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共乘時光旅行！作家兼資深旅者凌明玉新作與你共享靈感

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《我只是來借個靈感》 作者：凌明玉 出版社：聯合文學 出版時間：2019年3月9日
書名：《我只是來借個靈感》
作者：凌明玉
出版社：聯合文學
出版時間：2019年3月9日

閱讀小貼士

如果沒有靈感該怎麼辦？其實創作是一種生命體驗的展示，作品則是作家們用來與世界對話的傳聲筒，很多作家透過提煉「生活」找尋創作靈感，難免這樣的創作過程作家得揭露自身私領域，無論美好回憶冒險，還是煎熬創疤。

《我只是來借個靈感》是作家兼資深旅行者的凌明玉最新散文集，也是裝滿了「靈感」的書，與你分享她的漫漫歲月所歷經的日常生活、遊記省思等各種生命階段的變化，重新定義生活與旅行的意義。

文／凌明玉

時光機

我是夏天出生的孩子，還記得小學最後一個暑假，得到一份不算特別的生日禮物，一本印刷精美的日記本，還帶有小巧的鎖頭和鑰匙。

這段唯一沒有作業的快活日子，除了等待讀國中這件大事發生，每一天都非常無聊。有幾日，暗自咒罵送日記的長輩，他這般殘忍剝奪讓我開心一天的權利，非得要折磨我一年。

年少的生日，不具任何意義，只是提醒自己更加孤單罷了。

一點也不喜歡這份勞累的禮物，但是放暑假才過生日的人好像活該被全世界遺忘，默默吃著外婆做的水果蛋糕，心想人緣真不是普通差，除了長輩，沒有任何一個同學記得。

生日在小人的心眼是無限放大的一天，被遺忘這件事，讓我感到無比哀傷。

那段假期住在外婆家，若是舅舅們看到我躺著歪著沒日沒夜看漫畫，便有意無意說，那個日記不會拿起來寫，真是墮落無可救藥哪。話雖如此，我仍然閒散過日，外表一派輕鬆有如盛夏晴朗陽光，內心卻翻攪陰雨。

非得離開自己的家住到外婆家，充滿怨恨難消的情緒，試問誰會將這些話寫下來，歡迎大家來參觀。寫日記更是愚蠢至極的行為，那把鎖可以鎖住的都不是秘密，寄人籬下的我，始終這麼想。

直到那年夏天結束，成為國中新生，我在學校輔導室附設的圖書室得到一個打工的機會，說是打工不過就是下課十分鐘去那裡登記借還書。藉由地利之便，整個學期涓滴累積閱讀不少經典名著。其中《安妮日記》開頭即攫住我的目光，扉頁敘述的第一天正是安妮的生日，而她也收到一本日記。

接下來的情節，更讓我的視線為之焦灼：「若發生了一件事，我總希望能將它寫下來，不僅僅如此，我還希望能寫出在我內心深處的感受……我為什麼開始寫日記，那是因為我並沒有一個知心的朋友。」

每個字彷彿小鼓點打在安靜的圖書室裡，我在心中吶喊，啊！有人和我一樣孤單，有人為我寫出那無以名狀的無助。

安妮在她的年紀便體認到沒有一個「真正的」知心朋友，值得讓她託寄所有的秘密，包括外在幽微的變化、成長的苦澀甜美，安妮繼續寫著：「因為不會有人相信一個十三歲的小女孩，會覺得自己是如何孤獨的活在這個世界上。」讀到這裡更加激動，安妮是解語花，是我的手帕交，她為我說出了長久以來難以啟口的苦悶。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

隨著日記前進的是「過去的時間」，像搭上時光機，穿越到遙遠的國度，身在阿姆斯特丹的安妮一家為逃離納粹的追捕，躲在不見天日的藏身處，讀著安妮日記像陪著她梳理著無望而糾結的心緒。

日記是安妮虛擬的說話對象，她喚它為「凱蒂」，真實的安妮被困在荷蘭運河旁的隱密處，真實的我寄居屏東的外婆家，抱著《安妮日記》和安妮一起度過失去家的第一個季節。

當時處在這莫可奈何時空的我，讀著她的日記，有種說不出的微妙感受。

安妮是我，我亦是安妮。在外婆家的時間緩慢且近乎停滯，我偷窺著另一個少女的暗戀，那躲藏在密室的暗黑時光，透過狹小天窗聆聽地面行人的篤篤足音，以及藏匿在心底絕望的吶喊。

