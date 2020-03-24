出賣價值上億國寶！英國人差點法拍掉世界最值錢地圖

閱讀小貼士

拜數位科技所賜，地圖取得十分便利，你只需要動動指尖點開Google Map，免費又完整的地圖和最佳路徑都呈現在你面前，想去哪裡旅行都不成問題。時間倒轉至14,000年前的穴居人，地圖極其不易，想要的地圖那得憑記憶一筆筆地刻劃在石壁上。

地圖即故事，地圖即生命，因為地圖能確實描述每個時代對世界的看法，掌握你我之所以為人的線索。《地圖的歷史》是一部世界演變史，作者以其獨特的眼界，介紹史上留名的偉大製圖家，和鮮為人知的地圖奇人，解說地圖如何表達、又如何巧妙在時間長流中重塑了歷史，讓你仿佛像看著一個個精彩又懸疑的短篇故事！

文／賽門．加菲爾（Simon Garfield）

出賣世界的人

1988年11月16日，星期三，赫里福德（Hereford）的總鐸彼得．海恩斯（Peter Haynes）以及前藝術部長、現任蘇富比的總裁高瑞勳爵（Lord Gowrie），西裝畢挺地站在赫里福德大教堂（Hereford Cathedral）外，拿著一幅鑲框的大型褐色地圖複製品讓攝影師拍照。地圖與拿著它的這兩人幾乎齊高，

預計將於該年6月拍賣，蘇富比也已經同意這幅地圖的起標價是350萬英鎊，使得它成為世界上最值錢的地圖。當天稍晚，蘇富比的中世紀手稿專家克里斯多夫．哈梅爾博士（Christopher de Hamel）將其形容為「無與倫比，是中世紀任何形式的地圖中最重要也最馳名的一幅」。

對於這樣一項重要文物可能很快就要離開英國，去到出價最高的競標者手裡，高瑞伯爵十分悔憾，但是他也表示，為了將它留在國內所做的一切努力均告失敗。他為了將這幅地圖留在英國，已經奔走了將近一年，但是現在有更迫切的需要。彼得．海恩斯解釋赫里福德這座11世紀至今的教堂，同時也是英格蘭最令人難忘的諾曼建築之一，現在急需700萬英鎊使它免於崩毀碎落在磚地上，而拋售這幅地圖是唯一的前進辦法。兩人結束上述的宣布後，便將地圖交給教堂工作人員然後離開，高瑞將返回倫敦，而總鐸則回到他那前途堪慮的教堂裡。諸多令人不快的事件隨之而來。

醜聞進行式：赫里福德大教堂的總鐸彼得．海恩斯（左）以及蘇富比總裁高瑞勳爵，宣布將拍賣這張中世紀世界地圖。（圖／摘自馬可孛羅出版《地圖的歷史》）

上述所言的地圖，正是赫里福德的中世紀世界地圖（MappaMundi），約繪製於西元1290年，並不是件非常賞心悅目的作品。使用了一大張堅硬獸皮的小腿部分—長163公分，寬137公分—上頭描繪的世界晦暗不清，乍看那些褪色的色彩及模糊的字跡，讓人很難辨識這張地圖。如果你是從托勒密時期的亞歷山大圖書館出來，看到這張地圖你會相當訝異。座標與網格系統、經度與緯度，這些細緻的科學符號全都從地圖上消失了。取而代之的，就本質上來說，是一幅道德畫，一幅揭示當時恐慌與憂懼的世界地圖。耶路撒冷位於其中心，天堂與煉獄分居極端，而傳說中的生物及怪物則居於遙遠的地帶。

這正是這張地圖的中心概念。這張地圖（mappa，在中世紀這個字指的是布料或是餐巾，而非地圖）有著形上學意義的崇高野心：為一個絕大多數民眾文智未開的社會提供一個指引地圖，導引他們走向基督教的生活。圖裡恣意融合塵世的地理學與死後世界的意識型態。地圖所繪的頂點把世界的終點化為具象，最後的審判（Last Judgement）展現在我們眼前，在一邊，基督與天使們召喚我們前往天堂，而另外一邊，惡魔與龍呼喚我們走向另外一個地方。

不過，在13世紀末初次看到這幅地圖的人，很可能會像我們現在一樣想找到「您現在的位置」的指示標記。如此一來，他們會發現自己位在這個巨大圓圈的西南區域，赫里福德是英格蘭被提到的寥寥數個地方之一，而英格蘭本身則是這張世界地圖裡不怎麼重要的一個部分。圍繞他們的這個世界充滿城市、河流、國家，人類活動頻繁，奇異的怪獸隨處可見。取代古代那些傑出地圖學理論的是：地圖即故事，地圖即生命。

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以前這樣一件文物從不需要在拍賣型錄裡標出底價。不過現在，根據上帝現時在人間的代表們所言，必須做出裁決。我們可以精確地將時間回溯到1986年2月，一位來自蘇富比的中世紀文物專家抵達教堂，來為這座教堂一些最有價值的收藏估價。當時這幅地圖並不在赫里福德的拍賣清單上。一般認為赫里福德大教堂最珍稀的寶藏是其鎖鏈圖書館（Chained Library）的卷籍與手稿，在鎖鏈圖書館中的神學館藏都以鎖鏈連接在架上，人們只能取來閱讀而不會被竊賊偷走。這名專家沿著通往圖書館的迴旋石階向上爬，看見下方打著朦朧燈光的這幅中世紀地圖，詢問了教堂為其投保的金額。他聽到答案時非常震驚：5000英鎊。他表示可能還值多一點。

地圖將要拍賣的消息一公布，隨之而來的騷動讓教堂大感意外。英國的國家遺產紀念基金（National Heritage Memeorial Fund）對於「居然要將世界上最重要的文物之一送進拍賣場感到震怒」；大英圖書館則表達了他們的不滿，認為是否出售這幅地圖應先經過商議（不過高瑞伯爵聲稱這些都是「空話」）。《泰晤士報》發表了一篇社論，歸納道：「這幅地圖應該留在英國，並且公開展示，最好

是在赫里福德。這幅地圖與這座城市之間所存在的原始古老連結，正是它本身存在的一部分。作為一件藝術品，留在赫里福德才是對它有益。我們可以這麼說，留在赫里福德才是唯一適合它的鑲框。」

隔日，在來自赫里福德大教堂募款委員的辭呈中，有些人提出了私下購買的意願，並且已經達到起標價的350萬英鎊。不過教士約翰．提勒（John Tiller），教堂的祕書長，宣稱為了取得更好的售價，拍賣將如期進行：「我們的第一要務是守護這座教堂的未來。」

其他的募款也陸續發起，但是都沒有成果。數個月後出現了拍板定案的結果：保羅．蓋蒂捐款100萬英鎊，國家遺產紀念基金捐款200萬英鎊，成立了世界地圖信託，附屬於建設新建築來收藏這幅地圖的規劃案裡，屆時參觀者將須購買門票。如此一來，為了英國，這幅地圖留下來了。當這些規劃案還在仔細籌畫的階段，倫敦的大英圖書館借展了這幅地圖，成千上萬的參觀者都是不久前才剛知道這幅地圖存在的人。

●本文摘自馬可孛羅／城邦文化出版之《地圖的歷史：從石刻地圖到Google Maps，重新看待世界的方式（二版）》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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