失戀了才想到愛自己？諮商心理師3技巧教你活出原廠設定！

閱讀小貼士

照理說最瞭解你的應該是自己，然而在社會期待、自我期許以及種種的壓力扭曲下，人反而忽略了自己最原本的樣貌，因此懂得「愛自己」很重要，但你真的知道如何愛嗎？

《活出你的原廠設定》由蘇予昕心理師透過「接納」讓我們擁抱心裡自責與自憐的陰影魔獸，克服無法自我接納的難關，她以自己人生體會及案例諮商，歸納18個完整自己的接納練習與1分鐘自我接納力檢測，幫助你不再為他人而活，本篇摘選3種心境的使用技巧，教你從「愛自己」開始，瞭解真正的自己與自由。

文／蘇予昕

什麼是真正的「愛自己」？

我發現，跟我討論要如何「愛自己」的人們，幾乎都是因為失戀，因為不被愛了，硬生生地從兩個人的融合體中切割出來，所以「被迫」開始學習怎麼愛自己，在我看來真是個多麼痛的領悟（音樂下）。

「可是到底要怎麼愛自己？很多書叫我去做讓自己快樂的事，但我沒有他以後，怎樣都快樂不起來。」

琳琳告訴我，在她失戀的這幾個月，她吃遍所有想吃的美食，買了非常多漂亮的衣服，又去運動塑身，試圖變成前男友看到會後悔的女神，但她的內心仍是一個無止盡的黑洞，任何美好的事物丟進去，連咚一聲也沒有。

其實，愛自己是一種「心境」，當你心在此境，做任何事、處於任何狀態都是愛，當心不在此境，任何行為、物質、戀人都填不滿。在我的經驗裡，愛自己的心境，會有三個境界：

第一，純然觀察（放掉評價）的境界。

第二，身心平衡的境界。

第三，照顧自己等於照顧了全宇宙的境界。

這三個境界通通都跟「自我接納」脫離不了干係，協助我們在乾涸的靈魂裡注入清涼的活水。

（圖／Unsplash）

境界一：純然觀察（放掉評價）

你應該不會否認，這是一個充斥評價的世界，從第一次拿到成績單開始，甚至更早，我們就學會用各種標準為自己打分數，也為別人打分數，在高高低低的分數中，漸漸失去了看見真實的能力。

請你拿面鏡子，看著鏡中的眼睛，只是專注地去看它的形狀、顏色，此時，如果有聲音跑出來：「真小」、「真無神」、「真可悲」，請對這些聲音說：「嗨，我聽見你在評價，現在我要練習觀察，掰掰。」

客觀地審視自己的所有樣貌，放開慣性的評價，只是純然地看見自己。去觀察自己的每個身體部位，肩膀、胸口、腹部、大腿……聽見那些你已經不是第一次聽見的評價，堅定地告訴它你在練習觀察（歡迎到第三章進行「身體接納練習」）。每個情緒出現，也都觀察著它，它是怎麼出現的？出現了又要告訴我什麼？試著問問它；也試著去看見世事的本質、他人的核心狀態，而非表象。

我知道你不習慣自言自語，你害怕會變成一個瘋子，別怕，我們每個人都是瘋子，只是大家很用力地假裝自己不是。迎接你瘋狂中的創意，還有那股活力，也許正是你現在需要的，擁抱它，它是完全屬於你的，你的眼睛、你的身體、你的情緒、你的瘋狂，都是你的。

純然觀察可以加入觸碰，我會花幾分鐘觸碰自己的手臂，或單純放在胸口深呼吸，感受空氣吸進肺部跟呼出鼻孔，帶有「正念」（mindfulness）的禪意，不偏不倚地觀察自己、觀察世界，慢慢讓腦中的「評價者」讓位，賦予「觀察者」一席之地，這時候，愛就有發芽的縫隙。

境界二：身心平衡

身心平衡的定義是，你的身體、腦袋、情緒甚至靈魂，沒有哪部分在勉強另一部分，沒有誰在逃避誰，整個人達到一個完整、和諧的狀態，當你在這個狀態裡時，就正在進行所謂的「紓壓」。

