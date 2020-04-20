愛的碎念好困擾！精神科醫師教你27招長輩相處攻略

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你聽過這些來自長輩們的愛的叮嚀嗎？「外套帶了沒？」、「要下雨了記得收衣服！」、「不要一直外食，少聚餐」無論你幾歲、是否成年，在父母心中你依舊是他們的孩子，正所謂「有媽媽的孩子像個寶」，但有時候這樣無微不至的叮嚀，也讓人苦惱。

臺北榮總老年精神科主任蔡佳芬，每個月平均與近千名長者、失智者或其照護者接觸，因此她深刻明瞭長輩們因為老化，在身體與心靈上造成的衝擊與問題 ，新書《一直喊不舒服，卻又不去看病》細膩剖析兩代溝通難題，為挫敗子女及委屈父母，搭起雙方溝通橋樑，是一本兼具醫學與心理學，適合老爸老媽及中年子女的實用書。

文／蔡佳芬

很多長輩是靠這些瑣瑣碎碎的問題，來確認「你現在是不是過得好」，「是不是有什麼可以幫忙的」。長輩的心中一旦累積了擔憂，就會忍不住挑剔，忍不住碎念，他們執意認為這些叮嚀是為了你好。

雖然父母起心的根本可能是善意的，但隨著子女長大，子女會有自己的想法，自己的事業與知識，這些與父母所理解的方法不盡相同，但是父母還是習慣用過去那種方式與孩子互動。

他們害怕子女受傷、害怕子女吃虧。他們認為子女這樣做不好，要那樣做，才會更好，他們希望子女照著自己期待的方式做。因為父母可能認為一定要這樣，他們才會覺得安心，也才會覺得有安全感。

但當子女的反應與父母預期的不一樣，這就會讓父母覺得無法預測，反而加重了他們的不安感，然後就是更加碎念的循環。然而，子女所感受到的，卻是父母不了解、不在乎自己的感受，只想像以前一樣掌控自己。

但子女早已是成年，甚至是壯年的獨立個體，他們想要的是做自己。當子女已經長大，有自己的想法、有自己的人生時，他們想做的，也需要學習的，是對自己的人生負責。

這樣的親子之間，其實並不是缺乏愛，而是缺乏相互尊重。真正不在乎的人，也就不會碎碎念了。

面對這樣的情況，我建議父母試著學習尊重子女、信任子女，尊重子女有他們自己認同的生活方式。

當父母碎念時，子女厭煩歸厭煩，生氣歸生氣，但我建議子女試著去體會父母背後的心意。子女還是可以做自己，因為這不代表不愛父母。

就算不按照父母想要的方式去做，也不代表子女就不會獲得幸福，更不代表彼此沒有情感。我做我自己，你做你自己，但我依然愛你。

（圖／Unsplash）

老來愛碎念

有些長輩，則是上了年紀才會出現碎念的「症頭」。

接下來這個場景，大家應該也都不陌生。某個舒爽的晚上，吃過飯後，從國中校長一職退休下來的歐伯伯，與全家人聚集在客廳。就像數以千萬計的台灣人一樣，他們打算坐在電視機前，享受歡聚的時光。

節目上，出現幾名搞笑藝人正在演出互相惡作劇的戲碼，歐校長開始數落：「惡作劇這種風氣真是要不得，很多人都不分輕重，哪一次弄假成真就糟糕了。看不出這有什麼有趣的。」

廣告時間，穿著美麗、端莊的女星，正在推銷最新的高科技家電用品。歐校長又不以為然了：「冰箱就是拿來冰東西的，省電、容量大就好了，要有製冰機功能做什麼？又不是天天在家裡開趴？這些功能加上去，變貴太多了。如果是我，才不要買。」

轉台到音樂歌唱節目，參賽者正哽咽地談起練習準備的辛酸，以及不被家人看好的委屈，歐伯伯又有意見了：「這個人唱得很好聽，唱歌就是要這樣唱，但是唱歌當興趣還可以，想當歌星不容易啊，又不是每個人都會紅。爸爸媽媽不支持是當然的，會擔心啊。以後生活過不下去，怎麼辦？」