這段時間，我是神隱少女，也是安妮，身心分離的氛圍，因為《安妮日記》讓我靠近了文學，同理了另一個灰暗靈魂，也釋放了自己被禁囚的心靈。

慢慢的，當我開始寫下屬於自己的日記，翻閱過往，有時像一首歌，唱著青澀的哀愁和美麗。有時狹窄的眼光如蜀道，難以上青天寬容見日，這些心思，攀附在流水奔逝的時間被書寫著，撥動時光機刻度，一樁樁從發芽瞬間結果的事件，讓我忽然了解關於永恆原來是這麼一回事啊。

之後，直到身邊有關注我的人出現，才知道原來生日那天，可以自當夜十二點像灰姑娘參加舞會，忽然出現馬車和鮮花驚喜，整個日夜，喜歡的人費盡心思的讓我快樂。

生日慢慢變成行事曆上值得期待的一天，也逐漸擁有美麗紀念，以及伴隨悲戚之日而必須隱藏喜悅的時日。

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記得外婆辭世那年，料理後事期間，做七的法會，跪跪起起，拈香叩首，眼淚婆娑中沉默度過漫長的時間。那日也是十幾年來，初次沒有蛋糕沒有禮物，只有傷痛縈繞的一天。三十而立的我才懂得相較死亡，有生之日，實在輕盈如塵。

毫不張揚的生日，彷彿重返青春期。想起那段時間將近六年，父母為躲避債務，不知於何處流浪，杳無音訊不說，自然也不在乎盼望過生日的女孩。

少女時代的生日，每次都像外婆離去的這天，安靜，傷感。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

之後的之後，年歲越過不惑，生活諸多殘渣，記下瑣事彷彿徒勞。開始勤於寫作後，仍持續思索人為何要苟活於世，活著尋找答案，或許是生而為人每一日的功課或懲罰吧。

閱讀和寫作，如今於我也是日記一種，不受時間拘束的寫，慢慢將感受低陷的情緒打磨成段落和字句，安放在尋常日子。

當少女已老，跨過父母離去的年紀，自己也成為母親，初老後生活有了餘裕，不再只關注生之窄仄。馬齒徒長唯一的好事，是可以厚著臉皮撫慰老去卻仍舊易感的心吧。

偶然看到日劇《倒數第二次的戀愛》女主角的生日感嘆：

生日主要慶祝兩件事：第一件事當然就是慶祝你做為一個生命的寶貴誕生，另一件事，則是慶祝你平安無事地生活到了今天。其實隨著年齡的增長，慶祝生日反而是日趨重要的一段過程，四十六歲的生日，比起二十三歲的生日，是加倍甚至在那更之上的偉大美好。這每一根的蠟燭，都是你努力拼命生活至此的證明。

蛋糕上搖曳的燭光，是時間裡朦朧放光的線索，少女時代已將生活拚累拚老，這個年歲的確比年少來得順遂安好。往後，我只需為了父母賜予的生，好好活過每一年而感到僥倖。

年至半百，方才恍然所謂生日呢，累積的不過是吹滅每一枚燭火的力氣。

●本文摘自聯合文學出版之《我只是來借個靈感》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

凌明玉

國立臺北教育大學語創所碩士。曾任出版社文史線編輯、童書繪本主編。 創作文類以小說為主，兼擅散文與少兒傳記故事。

小說多書寫城市疏離人群，探索人性幽微心境，尤以細膩筆觸呈現女性於婚姻、愛情之轉換與掙扎。散文書寫範疇有城市觀察、看不見的小人物、家族記敘等等。 曾獲林榮三文學獎、宗教文學獎、打狗鳳邑文學獎、新北市文學獎、吳濁流文藝獎、國藝會文學創作補助等獎項。著作有小說《愛情烏托邦》、《看人臉色》、《缺口》，散文集《不遠的遠方》、《聽貓的話》等。


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