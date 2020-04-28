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照護讓你苦不堪言！ 張曼娟《以我之名》寫給盡責卻又無助的你

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《以我之名：寫給獨一無二的自己》 作者：張曼娟 出版社：天下文化 出版時間：2020年3月31日
書名：《以我之名：寫給獨一無二的自己》
作者：張曼娟
出版社：天下文化
出版時間：2020年3月31日

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當你為生活、為工作、為身邊的人，拚命奔波的同時，你是否將「自己」給徹底遺忘了呢？2018年張曼娟引爆中年話題， 以及社會議題關注，暢銷書《我輩中人》激起深遠回響，延續至今。

今年張曼娟出版新書《以我之名》不只是一本照顧者之書，也不只是中年之書，而是寫給自己的書，她說 ：「做為一個大人，應該以我之名，為自己做決定；承擔責任；享受生而為人的快樂。與久違的自己重逢，感謝自己受過的傷、流過的淚、堅持的夢想。 」 本書收錄23篇情意真摯的散文，寫給瞻望中年的你、擁抱中年的你、中年徬徨的你、承擔責任的你、照顧之路的你，以及每一個獨一無二的你。

文／張曼娟

父親接住了女兒

和朋友聊到「接住」這個議題，朋友說他前陣子和鬧僵了的女兒和解了。說這話的時候，他的臉龐上閃現無比的溫柔與光輝，稜角分明的堅毅化成了繞指柔。

朋友原本與女兒感情很好，卻因為和妻子離婚，讓女兒相當不諒解。十八歲的女兒決定去澳洲讀書，有種放逐自己的意味，他雖然苦苦相勸，卻沒有效果。那一天，他去送機，看著女兒頭也不回的離開，心也碎了滿地。

澳洲的女兒說自己已經長大，要過獨立的生活，不肯與父親視訊。他們約定每年互寄聖誕卡，算是報平安。

「寄什麼聖誕卡？太老派了吧！現在哪有人寄聖誕卡啊？」女兒抗議。

「就是因為老派，沒有人做了，我們才做，這樣不是很特別嗎？」

「很怪耶。」女兒還是不情願。

朋友在歲末四處尋找聖誕卡，而後才發現，女兒說得沒錯，這件事真是太老派了。書店裡的聖誕卡又少又貴，從當年的鋪天蓋地，變為小小一櫃的陳列。朋友找了許久，最後決定將存在電腦檔案裡的舊照片找出來，印成聖誕卡，寄去澳洲。聖誕卡上是五歲的女兒，胖嘟嘟的貓咪一樣臥在父親懷抱，徹底撒嬌的憨態。

女兒只淡淡的說：「收到了。」沒說其他。

第一年，朋友並沒有收到女兒的聖誕卡，他也沒說什麼。

第二年，他持續自製與女兒合照的卡片，女兒回寄了大賣場的聖誕卡，不冷不熱的敘述夏天過聖誕感覺很奇怪，只好吃冰淇淋來降溫。

他們互寄卡片持續了幾年，直到聖誕節前他去醫院裝了心臟支架，回到家，跨了年仍沒接到女兒卡片，打了電話也沒人接，這才感覺不對。

幾番輾轉，前妻告訴他，女兒被男友劈腿，痛不欲生，現在暫住同學家，他問前妻要不要去澳洲看女兒？他出機票錢。前妻對他說：「我每年都去看她，她在等的人是爸爸，不是媽媽。」

朋友在飛澳洲的航程中，想到當年決定離婚時，十六歲的女兒不斷逼問他：「是不是因為有小三？」他否認，告訴女兒只是因為兩個人都改變了，不再適合共同生活了。女兒突然傷心的哭起來，「是因為我不夠好吧？所以，這個家對你來說，一點也不值得留戀。」

他覺得應該要辯解、要安慰，可是，太多紛亂的心緒讓他不知從何說起。女兒應該是帶著這樣的傷痛遠赴澳洲的吧？在飛機上，他什麼也吃不下，只覺得心痛如絞。

看見瑟縮在屋角的女兒時，他感到詫異，彷彿女兒不曾長大，仍是那個年幼的、無助的孩子，連她的身形，也比記憶中縮小許多。女兒看見他，爆哭出聲，哭著喊：「爸爸，你怎麼現在才來？」他說他一直不知道，女兒真的在等他，他只是滿懷愧疚，不知該如何面對女兒，面對一切。

