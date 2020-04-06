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菁英交友術！成功人士這樣用強者朋友打造最佳「成長環境」

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《精準成長［全球暢銷經典］》 作者：約翰．麥斯威爾（John C. Maxwell） 出版社：商業周刊 出版時間：2019年3月19日
書名：《精準成長［全球暢銷經典］》
作者：約翰．麥斯威爾（John C. Maxwell）
出版社：商業周刊
出版時間：2019年3月19日

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「你為自己的個人成長做好計畫了嗎？」面對瞬息萬變的科技、職場，身為工作鍊上小螺絲釘的我們，時常要向主管、上層回報各種工作進度、緊盯工作進程、報表數據複查是否達標，但鮮少有人會計畫性為「自己的人生」訂立目標與計畫，但是全球領導大師之首的麥斯威爾博士正視這個問題，也因此改變了的一生。

《精準成長》作者麥斯威爾博士在24歲那一年，因為這個提問徹底發現自己「看待工作與成功的重大缺陷」，從此，他開始有計畫性學習成長，一步一步改變人生，成為享譽世界的領導學和人際關係大師。本書是一套完整的指引性路線圖，收錄他規畫出15個成長法則，教你活出自我、實現潛力，進化成自己心目中最理想的樣子！

文／約翰．麥斯威爾（John C. Maxwell）

環境法則：第一名危機！你處在成長環境嗎？

※慎選周圍同伴

小時候，我便明白良好環境與往來同伴的重要性。我的父母在這方面充滿智慧。雖然成長過程中，父母從來沒有多餘的金錢，但他們打造了良好的家庭環境，讓我們的朋友都想來家裡玩。父親自製了混凝土板、掛起球框，籃球場於焉誕生。他們還把地下室布置成孩子的天堂，裡面有撞球桌、桌球桌和化學儀器。我們根本沒有理由出去玩，只想待在家裡，而朋友們則有充分的理由過來玩耍。母親總是陪著我們，逐漸認識所有的孩子。她盡可能影響所有的朋友，也叮嚀我們某些人的問題行為，以免我們因此惹上麻煩。我的父母明白物以類聚、人以群分的道理，而這般費心也確實奏效。小朋友都會跑來我們家玩。即使是五十多年後的今天，每當我看到兒時玩伴，他們仍然津津樂道小時候到我家來、在「地下室小餐廳」一起玩的時光。那裡儼然是個終點站。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

根據哈佛大學社會心理學家大衛．麥克利蘭（David McClelland）博士的研究，你經常來往的人是「參照團體」（reference group），這些人決定了你人生中九五％的成敗。

許多人早已對相同的概念發表見解。以色列所羅門王寫道：「與智者同行，必成智者；與愚者作伴，必遭危害。」「驚奇」瓊斯有句名言：「今天的你和五年後的你並無不同，差別只在兩件事：來往的人與閱讀的書。」吉姆．羅恩斷言，我們是自己最常來往的五個人加起來的平均。羅恩認為，我們可以藉由觀察周圍的人，判斷自己的健康、態度和收入。羅恩相信，我們會開始模仿這些人的飲食、說話方式、所讀書籍、思維模式、觀賞事物和衣著打扮。

我喜歡蘇．安姬絲（Sue Enquist）看待這件事的方式。安姬絲有女子壘球界約翰．伍登（John Wooden，編按：美國最具傳奇色彩的大學籃球教練）的稱號。一九七五年至一九七八年，她效力於加州大學洛杉磯分校（UCLA），一九八○年回鍋擔任助理教練，一九八九年至二○○六年擔任總教練。身為球員和教練，她幫助球隊贏得十一次全美大學體育協會（NCAA）壘球冠軍，並以「八八七-一七五-一」的教練生涯紀錄退休——即平圴「○‧八三五」的勝率，使她成為NCAA史上排名前五的教練。

安姬絲支持三三％原則（33 Percent Rule）。她表示，你可以把校內、團隊中、職場上或任何地方的人，分成上中下各三分之一，他們都有相同的特點：底層三分之一只會榨乾你的生命，因為他們什麼都看不順眼，只會從環境中汲取能量和動力；中層三分之一在順利時積極向上，但落入逆境就會消沉，環境決定了他們的態度；上層三分之一即使在困難時仍保持正向態度，往往是領導者、影響者和改變傳統的人。這些人是我們應該效法的榜樣，也應該花時間跟他們來往。

