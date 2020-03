出賣價值上億國寶！英國人差點法拍掉世界最值錢地圖

閱讀小貼士

拜數位科技所賜,地圖取得十分便利,你只需要動動指尖點開Google Map,免費又完整的地圖和最佳路徑都呈現在你面前,想去哪裡旅行都不成問題。時間倒轉至14,000年前的穴居人,地圖極其不易,想要的地圖那得憑記憶一筆筆地刻劃在石壁上。

地圖即故事,地圖即生命,因為地圖能確實描述每個時代對世界的看法,掌握你我之所以為人的線索。《地圖的歷史》是一部世界演變史,作者以其獨特的眼界,介紹史上留名的偉大製圖家,和鮮為人知的地圖奇人,解說地圖如何表達、又如何巧妙在時間長流中重塑了歷史,讓你仿佛像看著一個個精彩又懸疑的短篇故事!

文/賽門.加菲爾(Simon Garfield)

出賣世界的人

1988年11月16日,星期三,赫里福德(Hereford)的總鐸彼得.海恩斯(Peter Haynes)以及前藝術部長、現任蘇富比的總裁高瑞勳爵(Lord Gowrie),西裝畢挺地站在赫里福德大教堂(Hereford Cathedral)外,拿著一幅鑲框的大型褐色地圖複製品讓攝影師拍照。地圖與拿著它的這兩人幾乎齊高,

預計將於該年6月拍賣,蘇富比也已經同意這幅地圖的起標價是350萬英鎊,使得它成為世界上最值錢的地圖。當天稍晚,蘇富比的中世紀手稿專家克里斯多夫.哈梅爾博士(Christopher de Hamel)將其形容為「無與倫比,是中世紀任何形式的地圖中最重要也最馳名的一幅」。

對於這樣一項重要文物可能很快就要離開英國,去到出價最高的競標者手裡,高瑞伯爵十分悔憾,但是他也表示,為了將它留在國內所做的一切努力均告失敗。他為了將這幅地圖留在英國,已經奔走了將近一年,但是現在有更迫切的需要。彼得.海恩斯解釋赫里福德這座11世紀至今的教堂,同時也是英格蘭最令人難忘的諾曼建築之一,現在急需700萬英鎊使它免於崩毀碎落在磚地上,而拋售這幅地圖是唯一的前進辦法。兩人結束上述的宣布後,便將地圖交給教堂工作人員然後離開,高瑞將返回倫敦,而總鐸則回到他那前途堪慮的教堂裡。諸多令人不快的事件隨之而來。

醜聞進行式:赫里福德大教堂的總鐸彼得.海恩斯(左)以及蘇富比總裁高瑞勳爵,宣布將拍賣這張中世紀世界地圖。(圖/摘自馬可孛羅出版《地圖的歷史》)

上述所言的地圖,正是赫里福德的中世紀世界地圖(MappaMundi),約繪製於西元1290年,並不是件非常賞心悅目的作品。使用了一大張堅硬獸皮的小腿部分—長163公分,寬137公分—上頭描繪的世界晦暗不清,乍看那些褪色的色彩及模糊的字跡,讓人很難辨識這張地圖。如果你是從托勒密時期的亞歷山大圖書館出來,看到這張地圖你會相當訝異。座標與網格系統、經度與緯度,這些細緻的科學符號全都從地圖上消失了。取而代之的,就本質上來說,是一幅道德畫,一幅揭示當時恐慌與憂懼的世界地圖。耶路撒冷位於其中心,天堂與煉獄分居極端,而傳說中的生物及怪物則居於遙遠的地帶。

這正是這張地圖的中心概念。這張地圖(mappa,在中世紀這個字指的是布料或是餐巾,而非地圖)有著形上學意義的崇高野心:為一個絕大多數民眾文智未開的社會提供一個指引地圖,導引他們走向基督教的生活。圖裡恣意融合塵世的地理學與死後世界的意識型態。地圖所繪的頂點把世界的終點化為具象,最後的審判(Last Judgement)展現在我們眼前,在一邊,基督與天使們召喚我們前往天堂,而另外一邊,惡魔與龍呼喚我們走向另外一個地方。

