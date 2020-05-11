快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創作保衛戰！簡單讀懂著作權法保護自己遠離抄襲風波

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《一不小心就被吉：白話的生活法律對策》 作者：雷皓明 出版社：寶瓶文化 出版時間：2018年11月9日
書名：《一不小心就被吉：白話的生活法律對策》
作者：雷皓明
出版社：寶瓶文化
出版時間：2018年11月9日

閱讀小貼士

抄襲事件頻傳，繼四月初震驚文學界的駱以軍《明朝》事件之後，設計圈也在四月底也有另一波抄襲事件正火熱延燒至今。臺灣空間風格設計團隊「Lo-Fi House」遭Dcard網友揭發用於居家布置的畫作，是參考網站Pinterest上設計師的作品圖所畫出的。

(延伸閱讀：台灣設計師爆抄襲爭議！空間設計團隊大量抄襲 遭原作者抗議)

誰也不想成為抄襲事件的主角或受害者，然而拜科技所賜，資訊取得越來越便捷與豐富，一個鍵即「複製」，完成「貼上」輕而易舉，卻也很容易一個不小心就觸法。《一不小心就被吉》本書作者雷皓明律師帶你瞭解日常觸法擔憂、法律糾紛，以及最基本的簡單處理原則，抱緊你的權益，遠離飛來橫禍，保護好自己！

文／雷皓明

雷律師釋疑

分享別人創作的文章、圖片或影片檔案，可能會侵害他人的「著作權」

一個簡單按下「轉傳」、「分享」的行為，可能已經侵害了著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

●重製

【定義】簡單來說，就是讓著作重新再現一次。

【例子】在電腦裡複製、貼上的操作，就是最好的例子。

●公開傳輸

【定義】透過網路或其他方式，把著作傳達給公眾。

【例子】當你在臉書發布一個公開的動態時，你就已經行使了貼文著作的「公開傳輸權」。

「著作權」基本上是專屬於著作權人所有的。想用人家的東西，總得經過主人同意，所以當你沒有經過創作者的同意，就利用網路分享了他的文章、圖片或影片，形同是偷偷行使專屬於著作權人的權利，已經侵害了著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

依照《著作權法》第八十四條、第八十八條，著作權人可以向你主張民事責任；你更要依第九十一條、第九十二條負起刑事責任，可能有三年以下有期徒刑或七十五萬元以下的罰金。

為了一個簡單行為所付出的代價，很不值得。

轉貼給「誰」，效果不同

不過，法律也不是那麼不近人情。並非所有分享出去的行為都是侵害創作人的著作權，因為法律為了調和大眾的公共利益、促進文化發展，給了我們「合理使用」他人著作的空間：在符合合理使用的條件下，即使沒有經過著作權人同意就行使他的著作權，是不會被法律追究侵權責任的。

如果你沒有營利目的，轉傳的對象也只限於家人或正常社交範圍的群組，可能都算是合理使用，不會被追究侵權責任。

但如果是轉傳到路人甲、乙、丙、丁……這些不特定多數公眾都能隨時加入的群組裡，可能就無法構成合理使用。

轉貼的是影片網址連結，會構成侵害他人的「著作權」嗎？

關於這一點，有很多細節要討論。

●只有轉傳網站連結時

有一種狀況很常見：轉傳的不是文字、圖片或影片檔案，而是影片的網站連結，也就是說，收到訊息的人還需要額外點進網頁連結才能看到影片，像是轉傳YouTube連結和別人分享好聽的新歌、電影預告、搞笑影片……這些行為，在你我的生活中是再普遍不過的日常。

不過，這種情形就和一般轉傳圖片、文字的狀況不同了，因為轉傳的是網址，那麼朋友要點進網址才能看到影片內容，所以這樣的轉傳行為並不會讓著作直接重現，也沒有直接透過網路傳達著作內容本身給公眾，不會侵害到著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

●雖然只有轉傳網站連結，但明知來源不合法時

如果明知道網站裡的影片是盜版或未經合法授權的（例如：各種影劇線上看的網路平台），而且上傳該盜版影片的行為人是台灣人，會受到我們的《刑法》規範。在網路上轉傳盜版影片網址連結的行為，雖然因為只有轉貼網址而沒有違反著作權，但是，「轉貼」卻可能會讓你變成「上傳盜版影片而侵害公開傳輸權者」的共犯或幫助犯，一樣需要負共同侵權責任。

我處理過一個案件，被告將中國某優×影音平台的影片連結轉貼在自己的部落格上，因而被影片的著作權人告。不過，因為上傳影片者十分有可能為中國人，並不受台灣的《刑法》約束，因此，那位上傳影片者「侵害公開傳輸權」的罪行在台灣無法成立。既然正犯不成立，要告這件案子的被告是共犯或幫助犯，當然也不會成立。

