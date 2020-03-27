武漢解封在即！第一手封城圖文日記獨家揭密

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為防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，中國號稱「九省通衢」的武漢市下達史無前例的「封城」指令，雖時至今日，武漢已陸續開始有限度的解封，中國政府也對外宣布預定將於4月8日解封，但是封城境內的人們，面對這場遙遙無期防疫戰，到底遭遇過什麼？又是以怎樣的心情度日…..？

《武漢封城日記》首本在臺灣出版有關疫情的的第一手紀錄書大陸社工郭晶以獨特的眼光，並堅持每日更新微博，帶領城外的讀者們理解城中人的需求，也書寫出城中人的恐慌、焦慮和堅強，她說：「有人說疫情過去，人們就很快會忘記，但遺忘沒有那麼容易。我們可能無法記得所有人，但我們大部分人都無法忘記這段時間。 」，書中內容深刻，讓人動容。

文／郭晶

1月24日 世界安靜得可怕

世界安靜得可怕。我是獨居，偶爾聽到樓道裡的聲音才能確定還有其他人在。

我有很多時間思考自己要怎麼活下去。我沒有任何體制內的資源和人脈，如果我生病，必然跟很多普通人一樣無法得到救治。因此，我的目標之一是盡量不讓自己生病，我要堅持鍛煉。此外，要活下去食物也是必要的，所以我需要了解生活必需品的供給情況。目前，政府沒有說要封城多久，也沒有告訴我們封城後怎麼保證城市的運轉。有人根據目前感染的人數，預測封城可能會持續到5月。

為了生存，我必須了解自己生活的地方的周圍情況，不要活在楚門的世界中。因此，我今天出了門。

不知道封城會持續多久，人人都到超市搶購物資。（圖／選自聯經出版《武漢封城日記》書中）

社區樓下的藥局和便利店都沒營業。我往附近不到1公里左右的超市走，路上看到了「餓了麼」的外送員還在送餐，感到一絲絲安慰。超市裡搶購的人依然很多，麵類幾乎被搶光了，米倒是還有一些。我想著既然來了，就買一些東西。蔬菜類需要稱重，而稱重的隊伍排了2、30人，我於是只買了一些香腸、下飯菜、餃子、肉。

接下來，我去了藥局，口罩和酒精依然沒有貨。我買了維他命C發泡錠和碘酒。我家裡幾乎不儲存藥物，因為很少生病。我決定這段時間堅持吃維他命C發泡錠。排隊結帳的時候，見到很多人戴雙層口罩，我也決定要仿效。前面的一對夫妻在聊著還要買什麼，他們買了一次性的醫用手套，說出門可以戴，真是太聰明了。我趕快也買了1盒。後來，醫用口罩到貨了，1袋100個，我本來拿了2袋，但店員說1袋要價198，我就默默放回去了1袋。結帳的時候卻發現1袋只要99，我又後悔了。雖然如此，我還是增加了可以活久一些的信心。

匱乏讓人沒有安全感，尤其在這種攸關生存的極端情況下。

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我又去了菜市場，營業的攤位少了一半，賣的菜也比較少。我買了芹菜、蒜苔和雞蛋。有零星幾間店開著門；香辣牛肉麵的老闆說他們今天內就會暫停營業。賣花圈的店我沒問，他們似乎在看SARS的紀錄片。後來看到間花店，竟然還開著，真讓人意外，下次出門要是它還開著，我就買個盆栽。

回家後，我把身上的衣服全洗了，也洗了澡。

保持清潔衛生現在異常重要。我一天大概要洗2、30次手。

我的半天就這樣結束了，接著開始做午飯。

出趟門讓我感到和這個世界還有連結，也從別人那裡學到了一些生存的小技巧。這場戰爭裡，大多個體都只能靠自己，沒有體制的保障。我相對年輕，很難想像那些獨居老人、殘障人士等更弱勢的個體要怎麼打贏這場仗。

網友留言： 我哥哥也一個人在武漢，我每天給他打一通電話確保他安全。很難過，希望這場戰役快點打贏。 我們宜昌也封城了，建議妳，買米和油，還有馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥這類耐放的東西，肉不吃沒關係，可是蔬菜類不能不吃。有米和油，吃炒飯也能過。我和我老公看了下米和油還很夠，就沒出去搶東西了。 希望妳下次出門，這個城市已經活了過來，然後買盆盆栽，慶祝她的新生。

●本文摘自聯經出版出版之《武漢封城日記》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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