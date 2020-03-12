親子衝突不用怕！李崇建、甘耀明教育續作教你正確理解孩子情緒

閱讀小貼士

在成為正式老師前，必須研修一門必修學分「實習課」，這是為了培養他們在教學現場觀察力與敏感度，同時還要具備理解孩子的行為並做出正確應對的實戰課。但，作為家長不會有這個時間精力做訓練，即便已有豐富的實戰經驗現役老師，也仍會因衍生狀況而須面對新課題。

李崇建與甘耀明延續前本合著《對話的力量》，再次合體寫一本給父母、老師「應對」自己與孩子的心書《薩提爾的守護之心》，透過薩提爾好奇對話能讓父母或老師真正觸碰到孩子行為底下的心，接納孩子與自己各種情緒，期待待這本溫暖、動人的教育新作，能讓孩子與大人都被深刻理解，並擁有愛與被愛。

文／李崇建、甘耀明

日常應對生煩躁

在新加坡辦營隊，為期只有一週，但過程風波不斷，師生吃足苦頭。

來到第五天的戶外教學，走訪新加坡動物園，觀察珍禽與瀕危動物，拍照與記錄園內點滴。大家返家休息片刻，孩子們精力恢復了，翰廷立刻呼朋引伴，在遊戲室奔跑玩耍。翰廷年方九歲，課室是借用他居家的遊戲室。他率先衝進去，打開一箱箱玩具，有著用不完的體力。

看著孩子精力充沛，欣蓉跟美心卻提不起勁。

新加坡是炎熱的熱帶，歷經戶外教學歸來，身處冰涼的冷氣房內，身心卻未真正靜下來。當地文化與台灣不同，冷氣需在二十度以下，以防止細菌滋生。兩人卻覺得寒氣逼人。冷熱在瞬間交替，身心難以消化，一個發燒，一個肚疼，吃了藥，還昏昏沉沉，狀態都成了病貓，不如動物園的藪貓活躍。

孩子們仍活力十足，已無不熟識的生分感。彼此的關係像化學變化，如此和諧的玩耍。外頭的太陽隱沒在高樓，此刻略有一絲微風，帶來庭院植栽的味道，但沒有減低翰廷的熱情。他以小主人身分招呼大家，直到某學員在他耳邊說：「你的玩具要掉入水裡了。」

翰廷看向落地窗外的游泳池畔。

（圖／Unsplash）

衝突來了。

小孩子的衝突，考驗的常是大人。

落地窗外的三三，蹲在游泳池畔，拿著翰廷的小玩具，享受涼水衝激的快意，手中玩具竟不經意落水了。電光石火之間，翰廷大力推開落地門，怒目而視，氣氛凝固僵住了。原來是三三將翰廷的玩具掉落水中，引爆雙方衝突。

頭腦仍昏悶的美心，見苗頭不對，立時趨近前問：「發生了什麼事？」

年齡相仿的兩人都不說話，以肢體語言應對。三三面無表情，冷漠看著前方，雙手抓著階梯扶手；翰廷緊繃著臉，使勁搡著她的背，表達不滿的情緒，現場有山雨欲來的肅殺感。

美心急忙將兩人分開，手中傳來翰廷的抗拒；三三緊握扶梯的手臂也是如此僵硬，誰都不想讓誰。翰廷的滿腔憤怒，對上三三的恐懼，雙方情緒一觸即發。

翰廷執意三三撿起玩具，他一邊低聲怒吼，一邊倒數：「我給妳一分鐘！撿起東西，六十、五九、五八……」。

他在池邊來來回回，每往前踏出一步，嘴裡的數字便少一個。

三三別過頭去，對數字充耳不聞，沒任何動作。她向來不服硬。

美心此時蹲下來，專注看著三三，用低緩的語氣說：「妳把翰廷的玩具弄到泳池裡了，要負責把它撿起來。」

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「我撿不到啊！」

「我們可以想辦法。」美心看著三三，態度堅定。

「拿網子撈嗎？」

「好辦法，哪有網子呢？」

「我不知道啊！」三三的雙手一攤。

「要跟翰廷借借看嗎？」

三三陷入沉默，不知道如何開口，或者不想跟翰廷開口。

翰廷的倒數聲越來越小聲，甚至退回屋裡的玻璃門後，漸漸的安靜下來。他凝視著門外動靜：正在想辦法的美心和三三。

面對困難的狀況，三三的腳板踢著泳池水，揚起一圈圈的漣漪，正是她心湖的寫照。忽然她望向層層水波，神情出現喜色，舉起手，指向泳池，說：「可以用撥水的方法嗎？」

泳池裡的玩具輕，是小型的樂高人偶，高約三公分，輕浮在水面，隨水波盪漾，此刻會游泳似的，隨漣漪漂過了水中央，為三三帶來希望。她希望以水波效用，將玩具推向彼岸。

「當然可以！」美心回應。

只見三三輕撥水面，發動一圈圈水波，樂高人偶漂向岸邊，美心則到泳池另一端等待。門內的翰廷不再倒數，豎起的肩膀微微鬆懈，一轉眼便又跑回教室，不時透過落地窗，觀察窗外的狀況。

三三努力揮動雙手，盪起更多的水花，玩具漸漸朝岸邊靠近。當美心撿起漂流的玩具，高高舉起時，三三的眉眼笑綻了；落地窗的另一側，則是翰廷放鬆的臉龐。

這對三方都是一場困難任務。

劍拔弩張的緊張，此刻安然和諧，彷彿天空不曾風雨也無晴。【觀察與思索1】

●本文摘自寶瓶文化出版之《薩提爾的守護之心》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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