但是在轉貼網址前，還是要注意影片是不是合法的，才不會讓自己陷入麻煩。

單純接收、觀賞他人轉貼的內容，不會侵害「著作權」

那麼，看的人會不會有事？

關於這點，你可以放一百個心，單純地接收、觀賞別人轉傳的文章、圖片或影片內容，不會行使到著作權人的權利，也就是不會有事。

不過，當你覺得別人轉傳的內容實在是太棒了，想要儲存起來或再轉傳給別人──小心！這樣的行為可能又會侵害著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

大家來思考

智慧型手機和社群軟體愈來愈發達，讓資訊傳遞變得更方便。能用這樣的方式讓更多人知道新知識或好內容是好事，然而，《著作權法》是保護著作權人的創作心血，同時也以「合理使用」的制度平衡大眾利益。

當你按下分享或轉傳的按鈕前，如果能先想想自己的行為是否會侵害到創作人的權益，就能讓自己遠離民事、刑事責任，也能幫助創作者有更健康的創作環境。

●本文摘自寶瓶文化出版之《一不小心就被吉：白話的生活法律對策》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書

更多推薦閱讀

☞《當藝術遇上法律：藝術投資收藏的攻防對策》28則深具代表性的藝術交易經典案例，教你避開法律地雷，悠遊藝術創作，投資無往不利！

☞《臺灣法曆：法律歷史上的今天（1-6月）》你是忘記了，還是害怕想起來？看臺灣法律的前世今生， 瞭解我們走過的歷史痕跡！

☞《召喚法力：法律白話文小學堂》法律沒有局外人！ 一場關心弱勢族群、推動法律思辨的戰役，召喚「法力」為你發聲！

☞《為誰辯護：判決之外，11個法律故事的人性思考》11個挑戰認知與想法的真實人生故事，也有可能在某一天，變成你我的生命救贖。

作者簡介

雷皓明律師

●現任：喆律法律事務所主持律師 　　

●擔任：新莊調解委員會諮詢律師，法旭數位資訊股份有限公司共同創辦人 　　

●曾任：北京環球律師事務所律師，正律法律事務所律師，大恆法律事務所合署律師 　　

●學歷：師大附中畢，東吳大學法律系學士，輔仁大學財經法研究所碩士 　　

做律師前，覺得那些可以把黑的說成白的律師厲害到不行。做了律師以後才發現，黑仍然是黑，白仍然是白，總是嘗試顛倒是非黑白的，往往沒有好結局。但面對黑、灰、白，其實法律有一套合理的解決模式。好的律師是盡其所能，和對造、檢座、法官，從不同的角度，依據法律，找出公平的解決模式。期許自己做個好律師。 　　

希望盡可能地多說，不求認同，但求討論。因此，設立臉書粉絲專頁「律師談吉他」，與粉專「MedPartner美的好朋友」合作架設法律知識網站「LawPartner法律好朋友」，並在Ettoday新聞雲、關鍵評論網、1111人力銀行等媒體平台固定發文，期待讓更多人明白：法律，不全是打架比立法熟練的立委們的利益交換，或是恐龍法官們的恣意妄為，其實有很大一部分，是我們一群學法律的人和遇到爭執後選擇勇敢爭取的當事人，真正思考過，並努力爭取過的產物。 　　

然後有一天，當你們覺得法律偏離了你們心中的正義價值時，能勇敢地站出來，辯論、爭取或抗爭。

閱讀好書千萬不能錯過讀書吧活動【讀樂樂，獨樂樂】不出門 在家快樂閱讀不孤單，優惠至6月1日止。


抄襲 恐龍法官 寶瓶文化 閱讀風向球

相關新聞

臺劇《做工的人》搶先預習　林立青原著揭勞動者悲歌

由《與惡》金獎團隊製作最新臺劇《做工的人》，即將於本週日(5/10)首播，原著是長期觀察勞工市場的作家林立青的同名作品，書中帶領我們深入瞭解被貼上各種「標籤」的底層勞工，是如何在被剝削、被漠視、被社會遺棄的環境下，掙扎求生的辛酸血淚！本篇閱讀頻道摘選〈呷藥仔〉，揭露他們不願就醫的真相，一起先睹為快。

創作保衛戰！簡單讀懂著作權法保護自己遠離抄襲風波

一個鍵即「複製」，完成「貼上」輕而易舉，也很容易一個不小心也就觸法。《一不小心就被吉》本書作者雷皓明律師帶你瞭解日常觸法擔憂、法律糾紛，以及最基本的簡單處理原則，抱緊你的權益，遠離飛來橫禍，保護好自己！

七十嫁女、巨幅寫生！《爸爸不會哭》帶你更貼近真實的劉墉

知名作家劉墉新書問世！《爸爸不會哭》是他年屆七十回顧在2019年的發生大大小小事件的一本紀錄，書中蒐羅這整年各種生活有感與創作，2019年的劉墉身心皆有明顯巨變，透過這些日常紀錄，也讓我們看見一個更加鮮活、真實、又不一樣的劉墉！