跟比自己厲害的強者打交道，並不會總是輕鬆寫意，但必定對自己有益。有句義大利諺語是：「跟好人來往，好人就愈來愈多。」

我們應該把時間花在哪類「強者」身上呢？誠信的人、正向的人、專業上領先我們的人、拉我們起來而非打倒我們的人。人要走大路，不要走小巷。最重要的是，我們要跟正在成長的人來往，應該要像思想大師拉爾夫．沃爾多．愛默生（Ralph Waldo Emerson）和作家亨利．大衛．梭羅（Henry David Thoreau），每次見面都會問對方：「這陣子不見，學到哪些新東西啊？」

我強烈建議，你也找個有責任感的夥伴一起踏上成長之路，幫助你堅持正確的決定、避免做出錯誤的決定。優秀的夥伴應該：

無條件地愛你，

希望你能成功，

思想成熟，

問你已有共識的問題，

在你需要時拉你一把。

如果你想發揮潛力，就不能獨自踏上成長之路。任何環境中，最重要的因素都是人。你光是在生活中找對來往的對象，成功的機會就會增加十倍。所以，好好思考自己最常跟誰來往，因為他們的方向就是你的方向。

****

※領導者最棒的投資——打造成長環境

隨著我在事業上成長、開始領導更大的組織，我的成長挑戰也開始發生變化。我對成長的渴望一直存在，從他人身上學習的需求也從未改變。然而，身為組織領導者，我逐漸發覺自己有責任打造正向的成長環境。我利用一九七三年替自己建立的清單來幫助別人。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

我致力於營造的環境裡……

永遠有人在我前面，

我無時無刻不受到挑戰。

我聚焦於前方的路，

整體氛圍是正向肯定，

我經常離開舒適圈，

我每天醒來都躍躍欲試，

失敗不是我的敵人，

其他人都在成長，

所有人渴望改變，

成長是效法而來，也在意料之內。

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身為領導者，我有責任採取主動，打造這樣的環境。這個過程很辛苦，但辛苦終究值得。許多人因而綻放潛能、成長，隨後也成為領導者。

領導者替成員分配組織中不同角色時，不能只衡量成員過去的績效，還必須考量假如環境得以讓人蓬勃發展，他們會有什麼表現。同理可證，領導者也要幫助成員了解離開成長環境後，可能失去的優勢。每當有成員離開組織時，我都會在離職面談把這點說清楚。我會說：「你現在要離開的環境，向來把成長放在第一位，同事常常受到鼓勵，可望不斷成長發展。如果你未來的環境不是如此，就無法指望得到相同的成果，一定要加倍努力才能繼續成長喔。」

有些人表示理解並接受當前的挑戰，也有些人一廂情願歆羨其他工作，不明白良好環境的重要，後來遭遇前所未有的難題。

永遠要牢記環境法則：良好的環境才會刺激成長。如果你身處正向的成長環境中，記得要心存感激，感謝那些打造環境的人，努力發揮潛力報答他們。如果你身處的環境不佳，就採取必要行動來改變環境和自己。如果你是領導者，盡你所能讓自己成長，再打造適合他人成長的環境。這會是身為領導者最棒的投資。

●本文摘自商業周刊出版之《精準成長［全球暢銷經典］》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

約翰．麥斯威爾（John C. Maxwell）

國際知名領導學專家、演說家，以及《紐約時報》（New York Times）、《華爾街日報》（Wall Street Journal）暢銷書作家。他的著作已翻譯成五十種語言，在全球銷售超過三千萬冊。 　　

二○一四年時，他榮獲美國管理協會（AMA）評選為第一名企業領袖，並由《商業內幕》（Business Insider）與《Inc.》雜誌選為全球最具影響力的領導力專家。創辦約翰麥斯威爾公司（The John Maxwell Company）、約翰麥斯威爾團隊（The John Maxwell Team）、美國事工裝備（EQUIP），與約翰麥斯威爾領導力基金會（the John Maxwell Leadership Foundation），這些機構已在全球培訓超過五百萬名的領導者。二○一五年，他們達成一項里程碑——訓練來自世界各國的領袖。 　　

麥斯威爾博士更榮獲立功領導網絡（Luminary Leadership Network）頒發的德蕾莎修女獎之全球和平與領導獎項。目前，他每年會對《財星》雜誌（Fortune）前五百大企業、國家領袖，以及許多全球頂尖企業領導人演說。 　　

暢銷著作《與人同贏［全球暢銷經典］》（Winning with People）、《與人連結［全球暢銷經典］》（Everyone Communicates, Few Connect），其中《領導力21法則》（The 21 Irrefutable Laws of Leadership）和《開發你心中的領導者》（Developing the Leader Within You）均銷售超過百萬冊。


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