不過,在13世紀末初次看到這幅地圖的人,很可能會像我們現在一樣想找到「您現在的位置」的指示標記。如此一來,他們會發現自己位在這個巨大圓圈的西南區域,赫里福德是英格蘭被提到的寥寥數個地方之一,而英格蘭本身則是這張世界地圖裡不怎麼重要的一個部分。圍繞他們的這個世界充滿城市、河流、國家,人類活動頻繁,奇異的怪獸隨處可見。取代古代那些傑出地圖學理論的是:地圖即故事,地圖即生命。

以前這樣一件文物從不需要在拍賣型錄裡標出底價。不過現在,根據上帝現時在人間的代表們所言,必須做出裁決。我們可以精確地將時間回溯到1986年2月,一位來自蘇富比的中世紀文物專家抵達教堂,來為這座教堂一些最有價值的收藏估價。當時這幅地圖並不在赫里福德的拍賣清單上。一般認為赫里福德大教堂最珍稀的寶藏是其鎖鏈圖書館(Chained Library)的卷籍與手稿,在鎖鏈圖書館中的神學館藏都以鎖鏈連接在架上,人們只能取來閱讀而不會被竊賊偷走。這名專家沿著通往圖書館的迴旋石階向上爬,看見下方打著朦朧燈光的這幅中世紀地圖,詢問了教堂為其投保的金額。他聽到答案時非常震驚:5000英鎊。他表示可能還值多一點。

地圖將要拍賣的消息一公布,隨之而來的騷動讓教堂大感意外。英國的國家遺產紀念基金(National Heritage Memeorial Fund)對於「居然要將世界上最重要的文物之一送進拍賣場感到震怒」;大英圖書館則表達了他們的不滿,認為是否出售這幅地圖應先經過商議(不過高瑞伯爵聲稱這些都是「空話」)。《泰晤士報》發表了一篇社論,歸納道:「這幅地圖應該留在英國,並且公開展示,最好

是在赫里福德。這幅地圖與這座城市之間所存在的原始古老連結,正是它本身存在的一部分。作為一件藝術品,留在赫里福德才是對它有益。我們可以這麼說,留在赫里福德才是唯一適合它的鑲框。」

隔日,在來自赫里福德大教堂募款委員的辭呈中,有些人提出了私下購買的意願,並且已經達到起標價的350萬英鎊。不過教士約翰.提勒(John Tiller),教堂的祕書長,宣稱為了取得更好的售價,拍賣將如期進行:「我們的第一要務是守護這座教堂的未來。」

其他的募款也陸續發起,但是都沒有成果。數個月後出現了拍板定案的結果:保羅.蓋蒂捐款100萬英鎊,國家遺產紀念基金捐款200萬英鎊,成立了世界地圖信託,附屬於建設新建築來收藏這幅地圖的規劃案裡,屆時參觀者將須購買門票。如此一來,為了英國,這幅地圖留下來了。當這些規劃案還在仔細籌畫的階段,倫敦的大英圖書館借展了這幅地圖,成千上萬的參觀者都是不久前才剛知道這幅地圖存在的人。

●本文摘自馬可孛羅/城邦文化出版之《地圖的歷史:從石刻地圖到Google Maps,重新看待世界的方式(二版)》,請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。

作者簡介

賽門.加菲爾(Simon Garfield)

生於英國,是一位記者同時也是作家。他畢業於倫敦政治經濟學院,早年曾為BBC寫過紀錄片劇本,也替英國獨立報、觀察家報等媒體撰文。他從很小的時候就很著迷於地圖。除了《地圖的歷史》之外,還有《工業的黑暗》(The Dark Side of the Industry)、《淡紫色》(Mauve)等多本頗具盛名的著作,2010年的作品《字體故事:西文字體的美麗傳奇》(Just My Type)登上《紐約時報》暢銷榜,更以《純真的盡頭:AIDS在英國》(The End of Innocence: Britain in the Time of AIDS)榮獲毛姆獎。