苦戀人妻、寫詩損友！日本文豪佐藤春夫四角戀與愁腸

《晶子曼陀羅》本書收錄佐藤春夫他的多篇經典作品，唯美派文風有不少創作包含詩、小說、評論等，目前於國立臺灣文學館內也正展覽著他的手稿與相關史料文件，而其中更有不少創作，以自己與谷崎、谷崎夫人之間複雜的三角關係與「讓妻事件」緊密相連，直言快語讀來大膽恣意，又相當引人入勝。本篇摘選經典詩作，並加上鑽研日本文學的翻譯大家林水福為詩作背景、人物及事件補充說明。

臺灣卡內基之父黑幼龍 教你美國先賢贏得信任感的關鍵

《走出一條不平凡的領導之路》結合心靈勵志與經營管理心法，是中文卡內基創辦人黑幼龍的首本領導專書，本書透過談及自己如何25歲首次帶領團隊、打造全球第一名、挺過危機與轉型，同時剖析「領導人的四大類型」、「領導力的六大支柱」，帶領讀者了解自己的職場定位。

見證臺灣民主化歷史 《國際橋牌社》 原創戲劇書搶先讀！

《國際橋牌社》是臺灣首部本土自製政治劇，即將於本周日5月3日公視開播！本書《國際橋牌社的時代》是｢衛城出版」與｢國際橋牌社劇組」合作的一本書。由衛城策畫，邀請多位作者撰稿，是一本解讀戲劇、解讀時代、解讀共同體記憶之書，本篇閱讀頻道摘選書中資深媒體人馮賢賢的推薦序，一睹為快。

伸狼爪、開黃腔！到底是誰縱容狼上司職場性騷擾行徑？

如果你是職場性騷擾的受害者之一，你會選擇為自己發聲，還是默不吭聲呢？無論是言語或肢體性騷擾，都是令人不齒的行為，然而事實上，絕大部分受害者都會因為擔心失去工作、遭受報復、和害怕被貼上問題人物的標籤等，而選擇不揭發。

照護讓你苦不堪言！ 張曼娟《以我之名》寫給盡責卻又無助的你

張曼娟出版新書《以我之名》不只是一本照顧者之書，也不只是中年之書，而是寫給自己的書，本書收錄23篇情意真摯的散文，寫給瞻望中年的你、擁抱中年的你、中年徬徨的你、承擔責任的你、照顧之路的你，以及每一個獨一無二的你。

嫁娶看階級、挨餓是常態 那些年脫北者的沉痛日常

《我想活下去》記錄了真實世界裡兩韓女子，脫北者朴智賢與南韓僑民徐琳的對談，她們雖然說同一種語言，卻被被分裂一北，一南，她們曾是敵人，是政治意識相對立的兩方，卻有了坐下來對談的機會，彼此分享自己生命故事，開啟雙方的理解之路，本篇摘選書中北韓代表朴智賢引述段落，揭露她在北韓生活的那段歲月......。

愛的碎念好困擾！精神科醫師教你27招長輩相處攻略

臺北榮總老年精神科主任蔡佳芬，每個月平均與近千名長者、失智者或其照護者接觸，因此她深刻明瞭長輩們因為老化，在身體與心靈上造成的衝擊與問題 ，新書《一直喊不舒服，卻又不去看病》細膩剖析兩代溝通難題，為挫敗子女及委屈父母，搭起雙方溝通橋樑

流淚就一定是弱者嗎？從福原愛「眼淚哲學」看見真正的勇敢

日本桌球國手退役的福原愛在新書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》講述從3歲9個月開始打桌球至今的經歷，以及一直以來支撐自己的「眼淚哲學」是如何帶給她注定不凡的境遇與成就，用暖暖的、溫柔的語氣說自己故事，也帶給讀者們滿滿的正能量。

「泰」厲害了！擅與美中成為有條件盟友的東南亞之星

近兩日，泰國與中國網友為了香港和臺灣究竟是不是國家，在推特上開戰，而引起大家熱烈關注，不僅看見「泰式幽默」，同時也讓大家重關注到泰國這幾年有意思的外交方式。

熱門新聞

年輕人只能當「下流世代」!為什麼注定比父母貧窮?

張大春／又一枚杭鐵頭——高陽在胡雪巖生平埋下的執拗低音

【旅行自拍棒－－我與哥哥同行】N/A／龜毛與暴躁的大對決

【青春名人堂】編輯小姐Yuli／幹勁

【話題徵文：放不下的玩具】鍾邦友／失竊的機器人

創作保衛戰！簡單讀懂著作權法保護自己遠離抄襲風波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。