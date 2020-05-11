創作保衛戰！簡單讀懂著作權法保護自己遠離抄襲風波

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抄襲事件頻傳，繼四月初震驚文學界的駱以軍《明朝》事件之後，設計圈也在四月底也有另一波抄襲事件正火熱延燒至今。臺灣空間風格設計團隊「Lo-Fi House」遭Dcard網友揭發用於居家布置的畫作，是參考網站Pinterest上設計師的作品圖所畫出的。

(延伸閱讀：台灣設計師爆抄襲爭議！空間設計團隊大量抄襲 遭原作者抗議)

誰也不想成為抄襲事件的主角或受害者，然而拜科技所賜，資訊取得越來越便捷與豐富，一個鍵即「複製」，完成「貼上」輕而易舉，卻也很容易一個不小心就觸法。《一不小心就被吉》本書作者雷皓明律師帶你瞭解日常觸法擔憂、法律糾紛，以及最基本的簡單處理原則，抱緊你的權益，遠離飛來橫禍，保護好自己！

文／雷皓明

雷律師釋疑

分享別人創作的文章、圖片或影片檔案，可能會侵害他人的「著作權」

一個簡單按下「轉傳」、「分享」的行為，可能已經侵害了著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

●重製

【定義】簡單來說，就是讓著作重新再現一次。

【例子】在電腦裡複製、貼上的操作，就是最好的例子。

●公開傳輸

【定義】透過網路或其他方式，把著作傳達給公眾。

【例子】當你在臉書發布一個公開的動態時，你就已經行使了貼文著作的「公開傳輸權」。

「著作權」基本上是專屬於著作權人所有的。想用人家的東西，總得經過主人同意，所以當你沒有經過創作者的同意，就利用網路分享了他的文章、圖片或影片，形同是偷偷行使專屬於著作權人的權利，已經侵害了著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

依照《著作權法》第八十四條、第八十八條，著作權人可以向你主張民事責任；你更要依第九十一條、第九十二條負起刑事責任，可能有三年以下有期徒刑或七十五萬元以下的罰金。

為了一個簡單行為所付出的代價，很不值得。

轉貼給「誰」，效果不同

不過，法律也不是那麼不近人情。並非所有分享出去的行為都是侵害創作人的著作權，因為法律為了調和大眾的公共利益、促進文化發展，給了我們「合理使用」他人著作的空間：在符合合理使用的條件下，即使沒有經過著作權人同意就行使他的著作權，是不會被法律追究侵權責任的。

如果你沒有營利目的，轉傳的對象也只限於家人或正常社交範圍的群組，可能都算是合理使用，不會被追究侵權責任。

但如果是轉傳到路人甲、乙、丙、丁……這些不特定多數公眾都能隨時加入的群組裡，可能就無法構成合理使用。

轉貼的是影片網址連結，會構成侵害他人的「著作權」嗎？

關於這一點，有很多細節要討論。

●只有轉傳網站連結時

有一種狀況很常見：轉傳的不是文字、圖片或影片檔案，而是影片的網站連結，也就是說，收到訊息的人還需要額外點進網頁連結才能看到影片，像是轉傳YouTube連結和別人分享好聽的新歌、電影預告、搞笑影片……這些行為，在你我的生活中是再普遍不過的日常。

不過，這種情形就和一般轉傳圖片、文字的狀況不同了，因為轉傳的是網址，那麼朋友要點進網址才能看到影片內容，所以這樣的轉傳行為並不會讓著作直接重現，也沒有直接透過網路傳達著作內容本身給公眾，不會侵害到著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

（圖／Unsplash）

●雖然只有轉傳網站連結，但明知來源不合法時

如果明知道網站裡的影片是盜版或未經合法授權的（例如：各種影劇線上看的網路平台），而且上傳該盜版影片的行為人是台灣人，會受到我們的《刑法》規範。在網路上轉傳盜版影片網址連結的行為，雖然因為只有轉貼網址而沒有違反著作權，但是，「轉貼」卻可能會讓你變成「上傳盜版影片而侵害公開傳輸權者」的共犯或幫助犯，一樣需要負共同侵權責任。

我處理過一個案件，被告將中國某優×影音平台的影片連結轉貼在自己的部落格上，因而被影片的著作權人告。不過，因為上傳影片者十分有可能為中國人，並不受台灣的《刑法》約束，因此，那位上傳影片者「侵害公開傳輸權」的罪行在台灣無法成立。既然正犯不成立，要告這件案子的被告是共犯或幫助犯，當然也不會成立。

但是在轉貼網址前，還是要注意影片是不是合法的，才不會讓自己陷入麻煩。

單純接收、觀賞他人轉貼的內容，不會侵害「著作權」

那麼，看的人會不會有事？

關於這點，你可以放一百個心，單純地接收、觀賞別人轉傳的文章、圖片或影片內容，不會行使到著作權人的權利，也就是不會有事。

不過，當你覺得別人轉傳的內容實在是太棒了，想要儲存起來或再轉傳給別人──小心！這樣的行為可能又會侵害著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

大家來思考

智慧型手機和社群軟體愈來愈發達，讓資訊傳遞變得更方便。能用這樣的方式讓更多人知道新知識或好內容是好事，然而，《著作權法》是保護著作權人的創作心血，同時也以「合理使用」的制度平衡大眾利益。

當你按下分享或轉傳的按鈕前，如果能先想想自己的行為是否會侵害到創作人的權益，就能讓自己遠離民事、刑事責任，也能幫助創作者有更健康的創作環境。

●本文摘自寶瓶文化出版之《一不小心就被吉：白話的生活法律對策》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。

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作者簡介 雷皓明律師 ●現任：喆律法律事務所主持律師 ●擔任：新莊調解委員會諮詢律師，法旭數位資訊股份有限公司共同創辦人 ●曾任：北京環球律師事務所律師，正律法律事務所律師，大恆法律事務所合署律師 ●學歷：師大附中畢，東吳大學法律系學士，輔仁大學財經法研究所碩士 做律師前，覺得那些可以把黑的說成白的律師厲害到不行。做了律師以後才發現，黑仍然是黑，白仍然是白，總是嘗試顛倒是非黑白的，往往沒有好結局。但面對黑、灰、白，其實法律有一套合理的解決模式。好的律師是盡其所能，和對造、檢座、法官，從不同的角度，依據法律，找出公平的解決模式。期許自己做個好律師。 希望盡可能地多說，不求認同，但求討論。因此，設立臉書粉絲專頁「律師談吉他」，與粉專「MedPartner美的好朋友」合作架設法律知識網站「LawPartner法律好朋友」，並在Ettoday新聞雲、關鍵評論網、1111人力銀行等媒體平台固定發文，期待讓更多人明白：法律，不全是打架比立法熟練的立委們的利益交換，或是恐龍法官們的恣意妄為，其實有很大一部分，是我們一群學法律的人和遇到爭執後選擇勇敢爭取的當事人，真正思考過，並努力爭取過的產物。 然後有一天，當你們覺得法律偏離了你們心中的正義價值時，能勇敢地站出來，辯論、爭取或抗爭。

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