會議魔王退散！活用右腦思考，正面迎擊會議中的四種魔王

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大部人在日常生活中經常相信「直覺」、「感受」和「經驗」，不過一工作起來就習慣以「邏輯」和「理論」處理事情，往往也因為如此經常發生「用一般邏輯去思考，但事情卻卡住」的狀況。

《右腦思考》本書作者觀察到大部分成功的經營者，多具備極佳的右腦思考能力（直覺、情感、觀察、感受或經驗），只是相較於理性的左腦，感性的右腦思考很用三言兩語說得清楚。經濟新潮社編輯參考近期火紅日劇《戀愛可以持續到天長地久》其中的勇者挑戰魔王片段，為此書整理出一篇淺顯易懂的專文，幫助你快速理解超越邏輯，鍛鍊右腦思考的方法。

文／經濟新潮社 提供

一想到明天要開會，必須面對在會議中各種原形畢露的「魔王」，就吃不下、睡不著，恨不得有隱形的雨傘、鋼盔、安全帽，可以在會議中群魔亂舞時，避開他們噴出的口水和亂箭。

著有《假說思考》、《論點思考》等暢銷書的內田和成，曾任職於波士頓顧問公司（Boston Consulting Group，BCG）超過二十年，曾獲美國《顧問》雜誌（Consulting Magazine）評為「世界最具影響力的25位管理顧問」之一。

內田和成在《右腦思考》書中指出，會議上難免有人針對提案提出反對意見，或是發表與會議無關的言論。也有人重提先前會議的已決事項試圖翻案，甚至這些人就是掌權者，像是公司主管或是握有決定權的客戶，他們會這麼說：

「連這個都不懂嗎？」

「肯定行不通。」

「不會順利的。」

面對這種情況，切記，千萬不要馬上據理力爭。在反駁之前，先照著下列的四個步驟來討論或研議比較好。

會議中遇到發言者提問的四個步驟

步驟① 先用左腦（邏輯思考）理解「字面上的意思」 步驟② 用右腦（直覺）抓住「弦外之音」 步驟③ 用右腦（直覺）理解「什麼問題該怎麼回答」 步驟④ 用左腦（邏輯思考）想想看「該怎麼樣傳達比較好」

►步驟① 先用左腦（邏輯思考）理解「字面上的意思」

比方某個提案遭到對方否決，可以想想看，對方是否決提案本身？還是對於提案本身並不反對，只是想表達他的憂慮。這些擔憂如果沒有先解決，對方就覺得無法繼續。

►步驟② 用右腦（直覺）抓住「弦外之音」

比方針對提案，具有決定權的掌權者對你說：「還不到位，修正之後再重新提案。」其實真心話就是「我不喜歡這個提案」。即使追問「哪些是可以的？」「哪些是不好的需要修正的？」對方也不會把真正的原因告訴我們。

因此，只能靠自己推敲對方言下之意或弦外之音，若能應付得當，對話也會順利，也能讓對方感到滿足。

►步驟③ 用右腦（直覺）理解「什麼問題該怎麼回答」

想辦法讓對方了解自己的想法。比方「還不到位，修正之後再重新提案。」其實真正的意思是「理論上有被說服，但情感上尚未被說服」。這種情形之下，不要用理論邏輯去說服對方，而是要想辦法發揮同理心，尊重對方的想法，設法安撫對方的不安。

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►步驟④ 用左腦（邏輯思考）想想看「該怎麼樣傳達比較好」

理解對方的想法、感受之後再決定該如何回答，也必須預先想該用何種方式傳達。以左腦思考的邏輯，說出來或寫下來，清楚表達自己要傳達的「真正的意圖」。當然可以適時加入一些情感來表達，或淡淡地述說也可以。

（圖／Unsplash）

會議中常見的四種魔王

會議中常見的四種魔王包括：

●挑剔魔王：因為不喜歡這項提案，但又不好當面說破，所以雞蛋裡挑骨頭，刻意找麻煩；這也是四種情形之中發生最多的一種。

●學霸魔王：自認比別人聰明優秀，故意提出其他與會者都沒發現的旁枝末節刁難對方。

●跳tone魔王：在會議上發表不相干的意見或問題，一直發言提問讓人反感，自己卻不自知，自認為很有貢獻。

●想太多魔王：雖然贊成這項提案，也希望能執行，但仍然有些憂心，所以想順便問一下擔心的問題。

在會議中遇到這些原形畢露的魔王們，勇者該怎麼做呢？

（圖／經濟新潮社提供）

活用右腦思考，勇敢面對會議中的四種魔王

●面對「挑剔魔王」，勇者可以這樣回答：「您說得很對，我們已經針對競爭做了全盤的調查與分析，要不然，我再跟您說明解釋一次。」

●面對「學霸魔王」，勇者可以這樣回答：「真是高見，但針對您說的那一點，已做十分詳細的討論了，若有必要，是否需要再跟您重新說明。」

●面對「跳tone魔王」，勇者可以這樣回答：「這個問題跟主題無關，請繼續下一個議題。」直接甩開不予理會。

●面對「想太多魔王」，勇者可以這樣回答：「您說得是，請問您對哪個部分不了解？是否可以讓我知道呢？」一步步消除對方的不安，讓對方覺得我們是站在同樣的立場要來做這件事。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化出版之《右腦思考：善用直覺、觀察、感受，超越邏輯的高效工作法》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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