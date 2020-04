菁英交友術！成功人士這樣用強者朋友打造最佳「成長環境」

閱讀小貼士

「你為自己的個人成長做好計畫了嗎?」面對瞬息萬變的科技、職場,身為工作鍊上小螺絲釘的我們,時常要向主管、上層回報各種工作進度、緊盯工作進程、報表數據複查是否達標,但鮮少有人會計畫性為「自己的人生」訂立目標與計畫,但是全球領導大師之首的麥斯威爾博士正視這個問題,也因此改變了的一生。

《精準成長》作者麥斯威爾博士在24歲那一年,因為這個提問徹底發現自己「看待工作與成功的重大缺陷」,從此,他開始有計畫性學習成長,一步一步改變人生,成為享譽世界的領導學和人際關係大師。本書是一套完整的指引性路線圖,收錄他規畫出15個成長法則,教你活出自我、實現潛力,進化成自己心目中最理想的樣子!

文/約翰.麥斯威爾(John C. Maxwell)

環境法則:第一名危機!你處在成長環境嗎?

※慎選周圍同伴

小時候,我便明白良好環境與往來同伴的重要性。我的父母在這方面充滿智慧。雖然成長過程中,父母從來沒有多餘的金錢,但他們打造了良好的家庭環境,讓我們的朋友都想來家裡玩。父親自製了混凝土板、掛起球框,籃球場於焉誕生。他們還把地下室布置成孩子的天堂,裡面有撞球桌、桌球桌和化學儀器。我們根本沒有理由出去玩,只想待在家裡,而朋友們則有充分的理由過來玩耍。母親總是陪著我們,逐漸認識所有的孩子。她盡可能影響所有的朋友,也叮嚀我們某些人的問題行為,以免我們因此惹上麻煩。我的父母明白物以類聚、人以群分的道理,而這般費心也確實奏效。小朋友都會跑來我們家玩。即使是五十多年後的今天,每當我看到兒時玩伴,他們仍然津津樂道小時候到我家來、在「地下室小餐廳」一起玩的時光。那裡儼然是個終點站。

根據哈佛大學社會心理學家大衛.麥克利蘭(David McClelland)博士的研究,你經常來往的人是「參照團體」(reference group),這些人決定了你人生中九五%的成敗。

許多人早已對相同的概念發表見解。以色列所羅門王寫道:「與智者同行,必成智者;與愚者作伴,必遭危害。」「驚奇」瓊斯有句名言:「今天的你和五年後的你並無不同,差別只在兩件事:來往的人與閱讀的書。」吉姆.羅恩斷言,我們是自己最常來往的五個人加起來的平均。羅恩認為,我們可以藉由觀察周圍的人,判斷自己的健康、態度和收入。羅恩相信,我們會開始模仿這些人的飲食、說話方式、所讀書籍、思維模式、觀賞事物和衣著打扮。

我喜歡蘇.安姬絲(Sue Enquist)看待這件事的方式。安姬絲有女子壘球界約翰.伍登(John Wooden,編按:美國最具傳奇色彩的大學籃球教練)的稱號。一九七五年至一九七八年,她效力於加州大學洛杉磯分校(UCLA),一九八○年回鍋擔任助理教練,一九八九年至二○○六年擔任總教練。身為球員和教練,她幫助球隊贏得十一次全美大學體育協會(NCAA)壘球冠軍,並以「八八七-一七五-一」的教練生涯紀錄退休——即平圴「○‧八三五」的勝率,使她成為NCAA史上排名前五的教練。

安姬絲支持三三%原則(33 Percent Rule)。她表示,你可以把校內、團隊中、職場上或任何地方的人,分成上中下各三分之一,他們都有相同的特點:底層三分之一只會榨乾你的生命,因為他們什麼都看不順眼,只會從環境中汲取能量和動力;中層三分之一在順利時積極向上,但落入逆境就會消沉,環境決定了他們的態度;上層三分之一即使在困難時仍保持正向態度,往往是領導者、影響者和改變傳統的人。這些人是我們應該效法的榜樣,也應該花時間跟他們來往。

