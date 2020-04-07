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韓劇害死人？揭露韓影視危險拍攝現場與安全問題

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》 作者：李韓率（이한솔） 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2019年1月3日
書名：《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》
作者：李韓率（이한솔）
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2019年1月3日

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日夜顛倒、低薪過勞、霸凌受辱…… 你能想像這些是韓國影視圈的工作常態嗎？質量兼備的韓劇自2011年起席捲全世界，韓國文化不斷向外輸出，不分年齡、沒有國界，大家瘋狂追劇、追偶像，甚至敲碗新作，然而為光鮮亮麗的作品著迷同時，不可諱言的是這些作品卻是一群幕後工作者咬牙硬撐所換來的成果。

《消逝的韓光》是一本關於韓劇製作既悲傷又殘酷的報告書，除了紀錄2016年已故助理導演李韓光在拍攝電視劇《獨酒男女》所遭受種種不正當對待，最後輕生的事件始末，也採訪實際工作現場的幕後人員，包含攝影、燈光、音效、美術組等，書中更直接點名熱門電視劇、電影的拍攝情況，帶你深入瞭解美麗的連續劇產業結構下的問題與不為人知的黑幕！

文／李韓率（이한솔）

#4危險的拍攝現場——安全問題的死角

說實話，與其說信任，不如說是必須得去信任。我們想給相信並支持我們的幕後人員及社會大眾希望。他們支持我們，是因為他們比誰都更迫切地希望工作現場環境得以改善。

雖然幕後人員長期受到的傷痛依舊，但仍然想讓大家團結起來，推倒高牆、創造重視勞權的工作環境。我相信這麼做可以製作出更好的連續劇。為了將協商的壓迫感轉換為期待，需要有明確的成果，就只能信任電視台了，電視台管理者也是生活在同一領域的人，所以我以為會有身為人類的最後良心。

就這樣，我與CJ ENM這個巨大的企業進行了協商。不過，對我道歉並握著我的手的人們，又再次讓其他家庭陷入可怕的記憶中。他們的約定只不過是一張紙，支持我們的幕後人員們，依舊得在地獄般的空間中苦撐下去。「因為我的疲憊與害怕，得到許多人的支持才有的成果，可能會就此提早結束也說不定。」「別說我讓他們產生警惕了，說不定其實是給了他們免死金牌。」等懷疑在腦中揮之不去。聽到意外發生消息的當天，那完全無法清醒過來的情緒低潮，至今都難以忘懷。

李昇基主演的韓劇《花遊記》也在本書《消逝的韓光》被作者點名，認為拍攝期間隱藏許多安全疑慮。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
李昇基主演的韓劇《花遊記》也在本書《消逝的韓光》被作者點名，認為拍攝期間隱藏許多安全疑慮。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

不只《花遊記》，《李屍朝鮮》、《雖然30但仍17》、《阿斯達年代記》等劇組，也傳來意外消息。雖然發生原因各不相同，但確定的是，影劇工作現場至今仍是不安全的。現場工作人員還是在各種意外的威脅中，不安地持續拍攝。片場依舊沒有像樣的環境，安全裝備仍不完善。

應對酷暑、酷寒的拍攝指南並不存在，如今的工作現場仍嚴重缺乏安全意識，工作者們都是勉強硬撐著。讓我們透過下面幾個故事，回顧一下工作現場的安全問題吧。為了幕後人員的安全，希望您務必要閱讀本章。

韓影集《屍戰朝鮮》(2020年3月20日正式由《李屍朝鮮》更名)工作現場安全問題也同樣讓人擔憂。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
韓影集《屍戰朝鮮》(2020年3月20日正式由《李屍朝鮮》更名)工作現場安全問題也同樣讓人擔憂。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）


「我真的很討厭拍車景。」

行駛中的車景，是連續劇常見的戲碼。許多觀眾都很好奇，車景究竟是怎麼拍的。關於這個問題，工作人員回答得很決絕：「帶著會死的覺悟拍的。」

「世界上最討厭的東西就是拖吊車了，要拍車景，就得出動拖吊車。去年冬天我拍了一場車景，那天氣溫零下十五度，一整天，從頭到尾都在○○高速公路上奔馳，就算戴手套也沒有用。沒騙你，冷到真的很想把手指給剁了。」

