伸狼爪、開黃腔！到底是誰縱容狼上司職場性騷擾行徑？

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如果你是職場性騷擾的受害者之一，你會選擇為自己發聲，還是默不吭聲呢？無論是言語或肢體性騷擾，都是令人不齒的行為，然而事實上，絕大部分受害者都會因為擔心失去工作、遭受報復、和害怕被貼上問題人物的標籤等，而選擇不揭發。因為縱然惡行被揭穿，也鮮少有人去關心那些後續衍生問題。

《比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事》作者少女老王是電影相關科系出身的新聞從業人員，她以敏銳觀察及極富畫面感的文字，記錄下一段段「臺灣女孩」都懂得的真人真事，可能讀來深感荒謬離奇，也可能徬徨無奈，別害怕去撕開那些強加給「妳們」的標籤，因為妳並不孤單！

文／少女老王

「啊妳怎麼不選剛剛跑得滿好的那一條高鐵活春宮？」程哥把臉湊近我的電腦螢幕。的確，這間媒體在操作腥羶色這塊功力可說是爐火純青。不過我們已經試著在各種社群平臺上調降這方面新聞的比例，更不用說是這種把新聞直接送到使用者瀏覽器，一點擊就會占滿整個電腦螢幕的推播方式。

「這種推播不可以推腥羶色的新聞！」我被程哥突然湊近的動作嚇到，往旁邊退了一退：「你想想，誰會想被人發現自己在上班時間看活春宮啊？這樣不但會被退訂，可能還會引起客訴⋯⋯」

「蛤，可是我上班都在看耶，呵呵呵呵呵呵呵⋯⋯」程哥笑嘻嘻地直起身子，然後把手放上我的背：「這就是幹新聞這行的好處。」他的手開始在我的背上揉啊揉：「而且還可以看到無碼的。」

等我回過神來，他都已經快走回位子上了，我簡直不敢相信自己在眾目睽睽之下，被一個男性主管假借談公事之名，用嘴跟手一起吃到了豆腐。

事發當下，我的大腦先釋出了拍拍功，自我安慰「可能只是想太多」、然後再跟自己約定好「不會再讓他有下次了！」就這樣一個人荒謬地自行振作，用自己的手，將不對的遭遇給掩蓋下來。

奇怪的是，那個「不會再讓他有下次」的聲音總是出現得好遲，每次都在程哥將手覆蓋上我用滑鼠的那隻手，或是把手捏在我的肩膀上按摩，或是抓住我的馬尾繞呀繞地玩，或是跟我說「他大腿還上有位置」之後才姍姍地出現。

「我覺得很不舒服。」我跟我大腦裡那個愛遲到的「不會再讓他有下次」的聲音抗議：「他憑什麼一直對我動手！」我看向整間辦公室的女同事，想起幾乎每個人都曾被程哥這樣對待。「而且大家好像都還覺得沒關係？」我開始自我懷疑：「難道，這其實不構成性騷擾嗎？」

午休時跑去問同樣被摸過的女同事們要不要一起蒐證舉發，卻沒有人願意當那個先鋒，反而勸我：「能躲就躲，盡量不要靠近他。」但事情要是有那麼簡單，我們又何必「想辦法」躲他？

我們開始在 LINE 上面開群組，互相告知程哥的行蹤：

「他去廁所了！」

「他好像去泡茶。」

「他剛剛出門了，但沒帶錢包！等等一定會回來。」

「可能去抽菸了？」

「趁現在快去上廁所！」

「啊啊他回來了！」

「他往廁所去了！」

「妳先不要出來！」

「咦她好像沒帶手機？」

「怎麼辦，這樣她會碰到他！」

不管怎麼躲，只要在同個辦公室上班，就是無止盡的摸與被摸，畢竟這就是我們所有人用沉默換來的辦公室日常。漸漸地，放棄掙扎的人就像是他的自助餐，乖乖待在餐盤上屬於自己的那一格，任他享用；想反抗的人則像迴轉壽司，不管怎麼逃還是在同一條轉帶上，被他碰到了仍然會被吃乾抹淨，再放回轉帶上繼續轉。

（圖／Unsplash）

每一次閃躲失敗、每一次佯裝不知、每一次的「先選擇沉默」，都讓我更氣自己。終於，無止盡的忍讓輪迴侵蝕了我的生活，我開始懼怕送走每一天，因為這代表下個無力改變的一天又要到來，而他每天仍笑笑地盡情伸手、動口，讓我感覺有一部分的自己，真的被他吃掉了，而且身為女性與下屬的意識還在矛盾中不斷膨脹，簡直就像在替他加菜。

