你敢挺身而出？熱議短篇小說集《女神自助餐》收錄8篇她們的傷心事

閱讀小貼士

無論是國際上赫赫有名「#MeToo」活動串聯、日本女記者伊藤詩織因職場性侵案而出版《黑箱》、還是南韓網路性剝削「N號房」事件，女性的性自主權一直備受討論，這些性別議題也在臺灣掀起不小的討論聲浪，或許因為這些事件正是隱藏在我們身邊的故事，然而大家感同身受之餘，卻很難做到挺身而出......。

《女神自助餐》一書集結新秀作家劉芷妤8篇創作小說，反映出女性傷痛、被社會拒絕、侵擾各種遭遇等性別議題。其中收錄的作品〈火車做夢〉的著作權爭議更引發出版圈討論與雙方支持讀者們社群網戰，閱讀頻道為您摘錄〈火車做夢〉精彩片段。

文／劉芷妤

這段路好多山洞，窗玻璃亮了又暗，綠了又黑，這次出現的是一開始看到那個臭臉妹仔，妹仔表情比第一次看到時還難看，白白浪費了一張水姑娘的臉蛋。

這妹仔的爸爸媽媽恐怕也跟自己一樣不知道該拿女兒怎麼辦吧。她掏出口袋裡的行動電話又看一眼，沒有服務。

轟隆，轟隆。

男人的笑。

轟隆，轟隆。

妹仔臭臉。

轟隆，轟隆。

男人的笑。

轟隆，轟隆。

奇怪，為什麼同一塊玻璃上映出來的臉，每次過山洞時看到的會不一樣？像是這深山的隧道裡有什麼魔神仔在跟她開玩笑似的，又像是某種囝仔的塑膠玩具娃娃，按一下頭，就會換一張臉。咔啦咔啦，喜怒哀樂，咔啦咔啦，表情都不一樣。

若像是女兒講的火車做夢，難道是這輛火車做惡夢了？還是她在女兒的病房待太久，被隔壁病房那個愛撞牆的傳染了神經病？

這種話講出來一定會被女兒罵，說她政治不正確，然後呢她跟女兒講什麼人生道理要開導伊，又被說是太正面太政治正確。真的是吼，什麼都乎伊講就好了。

在病房裡，她也的確是什麼都讓乎伊。女兒說自己吃藥很無聊，她就陪著吃維他命葉黃素；女兒說媽你回去工作啦每天在這裡我壓力很大，她就收了東西回臺北，假裝自己狠得下心，可以把女兒留在那幢高樓的其中一個病房裡。

她什麼都依了這個查某囝，但怎麼樣就是問不出為什麼，為什麼要這樣，什麼事要弄到自殺。醫生叫她不要問了，她也就不敢問了。這年頭，做媽媽的問個問題還會被醫生罵。

她有好多問題想問，可是她不敢問，女兒不想答，她們的聲音，像是都給白噪音吃光光了。

轟隆，轟隆。

這次，窗玻璃映著的妹仔的臉，臭得像是已經快要哭出來了。

她終於忍不住轉過身，想要搞清楚到底那個玻璃上映著的是男是女，還是魔神仔。車廂裡大部分的人都在睡覺，就算醒著，低頭盯著行動電話的樣子也像是進入另一種睡眠狀態，她眼光掃了一圈，很快就找到其中一個卡座上，明顯和其他乘客動作不同的那對男女。

因為被成列椅背與乘客擋住，從她的角度，只看得到那個掛著笑的男人，一隻手抓著臭臉妹仔的肩頭，試圖將妹仔拉往自己，臭臉妹仔不斷躲著男人湊過來的臉啊手啊身體啊，男人又不斷靠上去。不知為什麼，或許是因為列車的轟隆巨響實在太大，晃動也太劇烈，這場隱藏在兩個座位間情緒飽滿的小小追逐戰，竟和她在窗玻璃上看見的倒影同樣無聲。妹仔微弱的抵抗並沒有超出那個卡座的範圍，也沒有驚動任何睡著或醒著的乘客，只讓他們的臉在拉扯之間，前前後後地，交替出現在她盯著的那塊小小窗景上。

滿座的車廂裡，像是只有他們三個人知道這件事，其他人的視線都垂得低低的，不知道是沒看到還是不想看到，而她竟也下意識地轉回原來的姿勢，想把自己藏進「不知道這件事」的多數裡。

然而她畢竟是知道了。

轟隆，轟隆。

（圖／Unsplash）

回到同樣的姿態角度，她不可避免地在火車進山洞時，又看見那塊窗玻璃倒映著的男人的笑。現在她知道為什麼這男人笑起來這麼討人厭了，可是那妹仔要真的碰到什麼性騷擾還是怪叔叔，幹嘛不喊大聲一點呢？不然站起來直接離開那個位置也可以啊。搞不好他們是情侶，說不定她多管閒事過去問兩句，還會被罵回來，而且要是被那個男的打怎麼辦，這車廂裡看起來沒有人會救她。