（圖／摘選的自日月文化出版《消逝的韓光》）
（圖／摘選的自日月文化出版《消逝的韓光》）

拍車景，動用拖吊車，除了東歐某些國家之外，我還沒聽過其他國家也這樣做。話說回來，東歐那邊使用拖吊車拍攝的方式，也比韓國安全許多，他們多半不會直接站在車上拍，如果非得要上去，就會花兩個小時的時間來裝設及穿戴車上與工作人員的安全裝備。若在沒有保障安全的情況下強行拍攝，工作人員一定會拒絕，這樣的文化已經在他們的國家中紮根。

至於以好萊塢為首的美劇，雖然他們也拍攝大量車景，但全都是在片場中進行，或是用ＣＧ處理。因為為了安全著想，他們必須遵守義務事項。加拿大的安大略省，更是進一步制定了《攝影機車輛、合成式拖車（Process trailer）及拖吊車產業安全指南》，站在地方政府的立場上規範安全措施，即使是微小的危險都要預防。在韓國的電影產業中，動員拖吊車的情況已大幅減少，但連續劇工作現場中，拖吊車依舊公然地佔有一席之地。

玄彬主演的韓劇《阿爾罕布達拉宮的回憶》不只遠赴西班牙出外景，劇中也有不少追車、決鬥等動作畫面。（圖／翻攝自Netflix平台《阿爾罕布達拉宮的回憶》預告片之照片）
玄彬主演的韓劇《阿爾罕布達拉宮的回憶》不只遠赴西班牙出外景，劇中也有不少追車、決鬥等動作畫面。（圖／翻攝自Netflix平台《阿爾罕布達拉宮的回憶》預告片之照片）

因為沒有制定安全相關的基本防範措施，所以工作人員都暴露在極其危險的情況下。這是某個拍攝現場的故事：一名燈光組工作人員為了拍車景，在拖吊車上架燈，演員忽略了要拉起汽車的手煞車，就開始拍了，在平地行駛時並未發現異狀，直到拖吊車拖著汽車行駛至下坡路段的瞬間，意外發生了。汽車往工作人員滑行過去，若工作人員放開燈光器材，就會摔落車外，再加上拖吊車地板上沒有可以讓腳移動的空間，所以他動彈不得。結果汽車輪胎壓過工作人員的腳，翻落到山丘下，無法移動而遭汽車輾過的工作人員，立刻被送到急診室急救。

近來，我們也收到關於武術組的舉報，說他們在沒有安全措施的情況下，被迫爬到十幾樓高的公寓外進行拍攝。不安地看著工作人員的舉報內容，想像著爬到高處的當事人該有多害怕，真的十分危險。

即使事故層出不窮，工作現場仍嚴重缺乏安全意識。還是有許多人扛著巨大的機器超時勞動，驚險萬分地與死亡搏鬥。

「就算是這樣，機器可是比你還貴的傢伙，所以，如果發生意外，你就算會受傷，也絕對不可以放開機器。」

連這種沒人性的玩笑話都變得習以為常，這就是今日的拍攝現場。

「又不是我想受傷才受傷的。」

「發生嚴重意外，卻把錯推給我們，連合理的賠償都無法要求。」

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皮開肉綻的工作人員，在急診室縫合傷口後，馬上又回到現場。工作人員受傷了，卻沒人在意，上面只說了「找人代班吧」這樣的話。

工作人員喃喃自語：「又不是我想受傷才受傷的。」在瘋狂追趕進度的拍攝現場，人只是道具。若因受傷而喪失執行工作的能力，就會像消耗品一樣被替換掉。因為怕造成其他人的困擾，所以忍痛繼續工作，是家常便飯。在工作特性上，拍攝現場是受傷風險極高的地方，有許多又重又大的道具，尤其是要操作使用電力的燈光器材，燙傷的風險也高。於是，受傷的人雖然多，但受傷了卻無法說出口的情況持續著。他們把安全放在後頭，只因為得讓連續劇順利播出。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

李韓率（이한솔）

韓劇《獨酒男女》已故李韓光PD的弟弟。 為了完成哥哥的遺願，解決韓國連續劇製作勞動環境的問題，成立了「韓光媒體勞動人權中心」。並以非營利公益運動者的身分積極參與社會議題。兼任「韓國無殼蝸牛住宅合作組織」、「李韓烈紀念事業會」理事長。

譯者簡介

高毓婷

政大韓文系畢業，現任自由譯者。 譯有《咖啡職人究極技法圖典》、《為什麼我們總是相信自己是對的?》、《韓式裱花教主技法聖經》、《世上的所有法則》等書。



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