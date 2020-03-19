【月讀好書】日本邪教事件25周年 被大眾遺忘的「隱藏受害者」

閱讀小貼士

去年《我們與惡的距離》臺劇爆紅佳績是大家有目共睹，劇中探討各種社會案件以及社會邊緣族群，更引發法學界、醫學界、媒體界等領域人士熱烈討論。尤其普羅大眾很容易將對「罪犯」的厭惡心理，牽連到其他相關人，而最難避免的邊緣族群便是「加害者家屬」了！

臺灣商務印書館出版《加害人家屬》書中爬梳日本眾多犯罪事件中加害人家屬的心境與困境，透過第一手採訪，詳細記錄了事發後他們如何承受的社會壓力，以及人們易受輿論隨波逐流而無法客觀審視，讓他們無端在現實中和網路上遭受社會集體性的霸凌與攻擊。在日本奧姆真理發動地下鐵沙林毒氣事件將滿25周年，摘錄書中片段，與您一起試著換位思考，並同理事件中「加害人家屬」的自責與痛苦。

文／鈴木伸元

地下鐵沙林毒氣事件①雙重痛苦

一九九五年三月二十日發生的地下鐵沙林毒氣事件，在二十世紀末帶給日本社會極大的衝擊。沙林是一種神經毒氣，犯人在早上通勤尖峰時間於地下鐵散播沙林，隨機攻擊乘客。這起恐怖攻擊造成十餘名乘客與站務員死亡，六千三百人受傷。加害人是奧姆真理教的前幹部，除了該起事件，還犯下坂本律師滅門血案和松本沙林毒氣事件等多起案件，犧牲者眾。

奧姆真理教教主麻原彰晃。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

包括教祖兼代表麻原彰晃在內，奧姆真理教的前幹部紛紛被判處死刑，由於受害範圍甚大，「奧姆」一詞在日本於是成為「恐懼」的代名詞。前幹部的家屬不僅是加害人家屬，同時還必須面臨身為奧姆真理教信徒家屬的壓力。

地下鐵沙林毒氣事件即將滿十週年之際，我為了採訪而見了幾次收押於東京看守所的前幹部。這位前幹部涉及前面提及的多起案件而被處以死刑，當時正在上訴。他表示「報導我的事沒關係，但是絕對不要提到名字」，原因是提到名字會使家人再度被貼上「××家屬」的標籤，遭到社會大眾譴責。

另一位宣告不得緩刑的前信徒，有個已經結婚的弟弟J男。J男曾努力想讓哥哥脫離來路不明的新興宗教，卻屢屢失敗，彼此失聯了好幾年，結果竟然是因為和地下鐵沙林毒氣事件有所牽連才找到哥哥，他因而陷入精神不安定的狀態。他不想給太太添麻煩，於是單方面提出離婚。

（示意圖／Unsplash）

這位前信徒的家屬接受某個支援奧姆真理教離教者的團體協助，接受包括地下鐵沙林毒氣事件後的心理諮詢等各類諮商。有一陣子只要提供援助的相關人士來到家裡，J男就會關在房間裡，拒絕和任何人溝通。

J男的母親非常擔心兒子的未來。她經常參加前信徒家屬的集會，每當提到曾經身為信徒的長子，就會想到他不僅犯下滔天大罪，還影響到次子的人生，因而哭到不能自已。

最後是J男的妻子拯救了痛苦多年的J男。她一直拒絕離婚，認為「大伯做錯事和你無關」，因此J男雖然遭到社會徹底排除，最後還是因為妻子的支持而重新振作。

地下鐵沙林毒氣事件②四女的自白

奧姆真理教的教主麻原彰晃本名松本智津夫，如今已遭判處死刑。他的四女在《活在奧姆──前信徒引發地下鐵沙林毒氣事件後十五年》（青木由美子編，Cyzo出版）一書中發表了手記。她不但是奧姆真理教的相關人士，同時也是松本的親生女兒，可說是最具代表性的加害人家屬。然而手記當中記載，其實她十幾年來都被蒙在鼓裡，並不知道這起事件。

手記中還寫道，她在父親遭逮捕後沒多久企圖自殺，然而她並不知道這一連串事件的真相，因此並不是因為受到嚴重打擊而自殺未遂。當時她才六歲，一直活在奧姆真理教的封閉社會當中，父親被捕瓦解了她的世界，加上她無法忍受和兄弟姊妹的感情越來越差，於是想用菜刀刺向心臟，但最後還是刺不下去。

（示意圖／Unsplash）

她之後由母親娘家收養，根據當事人的說法，「這是人生第一次接觸外面的世界」。雖然開始上小學，但當地對於奧姆真理教與松本的強烈反感，導致她開始拒絕上學。

她重新開始上學是在二○○一年四月，當時的導師對她說：「校長找我去，突然叫我當妳的導師，把我嚇了一跳，想拒絕也不行。」

她認為自己在學校遭到霸凌的原因之一，是老師對她的差別待遇，不願認真對待她。此時她還不明白奧姆真理教引發了哪些事件，只覺得在學校遇到的霸凌是一種「宗教彈壓」。

二○○三年一月，她開始出現自傷行為，連續兩個禮拜用美工刀或是剪刀割自己的手腕。兄弟姊妹阻止她，希望教育委員會介入處理霸凌問題，但她就讀的中學的校長卻對她說：「妳父親殺了很多人，所以妳自殺也是不得已的事。」

這句話引起在座的律師團一陣騷動，但她完全不知道事情真相，所以根本不明白校長的意思。

二○○四年二月二十七日，松本智津夫遭判處死刑。這件事徹底改變了她的想法。

她向學校請假，藉由上網與閱讀，自行調查法院為何判處父親死刑，這才終於知道自己遭到霸凌與歧視的真正理由。

她也因而發現自己之所以能過著奢侈的生活，花的都是應該要賠償給被害人的錢。

她於是感到絕望，心靈麻痺，為了面對現實而向兒童諮詢所求助，接受輔導，努力與現實搏鬥。

在了解真相的過程中，她不知道自己該如何活下去，同時發現雙親、兄弟姊妹、前信徒與奧姆真理教的相關人士都沒有人誠心道歉，讓她覺得至少自己應該要向社會大眾致歉。

她斷絕與奧姆真理教相關人士的關係，流浪過一家又一家網路咖啡廳，甚至一度淪落為街友。她在手記的最後寫道：「我屬於加害人這邊，社會大眾絕對不會允許我片刻忘卻一切，享受短暫的快樂。」

●本文摘選自 臺灣商務印書館 所出版的《加害人家屬》。

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作者簡介 鈴木伸元 1996年自東京大學教養學系畢業，同年進入NHK電視台任職，歷任新聞節目導播，負責《NHK特輯》、《今日焦點》等節目。曾兩度榮獲表彰優秀節目的銀河賞獎勵賞。著有《沸騰都市》（合著）、《新聞消失大國：美國》（皆為日本幻冬舍出版，書名暫譯）。

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