轉到新聞台，主播開始播報氣象，下週起可能會有寒流來襲。「現在主播也都是語不驚人死不休。講個寒流，也一定要講什麼霸王級寒流，好像不這樣講就沒人要看一樣。上次也是這樣講，結果一點都不冷，害我穿了好幾件衣服出門，熱得要命。」

歐伯伯的兒子不禁在心中吶喊，可不可以不要再碎念了，看個電視也不能安寧。無論轉到哪一台，你都有意見，什麼都能嘮叨，什麼都能評論，什麼都能碎念，實在是受不了。才過了一個小時，兒子就趕緊找個理由，逃進房間了。

觀察發現，碎碎念的原因，可能是情緒上的負面能量累積需要釋放，或是生活缺乏其餘的樂趣或重心，當沒有完善的退休計畫，也沒有參與外在社團的動力時，許多人就轉而對著周遭親友碎碎念，來緬懷往日時光，不只是對著電視機，有時甚至對著空氣，都能傾瀉負能量。

不過，這也可能是對於自己存在感低下的一種反應。因為過了大半輩子的人生，步入老年，自己卻不再是家庭中的主角。那些嘀嘀咕咕、那些雜念，某種程度會讓他們覺得「成就感」提升，「存在感」提升，「參與感」提升。

病後變碎念

但如果是受傷或生病後變得很愛碎念，那麼，可能是受傷或疾病引起的身體不適，讓他們感受到自己的能力減退，而這會促使他們對身體的老化、疾病帶來的失能，產生擔憂。

例如，發作過心臟病的長輩，根據統計，約有三分之一會出現恐慌、焦慮的問題。他們會莫名地擔心心臟病下次不曉得什麼時候還會再發作，他們擔心要是發作了，該怎麼辦，要是旁邊沒人來救，會怎麼樣。

生病的經歷，也會讓人對於健康相關議題變得過度擔憂，從而形成碎碎念。

例如肝臟疾病的患者，倘若看到你熬夜過後，臉色較差，就會碎念你是不是睡眠時間不夠，這樣會傷肝。

如果你參加聚餐，喝了點酒，他也會念你這樣不好，會傷肝。看到你在吃藥，更會碎念說吃藥太多不好，會傷肝。這些原本是他心中的擔憂，甚至是他對過去自己不愛惜身體的後悔，都成了碎碎念。

這種情形的碎念，需要我們用同理心去感受。他們或許只是需要堅定的安慰，甚至是我們用強硬的口吻來回答，這都比起不理不睬，或避而不答，反而會讓他們更安心。

當人一旦感到安穩妥當，心中就好像有個開關頓時鬆開了一樣，不再需要用碎念來處理身心的不適。

面對愛碎念的長輩，有幾個方法，不妨試試看。

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方法一：使出LINE魔法，碎念變無聲

高婆婆是傳統的家庭主婦，她的一生都以持家、照顧子女為重，也總是為了後輩操心太多。從年輕到老，家人無不覺得她很「雜念」。

以往高婆婆總是會打電話來，一再重複各種生活中的瑣事。衣服要洗、鞋子要換、出門要鎖……或是再三交代已經講過上千次的內容，但講的事情大多不是很緊急的事，例如，又想到了哪些事沒做，或是又聽到了哪些傳聞或小撇步。每次電話一講，高婆婆就至少是半小時的碎碎念轟炸。

但有趣的是，自從有了智慧型手機和通訊社群軟體（LINE）的出現，就解救了高婆婆一家。因為家人成立了一個家族群組，他們也教會高婆婆如何使用手機。

家人告訴高婆婆，如果有什麼重要的事，可以「打字」傳訊，或是「拍照」張貼在群組上，也可以「錄下語音」。

這樣就減少了高婆婆直接打電話，帶給子女的煩擾，子女也能在空閒時才回覆。不管想不想聽，子女都可以來張可愛的貼圖，加以回應。這讓高婆婆覺得有人回應她，她感到非常開心。這就是新式科技產品的妙用。

●本文摘自寶瓶文化出版之《一直喊不舒服，卻又不去看病：老年精神科醫師蔡佳芬教你照顧長輩，不心力交瘁》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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