百年歐洲珠寶工藝大揭密！ 寶格麗首本中文品牌書先睹為快

閱讀小貼士

1884年創立的義大利珠寶品牌BVLGARI（寶格麗），百年來深受時尚界與成功人士的喜愛、更累積了數量豐富又耀眼奪目的經典作品。

《你一定要知道的BVLGARI》一書作者長期從事珠寶文字工作，近身觀察品牌超過20年，從BVLGARI植基的文化，談到傳承和創新的風格；分析寶石用色、車工和金屬工藝；娓娓道來百年歷史中與名人相互輝映的故事。

本書更被BVLGARI的骨董部門收藏，為第一本關於品牌的中文原創書，限量紙本書更被當作BVLGARI貴賓獨家禮品。如今電子書版本問世，由BVLGARI總公司設計，讓更多時尚、精品愛好者終於能一睹為快！

文／黃尹青

前言

認識BVLGARI也有20多年了，這和它長逾135歲的年紀比來，不長。但是這些年它進入及經營臺灣市場，而我近身觀察，甚至在我離開記者工作後，依然和它保持了非常親密的互動。

就如朋友認識了20多年，而且還有心持續往來，必定有一些了解的。 這是一個什麼品牌？如果擬人的個性，這是一個有如下特質的品牌：

它是義大利人。有義大利人最明顯的特質，怎麼樣都是要把生活過得快樂！熱鬧！

它是個熱愛文學藝術的文青。在發展歷程中，它和藝術有深厚的關係，從古典、當代到現代藝術。難怪它在臺灣落腳的第一個地方選擇的是誠品書店。

它是個歷史學家，對於歷史有深厚的研究。品牌的第二代傳人 Constantino Bulgari就是一位義 大利珠寶史的權威，他於1958年出版《義大利的銀匠、寶石雕刻師和金匠》(ARGENTIERI GEMMARI E ORAFI D'ITALIA)。他的哥哥 Paolo Bulgari 則是現代和當代藝術的收藏家。

它善於運用歷史。它的經典元素、每一件作品，甚至是名字，都有歷史為本，轉化出新穎的面貌。音樂家馬勒（Gustav Mahler）曾說過一段話，翻譯成中文是：「傳統不是在崇拜灰燼，而是在保留火種。」 BVLGARI不但保留了火種，而且燒 出彩焰。

它勇於創新。

它是彩色寶石的重度愛好者。

寶格麗（BVLGARI）羅馬總部，櫥窗如在夜間閃耀光芒的彩色寶石。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

它於1992年來到臺灣。因為工作的關係，我和它建立深刻的關係，參與了它大大小小的活動。沒想到的是，我從職場退休後，和它發生更緊密的關係。近幾年，品牌給我更多的機會，我像蠶寶寶，吃了一 堆桑葉，開始吐絲。

寫這本書，說的是我眼中的它。談珠寶，西方珠寶是主流，西方名牌珠寶的聲量又特別大、特別響。我從這些名牌珠寶學到了西方珠寶的 精華。因為有自己的特殊成長背景：一個曾經經歷臺灣珠寶市場非常美 好年代的觀察者，所以一定有不同 於西方作者的觀點。從這樣的視角來看BVLGARI，這本書想做的就是 這樣的事。

謝謝曾經給我機會的所有的朋友。

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I 從名字開始

關於BVLGARI的名字，有一個很多人沒注意或是輕易略過的細節，但是很重要。 幾乎所有的國際知名珠寶品牌，最初都是由家族發展出來的，所以多數都是取創立者的姓，作為品牌的名字，BVLGARI也是。奇特的是，創立者的姓是BULGARI，品牌卻是 BVLGARI。 捨U取V，其中暗藏特別的心思。 細探古羅馬的遺跡碑文，根本找不到U這個字。因為在西元1700年之前，U和V這兩種發音，用文字 表達都寫成V；跨過這個年份，U和V才真正分家。例如，碑文中看 到古羅馬皇帝奧古斯都（在位期間： 西元前27世紀──西元14世紀） 的名字，就是寫成Avgvstvs。品牌的名字選擇古羅馬碑文的字體和用法，深刻的用心就是強調自己源於古羅馬，有一個羅馬魂。

BVLGARI珠寶設計概念大部分都與羅馬的在地人文風情息息相關。（圖／摘自《你一定要知道的 BVLGARI》）

從名字開始，BVLGARI和羅馬有各種連結。創辦人Sotirio Bulgari出生於希臘 的村莊Epirus，為了逃避鄂圖曼帝 國的迫害，流亡到義大利，憑藉著 一手銀雕技藝，曾在拿坡里落腳。 最後來到羅馬，終得安身立命，建立起事業，經過代代用心經營，有 了今日的成就。難怪第三代傳人 Nicola Bulgari曾說：「羅馬之於 BVLGARI，恩重如山……」 羅馬是品牌的恩人、家鄉、設計的靈感源泉及最珍視的寶石。從2018年開始，BVLGARI明定4月21日 是「BVLGARI日」。因為根據歷史學家的說法，被譽為「永恆之城」 的羅馬，就是建於公元前753年的 4月21日。羅馬過2771歲生日的這一天，「BVLGARI日」元年啟動，提醒年年有今日，一起說聲羅馬生日快樂！

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奧黛麗.赫本配戴Heritage典藏系列珍珠鑽石耳環，創作時間約西元1957年。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

奧黛麗.赫本曾經擁有的珍珠鑽石耳環， 一如她曾擁有的藍寶石胸針，優雅雋永。 1957年作品，現為私人收藏。（圖／摘自《你一定要知道的 BVLGARI》）

奧黛麗‧赫本 Audrey Hepburn, 1929~1993

從兩件奧黛麗‧赫本曾經擁有的BVLGARI作品，一件可以看到她深植人心的風華，一件則是揭露了她的小祕密。

奧黛麗‧赫本有一件藍寶石胸針，藍寶石有20.58克拉，旁邊圍繞著14顆大小不一的梨形鑽石，是BVLGARI比較偏法式風格的作品。在她的遺囑中特別指明，這只胸針在她過往後，必須交付拍賣，得到的款項，指定用在一些公益團體。所以她於1993年元月過世，當年11月這件胸針就由Christie's公開 拍賣。這件珠寶透露的是一個大家都知道的事實，那就是一生優雅的奧黛麗‧赫本，老年時，雖然已不再如年輕時的風華，但是她投身公益的形象，讓美麗跨越了時間。

至於透露她小祕密的作品，是一個盒匣。是她當時的先生Mel Ferrer向BVLGARI訂製送給她的生日禮物，盒內刻著Melly May 4Th 1958」，Melly是Mel的暱稱，5 月4日是奧黛麗‧赫本的生日。這是BVLGARI於2018年5月從拍賣公司Christie's競標回來，作為永久收藏，而且在2018年莫斯科舉行的「Tribute To Femininity」展出中首度公開亮相。

這個樣式簡雅精緻的菸盒， 透露著主人的祕密。（圖／摘自《你一定要知道的 BVLGARI》）

它透露的祕密是，奧黛麗‧赫本其實從少女時代就抽菸，菸癮頗大，大到有一度她因此身體不適需短暫休息。當時很多女性抽菸，是為了顯示一種獨立的形象。香菸味對她來說，還有特別的意義，是一種遠離戰爭的自由味道。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

●本文摘自聯合線上出版之《你一定要知道的BVLGARI》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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