太多人誤解了紓壓的意思，以為暴飲暴食是紓壓、睡到飽是紓壓、狂買衣服是紓壓，但讓我們再仔細想想，當你猛吃狂喝時，你是感覺到飽，就停止進食；還是當你停止進食時其實已經胃脹欲裂、連站起來都很吃力了呢？

若是後者，則代表我們已經無意識地讓「情緒」勉強「身體」吃下過量的食物，也許情緒一時感到爽快，但隨著身體的負荷變大，反而使壓力增加，如此不僅無法「紓壓」，反而使身心陷入一次又一次的惡性循環。

其實根本無需去特意做什麼讓自己紓壓，或是特意地「追求」快樂，快樂僅是愛自己的副產品，就像我在感情主題中，常說無需去「追求」任何人一樣。

當你做的每件事，都在「身心平衡」的覺察中，那我可以說，你在發呆也是愛自己、你在大哭也是愛自己、你在耍廢也是愛自己，沒有勉強、沒有逃避。

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境界三：照顧自己等於照顧了全世界

很多人不敢照顧自己，生怕被當成「自私」的人，甚至我看過有人拿失眠、生病來「說嘴」，試圖向世界證明他有多努力。對，我們好努力，但那又怎樣呢？我們以為努力就是對這個世界好，但其實當我們失眠、生病、身心不平衡時，我們會做出更多浪費的行為，對周圍的人產生更多暴戾之氣，落入更多難以自拔的惡性循環中。

就像飛機起飛前的安全示範片，它告訴我們，若飛機遇到緊急狀況，氧氣罩會自動落下，請先協助自己配戴，再去幫身邊的孩子配戴。「為什麼不幫孩子先配戴？他們比較需要幫助呀？」請你試想，如果先幫孩子配戴，你卻出了事情，這個孩子該怎麼憑一己之力生存下去呢？

我知道，你可能會有「罪惡感」，尤其在面對父母的要求、面對孩子的弱小時，你總是毫不猶豫地選擇照顧他們，但當我們一旦垮下，還有誰能照顧他們？

曾經，我不知道從哪聽到這句「照顧自己，等於照顧了全宇宙」從此這句話就這樣深深烙進我的心坎裡，成為多年來伴隨我的心錨，讓我在生命的驚濤駭浪中仍能穩住自己，我也想將這個錨送給你。

當「我的狀態」是舒服的，沒有委屈與勉強，我就能傳遞更好的能量給身邊的人；當我對自己是了解的，我就能分辨哪些評價該收下，哪些該還給對方；當我對自己是負責的，我就能知道何時要照顧自己，何時有力量照顧別人；當我對自己是接納的，我就能享受自我的呵護，以及接受那些對他人力有未殆的時刻。

而什麼叫照顧自己？問問你的身體、敲敲你的心吧，問它們：「如果現在，去做一件事能讓你覺得受到照顧，那會是什麼？」寫到這裡的我，答案是沖個澡，再去吃頓充滿蔬菜的晚餐。你呢？

你的答案是什麼？順著你的當下讓這個答案浮現，也許是找個朋友說說話、在安靜的空間裡待一下、去公園走一走、開啟舒心的音樂頻道、看一則笑話、用一部感人的電影讓自己流淚、嗅嗅麵包店的氣味、好好把生氣的心情寫下來……你擁有無限多個選項，請相信你內在的智慧，它曉得，此時此刻，你最需要的是哪一種。

其實，愛自己沒有所謂的標準答案，就像世事幾乎沒有單一真理一樣，貴在我們是否有去尋找屬於自己的答案，其他人的說法只能僅供參考，包括我的。

以上三種心境，僅是我在打磨人生、跌撞日常中的體會。當你發現你還是不愛你自己，那也ＯＫ，因為這是內心的那位「評價者」說的，請持續觀察這樣的自己（偶爾也會出現喜愛自己的自己呦，別漏掉啦），持續做身心平衡的事，持續照顧自己。

你會發現，原來，你就是愛本身，你也已擁有所有你需要的愛。

●本文摘自讀書共和國／方舟文化出版之《活出你的原廠設定：正視內在渴望，完整接納最初始的自己！（書附一分鐘自我接納力小檢測）》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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