的魚，他們有他們的魚生，那樣的魚生絕不如過去我所想像的平緩、對世事無感。

我不得不對自己嘆口氣，這明明是很簡單的道理，我卻讓魚游了好久好久，才終於從魚缸裡，游進我心中。

●本文摘自麥田／城邦文化出版之《潛水時不要講話》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書

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作者簡介

栗光

現任職於聯合報，執編繽紛版。2011年成為開放水域潛水員，2013年取得進階潛水員證照，一路學習至今。因為相信人要對他者產生關心，有時候需要一位共同友人，所以想透過書寫成為這位友人，以文字鋪設出一條通道。

作品散見於各大報章雜誌，曾獲桃園文藝創作獎、梁實秋文學獎等，為青輔會「青年壯遊台灣」第二屆實踐家、2019吳鄭秀玉女士黑潮獎助金「海洋藝術創作類」得主。

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魚缸 海葵 吳明益 城邦出版社 閱讀風向球

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