嗐，這就是那個妹仔不對了，若是真的遇到壞人就要喊啊，都不會喊，動作又那麼小，是有誰會知道要怎麼幫忙？

她想起女兒說她正義魔人，要她小心點，說現在大家都有行動電話，隨時都會有人把你當正義魔人的嘴臉錄下來，上傳網路。

她是不知道正義和網路的關係到底是什麼啦，在網路上，正義就會更正義一點嗎？火車轟隆轟隆駛進下一個山洞，當她從窗玻璃又看到妹仔的臭臉，跟女兒一樣臭的那張臉，她突然想起很久以前，可能有十幾年了的那種很久以前，她也曾經在同樣的火車場景裡，看著另一個妹仔，臉上露出同樣的表情。

那時候，她還太年輕，不知道自己能夠做什麼，可是有另一個人走過去說話了。記憶裡那遙遠時空中，每個人的面目都已經模糊，她卻還記得那個人走過去的時候說了什麼話，那個聲音清晰脆亮，好像此刻才剛在耳邊響起，好像山洞與火車之間彷彿可以吞吃一切的白噪音，一點都干擾不了那個聲音。

她再看了一眼那個妹仔倒映在窗玻璃上的臉，依稀記起，十幾年前的十幾年前，在自己當妹仔的時候，有幾次，也曾經露出這種表情。

她的女兒也露出過那種表情嗎？那時候，有沒有一個聲音，冒著成為正義魔人的風險去幫忙女兒？如果有那樣的聲音，如果有，女兒是不是此刻就不會在醫院裡？

轟隆，轟隆。

火車出了山洞，她轉過身，走向那個卡座。

她瞥了一眼男人，男人很快收回放在妹仔身上的手，戒備地看著她。

「小姐，這個座位是我的，妳可以把位置還給我嗎？」十幾年前那個清晰脆亮的聲音，從她的嘴裡吐出，與窗外的亮綠一樣晶瑩。

妹仔微微仰頭，整個人都傻了，只能用那雙快哭出來的水汪汪眼睛看著她，瞬乎變換幾千種表情，每一種表情裡肯定都浸潤了飽滿的感激。

「可是，阿桑，這是我的位置耶，你看，號碼是一樣的⋯⋯」妹仔從身上摸出對號車票。

阿桑你個頭啦。她氣死了，整個肚腹裡燃起大火。妳老母辛辛苦苦每天天沒亮就起床備料做早餐做了二三十年，衣服捨不得多買一件，把錢都給妳去念研究所，妳給我念成這樣！了然！書都讀到屁股去了，妳笨成這樣妳媽知道嗎？這社會交給你們這種年輕人不如給阿共打下來算了！

「幹伊蛤仔，我真的會被氣死，拎祖媽叫妳站起來啦，我愛睏得半死讓老人家坐一下會怎麼樣？你們這些年輕人真的是很不知好歹，大人教的都沒有在聽，尊師重道啦敬老尊賢啦都不會，年紀輕輕站一下好像要妳的命一樣，等一下就到臺北了啦毋免妳站很久啦，我剛剛站在那邊腳腿都麻了，是不能給我坐一下是不是？」

她拉高的嗓門吸引了周遭乘客的目光，細碎的議論聲被火車的巨響高速輾成粉塵，還有人拿出行動電話，用鏡頭對著她，奇怪吶，剛剛真的該錄影存證的時候這些人都死哪裡去了。

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「喔，好啦，阿桑那這裡給你坐。」妹仔諾諾起身，離開了那個現場，男人一句也沒吭，看來是真的互不認識的兩人。

她裝作毫不客氣地，一屁股坐在還留有妹仔體溫的絨布座位上，眼角餘光發現男人還在看她，她有點緊張，壯起膽子瞪了回去，在男人下意識轉開眼睛的那空檔，趕緊把外套拉起來蓋住頭裝睡。

怎麼可能睡得著？緊張死了。大家都在看這裡有夠見笑，不過，那個男的應該不敢再騷擾妹仔了，也不知道這男的會不會對自己怎樣，實在垃圾，害她終於有位置睡覺了又不敢睡。

她想把行動電話再拿出來確認一次，看能不能撥通了，可是，她還不太敢動。那個男的最好也不敢動，大家就都不要動。

隔著蒙住頭的外套，好像聽見有人在罵她老番顛，但火車聲音太大，輕易輾過了那些難以聽清的不滿。她想著，回到病房要跟女兒說這件事，人生真的不用太在乎別人說什麼，他們連性騷擾都假裝看不到，連罵阿桑都只敢躲遠遠的碎念，那種人的意見有什麼好考慮的。

轟隆，轟隆。

不知道是不是列車的白噪音太強大，前一刻還緊張得要死的她，竟然真的睡著了。轟隆，轟隆。火車車廂真是全世界最適合睡覺的地方了，她夢見女兒回到小小一丁點的那時候，穿著她小時候最喜歡的那件綠色洋裝，小狗一樣趴在窗邊看火車做夢；咻地一下從溜滑梯滑下來，蝴蝶一樣在她的腳邊繞來繞去地飛，飛啊飛啊，那揚起的裙襬美得像行過山城時，她在火車的窗玻璃上看到的那樣，是用最純正新鮮的原料製成，一點也沒有摻水。

那是多好的年紀啊。那時候，什麼東西都不能傷害她的女兒，連女兒自己也一樣。

轟隆，轟隆。

●本文摘自逗點文創出版之《女神自助餐》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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