跟比自己厲害的強者打交道,並不會總是輕鬆寫意,但必定對自己有益。有句義大利諺語是:「跟好人來往,好人就愈來愈多。」

我們應該把時間花在哪類「強者」身上呢?誠信的人、正向的人、專業上領先我們的人、拉我們起來而非打倒我們的人。人要走大路,不要走小巷。最重要的是,我們要跟正在成長的人來往,應該要像思想大師拉爾夫.沃爾多.愛默生(Ralph Waldo Emerson)和作家亨利.大衛.梭羅(Henry David Thoreau),每次見面都會問對方:「這陣子不見,學到哪些新東西啊?」

我強烈建議,你也找個有責任感的夥伴一起踏上成長之路,幫助你堅持正確的決定、避免做出錯誤的決定。優秀的夥伴應該:

如果你想發揮潛力,就不能獨自踏上成長之路。任何環境中,最重要的因素都是人。你光是在生活中找對來往的對象,成功的機會就會增加十倍。所以,好好思考自己最常跟誰來往,因為他們的方向就是你的方向。

****

※領導者最棒的投資——打造成長環境

隨著我在事業上成長、開始領導更大的組織,我的成長挑戰也開始發生變化。我對成長的渴望一直存在,從他人身上學習的需求也從未改變。然而,身為組織領導者,我逐漸發覺自己有責任打造正向的成長環境。我利用一九七三年替自己建立的清單來幫助別人。

我致力於營造的環境裡……

身為領導者,我有責任採取主動,打造這樣的環境。這個過程很辛苦,但辛苦終究值得。許多人因而綻放潛能、成長,隨後也成為領導者。

領導者替成員分配組織中不同角色時,不能只衡量成員過去的績效,還必須考量假如環境得以讓人蓬勃發展,他們會有什麼表現。同理可證,領導者也要幫助成員了解離開成長環境後,可能失去的優勢。每當有成員離開組織時,我都會在離職面談把這點說清楚。我會說:「你現在要離開的環境,向來把成長放在第一位,同事常常受到鼓勵,可望不斷成長發展。如果你未來的環境不是如此,就無法指望得到相同的成果,一定要加倍努力才能繼續成長喔。」

有些人表示理解並接受當前的挑戰,也有些人一廂情願歆羨其他工作,不明白良好環境的重要,後來遭遇前所未有的難題。

永遠要牢記環境法則:良好的環境才會刺激成長。如果你身處正向的成長環境中,記得要心存感激,感謝那些打造環境的人,努力發揮潛力報答他們。如果你身處的環境不佳,就採取必要行動來改變環境和自己。如果你是領導者,盡你所能讓自己成長,再打造適合他人成長的環境。這會是身為領導者最棒的投資。

作者簡介

約翰.麥斯威爾(John C. Maxwell)

國際知名領導學專家、演說家,以及《紐約時報》(New York Times)、《華爾街日報》(Wall Street Journal)暢銷書作家。他的著作已翻譯成五十種語言,在全球銷售超過三千萬冊。

二○一四年時,他榮獲美國管理協會(AMA)評選為第一名企業領袖,並由《商業內幕》(Business Insider)與《Inc.》雜誌選為全球最具影響力的領導力專家。創辦約翰麥斯威爾公司(The John Maxwell Company)、約翰麥斯威爾團隊(The John Maxwell Team)、美國事工裝備(EQUIP),與約翰麥斯威爾領導力基金會(the John Maxwell Leadership Foundation),這些機構已在全球培訓超過五百萬名的領導者。二○一五年,他們達成一項里程碑——訓練來自世界各國的領袖。

麥斯威爾博士更榮獲立功領導網絡(Luminary Leadership Network)頒發的德蕾莎修女獎之全球和平與領導獎項。目前,他每年會對《財星》雜誌(Fortune)前五百大企業、國家領袖,以及許多全球頂尖企業領導人演說。

暢銷著作《與人同贏[全球暢銷經典]》(Winning with People)、《與人連結[全球暢銷經典]》(Everyone Communicates, Few Connect),其中《領導力21法則》(The 21 Irrefutable Laws of Leadership)和《開發你心中的領導者》(Developing the Leader Within You)均銷售超過百萬冊。