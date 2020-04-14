「泰」厲害了！擅與美中成為有條件盟友的東南亞之星

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近兩日，泰國與中國網友為了香港和臺灣究竟是不是國家，在推特上開戰，而引起大家熱烈關注，不僅看見「泰式幽默」，同時也讓大家重關注到泰國這幾年有意思的外交方式。

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《泰國：美國與中國間的角力戰場，在夾縫中求存的東南亞王國》本書作者班傑明．札瓦基以派駐泰國十五年的當地經驗、堅實的歷史分析與深度訪談，剖析自第二次世界大戰以來，泰國及東南亞局勢的諸多重大改變 。以下摘選本書部分導言，帶你瞭解這個東南亞之星能給予臺灣什麼樣的啟示？

文／班傑明．札瓦基（Benjamin Zawacki）

回溯較早的年代，在歷史與文化因素的貫穿驅使下，泰國成為國際關係介入國內政治的一處戰場。一百年前，「暹羅」（Siam）搶先將權利與領土獻給西方強權，如此才倖免於殖民統治。與此同時，對於不受曼谷穩固控制的土地與人民採取準大一統（quasi-irredentist）的手段。此種對外退讓與對內鞏固的做法，自此成為泰國領導階層與人民的特徵，形塑出一個欠缺意識型態的國家。泰國在一九三○年代初期經歷一段共和主義，而後根基不深的共產黨員的起義延續了二十年，直到一九八○年代中期，接著是一九七○年代與一九九○年代初期短暫綻放的民主熱潮。除此之外，泰國僅有的意識型態情感是一種未受明確界定，且愈發受到操縱的「忠君思想」。

在位70年間深受國民愛戴的泰王蒲美蓬於2016年10月駕崩。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

泰國君王於二戰尾聲時展現親美的外交政策，一年後蒲美蓬國王登基時亦然。這兩個事件接連上演並非偶然；蒲美蓬在美國出生且深切反對共產主義，他協助培養、維繫並促進泰國與世界最具權勢國家間的關係。此後二十五年，植基於反共人士的政策亦公開或實質上反中國。即使共產主義與中國在泰國眼裡的威脅開始減退，然而後者持續提倡共產主義且穩定躍升為全球強權，使泰國繼續靠攏美國，直到世紀之交。同樣地，泰國尊重民主人權的政策始終與美國一致。威權主義於一九七○年代進逼，到泰國決定更開放的體制較符合自身利益後，美國人成功鼓動了一九八○年代與一九九○年代的自由改革。

泰中關係的倒退非以十年為單位，而是數個世紀，體現於保護和進貢、交流及貿易。到一九四九年，泰國與中國在二十世紀的連結偏重文化與經濟層面，遠勝政治，結果造成集中的華人移民，以及他們被迅速排拒於非經濟面的嘗試。下個二十五年間的泰華關係因共產主義而陷入敵對，泰國華人有些受到寬容，有些淪為歧視和迫害對象。泰華關係從一九七○年代晚期開始解凍，華人的地位隨即提升。到了二○○○年代，華人開始茁壯興盛，泰國人則領導國內幾乎所有領域。與半世紀前相比，國際與國內的動態關係都已徹底轉變。

泰國的軍方─君王菁英階層與美國皆無理由抗拒上述現象，直到塔克辛個人導致此現象形成對他們的直接挑戰。但是到那時賽局已近終了，二○○六年的政變成為最後手段。政變全盤皆輸。政變未能推翻塔克辛，反而讓他的影響力與權勢延續了八年。政變未能修正美國對泰國的不做為，反而使隨之而來的關係惡化發展得更迅速。政變未能遏止深化的泰中關係，反而加速中國在東南亞的地緣政治擴張，使美國付出代價。而且，政變未能反轉政治上分歧的「中國模式」在泰國的吸引力漸增，反而導致民主人權急速衰退。

隨之在泰國發生的二○一四年政變，完全是前八年最赤裸的例證與最戲劇化的產物；沒有什麼能像失敗如此成功。

（圖／Unsplash）

手段與意義

本書試圖說明二十一世紀初期泰國政治地景演變的三個原因，它們分立卻彼此相關，值得加以關注。首先，一位美國政治家曾說過一句巧妙名言，指稱「所有的政治都是在地的」（all politics is local）；國家與國際議題在較小的選區具有意義、影響與重要性。反之，全球化主張地方或國家事務，諸如思想、產物、體制、文化，則有能力超越地理發源地，在全球規模獲得應用或接納。上述兩項原則有時直接互動並非新鮮事。這位政治家的評論語出於一九八二年，當時對於全球共產主義與資本主義的擔憂，使他們在莫斯科與華府的擁護者各自干預遙遠小國的領袖與事務。小國接著影響超級強權的政治與政策，美國在東南亞最好的例子是中南半島的戰爭，以及貫穿諸場戰事的「骨牌理論」（domino effect）。

本書將下列態勢視為不證自明的事實：在政治勢力的分布與預測層面，世界再度變得更加兩極而非多極化，而這將隨著二十一世紀的推進愈演愈烈。無論美國在海外有效造成影響的能力是否逐漸、有限度衰退，或者僅僅漸趨平穩（相對於高峰的平穩停滯期），仍有待商榷。但是在可預見的未來，美國將依舊是全球地景的兩股主導亮點之一。另一方是中華人民共和國，且將持續自外於「金磚四國」（巴西、俄羅斯、印度、南非）、歐盟和日本。遲早中國將挑戰美國，而非其餘任何「新興」（意指區域）勢力，但是在一個主要層面上將有所區隔：只有美國人將會持續不懈，至少視民主人權為其外交政策名義上的重點項目。

美國與中國雖公開承認彼此為全球「夥伴」，但他們當然是競爭者；兩極化或許是當前及短期內的現實，不過絕非任一國家的長遠目標。兩國中的哪一國能逼退對手，將取決於「地方」，即某個國家、國界、聯合國投票、空軍基地、次區域與航道，在一段時間內的發展。公然的領土擴張比較像是過往數世紀，而非今日的典型，然而冷戰形式的「勢力範圍」依舊是當今的秩序。隨著中國勢力占領有爭議的島嶼並構成新的爭議，南海（South China Sea）成為這項原則的部分例外。無論如何，國際人權法律的可及範圍與效力是絕佳例證。做為美國人和中國人爭搶地緣政治勢力的泰國則是另一個。

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第二，假如所有的政治都是在地的，那麼所有的政治也就完全相關。兩極化的特徵，在於兩國的勢力與其他所有國家相關。但這也是兩國間相對力量的指標。泰國呈現的是一種零和賽局，美國讓步多少、中國就擴張多少，導致權力平衡狀況已不再偏向前者，開始由後者取得優勢。對於美國人而言，泰國已然從長期而忠實的盟友，一個全球強權的理想友邦，可信賴度已轉為模糊或有條件式的。而對於中國人而言，泰國基本上逐漸居於相仿的地位，只是對其代表著進展而非損失，並且持續轉向中國一方。

另一方面，一個向全球強權尋求結盟的國家，通常會藉由戰略上的模稜兩可達致較好成效。對泰國而言，這不是一個零和賽局；美國和中國皆為有條件的盟友，這會勝過僅有一個本質上無甚差異的友邦。這包括大多出於不得不然、雖鞏固卻排外的結盟關係，如同二十世紀前半葉的泰美關係。而在一個無深厚民主人權根源的國家，民主人權會在哪種劇本下興盛或衰微，端視盟友／盟友群的優先順序。

●本文摘自馬可孛羅／城邦文化出版之《泰國：美國與中國間的角力戰場，在夾縫中求存的東南亞王國》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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