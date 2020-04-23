嫁娶看階級、挨餓是常態 那些年脫北者的沉痛日常

閱讀小貼士

韓劇《愛的迫降》以外型亮麗的男女主角愛情故事為主軸，劇中演出迥異的南北韓生活與價值觀念，轟動一時。然而真實世界裡，北韓人生活也是如此嗎？若非電視劇中男主角，沒有軍銜的北韓普通老百姓，又會怎樣生活呢？

《我想活下去》記錄了真實世界裡兩韓女子，脫北者朴智賢與南韓僑民徐琳的對談，她們雖然說同一種語言，也愛吃泡菜，卻被迫分裂一北，一南，她們曾是敵人，是政治意識相對立的兩方，卻有了坐下來對談的機會，彼此分享自己生命故事，開啟雙方的理解之路，本篇摘選書中北韓代表朴智賢引述段落，揭露她在北韓生活的那段歲月......。

文／朴智賢、徐琳

雖然我們的日子無論從哪個角度來看都規規矩矩，毫無差池地繼續著，我卻注意到自從姊姊申請工作失敗之後，家裡的氣氛一日不如一日，父母口角變得頻繁。難道說父親後悔當初沒有娶一個同等階級的女人嗎？或者他是在氣自己沒能及早明白孩子的將來會因此受到牽連？總之隨便一件小事他們都能吵起來。

「明實的爸，我再也弄不到足夠的糧食了。連一小塊豆腐，都得拚了命才能拿到。」一天晚上，父親下班才踏進家門，母親便抱怨。

「妳在說什麼啊？什麼，沒有足夠的糧食？要拚了命才拿得到，真是胡說八道！黨向我保證過，一定有足夠的糧食給每一個人！我不要再聽這些亂七八糟的事了。」他大聲說完後離開廚房。

隨後，彷彿酒能讓他忘卻一切煩惱似的，他走進房間開始喝酒：「現在她連我們該有多少糧食，都算不清楚了……她變了，變得好吃懶做，屋漏偏逢連夜雨啊！」他一邊嚥下第一口玉米酒，一邊嘟囔著。

北韓平壤街景。（圖／Unsplash）

日子變得益發艱難，比起清洗公寓外牆，母親更加操煩的是每天晚上的那頓飯。一天晚上，父親下班回家，我預期著又要上演每日慣常的夫妻吵架戲碼時，他悄悄地鑽進廚房，手上抱著一只背包，那模樣活像是抱著一個嬰兒。背包外層是黑色的帆布材質。幸好那天晚上沒有人看見他走進公寓；大媽都在自己家裡忙著做晚飯，所以公寓大廳沒人。儘管如此，他還是警覺地回頭四處瞧，確定沒有人看到他後才關上家門。因為他的舉動太不尋常，我們全都跟了過去，想知道背包裡面藏了什麼。他擺擺手示意我們不要出聲，然後把背包放在廚房桌上，從裡面拿出雞蛋，一個接著一個：五十顆雪白的雞蛋。他小心翼翼地把蛋放在背包旁邊。看著這幅情景，母親難掩興奮之情，她把雞蛋捧在手心裡，數了一遍又一遍，然後通通放進一個大海碗中。連我，兩眼也只看得到那些雪白的蛋殼，我這輩子從沒看過這麼多雞蛋，看得我目眩神迷。

「我們該拿這些東西怎麼辦呢？」母親神情憂慮地低語，瞬時打破這幾秒鐘的靜默。

「是羅南的一家農場給的。他們感謝我幫忙他們工作，所以送我的。我知道嚴格來說我沒有權利拿，這是屬於國家的，但我拒絕不了。」

「所以這是違法的嘍？」我顫抖地說。

「是的。萬一給鄰居看見了，或是聽見了，到警察局去告發我們，我們會立刻遭到逮捕。」

喜悅之情僅維持了短短一刻，恐懼接著籠罩我們一家五口所在的廚房。

「可是，爸爸……」姊姊囁嚅開口，攔截父親目光的焦點。

「用水煮，全部煮掉，現在馬上。然後一口氣通通吃掉。」父親口吻堅定地說。

回家的路上，他都已經想好了。不能讓任何人知道他帶了五十顆雞蛋回家。他的臉上看不出任何表情，但語氣堅定異常：

「這事絕不能傳出去。絕對不能向任何人透露吃雞蛋的事。」

母親把門鎖上，因為她知道鄰居向來不會先敲門，就直接進來了。我們關了燈，母親燒水煮雞蛋。我們待在黑暗中，在家裡的起居室裡等了整整十分鐘，聽著鍋裡蛋殼互相碰撞的聲音。煮好之後，母親把裝了蛋的碗放在起居室一隅，以平靜的口吻對大家說：

「一人十顆。」

udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

她話才剛說完，我們立刻爭先恐後地開始剝殼吞食。我們都很餓，就算冒著被逮捕的危險也值得。我們默不作聲地吃著，彷彿這是一場神聖的儀式，彷彿只要一出聲就會破壞雞蛋的美味。每回拿出一顆蛋敲破蛋殼的時候，正鎬、姊姊和我就會互相交換滿足的眼神。父親不止一次把手指放在嘴巴上，示意大家小聲一點。他其實不需要反覆提醒我們，我們全都很清楚，如果被隔壁的張太太聽見了會有什麼後果。

正鎬頭一個吃完，等姊姊和我也吃完自己那一份時，全家人都撐著鼓鼓的肚皮，幸福地彼此相望……我們就這樣動也不動地待在那裡，若不是父親發話了，可能還會這樣待著好長一段時間。

「蛋殼怎麼辦？」他煩惱地問。「要怎麼銷毀？」

這個問題問得全家人措手不及，大夥兒呆了好幾秒鐘。把雞蛋帶回家吃下肚，父親已經設想得天衣無縫，就是沒想到還有殘留的蛋殼。我們睜大眼睛望著爸媽，期盼他們能盡快想出辦法。

「用研缽磨碎了，然後扔進火裡燒掉！」話還沒說完，母親已經抓起研缽。

劍及履及，幾分鐘後蛋殼全化成細灰，朝火焰撒下。接著母親往火裡加一根柴。天衣無縫。完美犯罪。

這種吃得飽飽的滿足感……在北韓生活的三十五年裡，我僅僅感受過兩次：八歲那年，父親帶了歌梅姬餐廳送的麵包回家那一次，以及這一天，一口氣吞了十顆蛋。

●本文摘自大田出版社出版之《我想活下去：從大饑荒與我們最幸福中逃亡，兩韓女子的真實對話》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

更多推薦閱讀

☞《南北韓：東亞和平的新樞紐》南北韓之間永遠的敵對關係！統一與否，對兩韓、對美中，對整體東北亞局勢，將帶來何種影響？

☞《我們最幸福：北韓人民的真實生活（增訂版）》亞馬遜讀者五星書評！從六名平凡百姓的生活中，我們對北韓有了超乎以往的認識。

☞《平壤冷麵（改版）：一位法國記者暗訪北韓的見聞紀實》以法國自由精神之眼，冒著生命危險，帶你審視地球上最神秘的的國度──獨裁政治「金氏王朝」！

☞《我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們》南韓作家金琸桓再度挑戰社會議題！真人真事改編紀實小說，面對失控的疫情，失能的政府該如何活下去呢？