慢慢失衡的我，終於在一次臉書留言事件中爆發。

因為工作採排班制，平常上班都會錯過人最多的通勤時間，所以我已經很久沒搭過尖峰時刻的捷運，直到有一天因為突發事件加班的關係，才在回家途中見識到宛如跨年的通勤捷運人潮，我隨手拍下密密麻麻的人頭、上傳到個人臉書，那時寫的大意好像是在講車廂裡的人多到像瘋了一樣，萬一不小心在推擠中碰到胸部，好像都是無可奈何的事。結果程哥留言說，真希望自己也在那班車上，這樣就可以盡情去碰胸部了。

就是這一則留言，讓我感覺全身的血液都衝到心口燃燒，手指不由自主地在鍵盤上激動敲打起來，往加滿各大媒體好友的個人臉書上，公開了自己正在被職場性騷擾的訊息，這可是媒體圈不能說的，鮮少會被攤在陽光下的祕密。

事情，總是這樣流傳開的吧，在大家以為不會有人忍無可忍的時候。

隔天我的臉友兼部門主管威姐，這才終於願意正面面對這件事。在漆滿黃色牆壁，被橘黃色的燈光照得溫暖舒適的會議室裡，我跟威姐相對而坐。她出動心理學書中常常提到的微前傾姿勢，表達出願意傾聽的誠意，輕而易舉地打動因長期緊繃變得敏感的我，於是我真的開始忘情傾訴，把程哥不斷動手摸我、到臉書留言騷擾我的種種，一股腦全倒在了威姐的面前，我終於將這些髒東西都攤在了事發現場的一角。

只是接下來的發展，仍成為了一場事故。

「喔⋯⋯」只見威姐若有所思地點點頭，然後開朗地說：「我也常常被他摸啊！」

「但可能我自己有四個哥哥，從小一起玩慣了。」威姐看了看自己的手，指甲上有著粉色系的花朵彩繪：「碰碰手什麼的，我覺得還好啦。」

威姐眨了眨那雙刷著纖長睫毛膏、在亮片眼影下天真無邪閃爍的雙眼：「他可能只是用錯了方法關心妳而已。」

我在威姐晶亮的眼球中，看見自己心寒如冰的倒影。

「就算我有四百個哥哥，」威姐這時眨了一下眼睛，卻是我掉下了眼淚。「他這樣的行為，仍然構成騷擾。」既然管不住眼淚，那我更要堅定地說話。

「還有性騷擾。」我站起身，拒絕了威姐遞來的衛生紙：「如果大家都不處理的話，我會去跟人資說的。」我轉身離開了會議室。

不久後，程哥跟其他部門主管嘻笑著走進了那間會議室，消失在門後的溫馨中。半小時後，他們陸續走出變得漆黑的會議室，一場低氣壓已在程哥臉上醞釀，辦公室裡放著的電視這時正好播到天氣預報，氣象主播站在衛星圖前生動地指揮著：「菲律賓低氣壓已增強為中颱，結構完整，移動速度快，不排除會在週三時經過臺灣⋯⋯」

可惜我的風暴已提早來臨，那天之後的每一天，只要會議中有程哥出席我就會被修理，比如輪到我報告時，程哥會打開手機看影片並將音量開到100％，而且還邀請他身邊的主管跟同事一起看，礙於職場階級與風氣，通常程哥都會得逞。儘管如此，我仍堅持著把應該報告的內容講完，等我講完回到座位，程哥也馬上把手機收起，隨即把自己更換成積極地微前傾姿態，表演出傾聽的風範，做到如此明顯，大家都知道剛剛發生了什麼事，卻沒有人敢多說什麼，直到這個共犯體系以為又可以將這抹尷尬蒙混過關，繼續讓日子安逸下去的時候，我終於等到了機會。

●本文摘自圓神出版出版之《比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介 少女老王 1990年生，電影相關科系出身的新聞從業人員，入行八年就跳槽了七次、面試超過二十次，途中還跑去日本留學一年。是一個被社會生活火烤八年，仍只有三分熟的媒體人。 2019年7月成立粉絲專頁：「比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事」，分享職場才有的群魔亂舞、女性視角下的光怪陸離，以及新聞無法告訴你的真相。 因為工作的關係，必須常常直面現實，抱怨與憤慨成為日常的一部分，但當這些負能量轉換為文字時，內心的溫柔卻又會湧出，包裹住遍體鱗傷的雙腳，繼續邁向明天。 甫成立專頁，文章陸續獲Big Data Group大數聚、女人迷womany、今周刊、BuzzOrange報橘、香港地等媒體分享轉載。 人之所以比鬼可怕，是因為你會去想像鬼多可怕，卻總相信人會善良。歡迎重新認識這個你∕妳以為自己已經習慣的世界。

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