女兒告訴他，當初他們夫妻離婚，她就覺得自己被拋棄了。如今男友劈腿，她再度被拋棄，她不知道一生要被拋棄多少次？還是自己真的不夠好，才會被拋棄？朋友對女兒說：「你一直都很好，你是很棒的女孩、很棒的女兒。爸爸媽媽只是分開了，沒有人拋棄你。」

等到女兒冷靜一些，朋友終於有勇氣說出早就該說的話：

「是爸爸不好，沒有把事情處理好，才會讓你這麼痛苦、這麼傷心。」

女兒對他說：

「你是個很好的爸爸，就因為你很好，我才不願意失去你，我才會那麼生氣、那麼傷心。因為你很好。」

朋友與女兒抱頭痛哭，內心相當激動，他從沒想過，在女兒心中，自己原來是個好爸爸。失望了好幾年，也等待了好幾年，父女二人終於「接住」了彼此。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

接住最熟悉的陌生人

假若小時候我們渴望被父母接住，這期待總是落空，而後我們成年，父母老了，他們渴望被接住，我們有能力伸出雙臂嗎？

好不容易處理了與子女的緊繃關係，還沒來得及鬆口氣，卻發現父母已經年老，他們的健康狀況衰退，精神卻變得更為亢奮，總有數不完的前塵往事想說，那些被辜負的、被冷落的、被不公平對待的新仇舊怨，喋喋不休。委屈和怨懟拉下他們的嘴角，凌厲了他們的眼神。每一個尖酸刻薄的字眼，都像一枚又一枚酸針，打在最親近的照顧者心上。

「我上次跟你說的，那些可恨的人，你還記得嗎？」

「來，你來，我有很多以前的事要跟你說……」

「不知道我上輩子是造了什麼孽，這輩子這麼不幸啊。」

類似這樣的話語，出自一些垂垂老矣的長輩，他們困在自己築成的愁城苦境中，卻奮力伸出手，想把其他人拉進去，有多少人能甘心受縛呢？

於是，他們得到了這樣的回答：

「這些可恨的人，為什麼還要記得呢？」

「以前的事已經說過很多遍了，那都是你的歷史，並且，都已經過去了。」

「我這麼盡心盡力的照顧你，你卻覺得自己很不幸？」

我們心頭雪亮，知道他們只是困在昨日的痛苦中，不斷墜落。我們有時也能同理，他們其實是藉由永不止息的抱怨來博取同情，引人注意。然而，聆聽著這些抱怨的同時，我們心中也在吶喊：

「從小你就沒有稱讚過我，讓我覺得自己一無是處，所以總是委曲求全，讓在意的人予取予求。」

「當年我懇求你支持我，讓我做喜歡的事，你卻不肯，現在我成了不快樂的人，過著可有可無的人生。」

「當我需要你的時候，你總是不在，現在你需要我，我就得放棄自己的生活來滿足你，太不公平了。」

漫漫人生，大部分的時候，我們都希望墜落時，能有人在下面接住。然而，開始學習去接住他人，才是成為一個大人的必經歷程。接住父母比接住兒女更加不易，因為，孩子受傷是我們造成的，我們受傷卻是父母造成的。

曾經主宰過我們命運的父母，已經成為被命運主宰的老人了。如果我們將自己人生中的失意與挫折全數怪罪他們，那麼，我們與不斷抱怨的他們，又有什麼不同呢？

我們可以做的，是把自己的情緒抽離，暫時當他們是沒有關聯的無助老人，試著聆聽、感受，用悲憫之心，接住他們生命的最後一段。只能一次又一次的練習，練出臂力、練出耐力，也練出了慈悲力。

●本文摘自天下文化出版之《以我之名：寫給獨一無二的自己》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書

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作者簡介

張曼娟

出版業最蓬勃的年代，張曼娟的《海水正藍》與其他作品，影響了許多世代的人。

當物換星移，張曼娟體會自己的中年變化，真誠探究內心感受，思索並想像未來，她寫下《我輩中人》，引爆中年話題，並與照顧者們相濡以沫。

她發現「我輩中人」的幸福或不幸，可以由自己掌握，只要認清了自身的獨特與價值，便可「以我之名」，開創一個完滿的小宇宙。


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