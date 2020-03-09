有此睡眠困擾恐失智？腦科博士剖析23失眠案例助你好眠

閱讀小貼士

現代人工作壓力大、生活節奏快，加上愛用3C產品等各種原因影響下，「失眠」成為另類文明病。睡不好容易造成免疫功能變差之外，也使我們更接近心臟病和中風，失智症或死亡的風險也會增加，尤其最近流感病毒肆虐，我們更應好好審視「睡好」這件事才對！

《腦科學博士的高效入眠法》不只是一本睡眠知識書，作者鄭淳予醫師透過23個失眠病人的故事，結合自身專業看診經驗以及腦科學證據，破解錯誤好眠迷思外，隨書附上實用的ASMR(註) 療癒音檔，幫助你一步步改善惱人的睡眠困擾！

(註)：ASMR，Autonomous sensory meridian response，自發性知覺經絡反應，又稱「自發性知覺高潮反應」。為一種受到特定聽覺、視覺或感官刺激所觸發的身心反應，聽覺的影響通常大於視覺，每個人的ASMR觸發點都不同，因此同一種聲音對不同人會引起不同的強弱反應，有些人會產生類似冥想時愉悅而平靜的感受。

文／鄭淳予

演出夢境打傷枕邊人，快速動眼期睡眠障礙，可能是巴金森氏症前兆！

六十五歲的王先生是高階的銀行職員，也是大家眼中的好好先生，從年輕到現在跟太太無論去哪裡，總是同進同出，是社區人人稱羨的模範夫妻。去年退休後就安排和太太享清福，時常一起早起出門運動，到公園和鄰居聊天喝茶。

（圖／Unsplash）

但這幾個月來，孩子們卻發現兩人之間出現了不尋常的異狀，先是發現王先生總是脾氣暴躁，動不動就口出惡言，催促太太做飯、收拾家裡，王太太近來也不太願意出門運動了，說是不想到公園，怕人閒言閒語，原因是最近身上和臉上總是會出現大小不一的瘀青，孩子們問起，他也只是輕描淡寫地說是洗澡時不小心在浴室滑倒，就不願再多說了。

一直到王先生開始出現日夜顛倒的現象，才被孩子們架著來看診，不過果然是模範家庭，一家四口人一起擠進了我這小小的診間。孩子們才開口說了王先生的狀況，我就注意到躲在他們身後的王太太，開始用手掩著嘴巴試圖壓抑激動的情緒，手上和眼角的瘀青傷疤倒是顯得突兀，瘦弱的身軀終究還是忍不住痛哭而顫抖了起來。

我決定，必須先讓王太太說話，我直覺地認為，病情的關鍵，在他哭泣的原因之中。所以請護理師先支開了其他人，我與王太太好好地在診間中獨自對話。眼淚比話先潰堤，我遞給他一盒面紙，讓他先好好地宣洩了一番，那五到十分鐘，我們沒有說一句話。直到王太太情緒緩和了下來，我才問：「這傷是怎麼來的，需不需要我的幫忙？」

他娓娓道出，這些傷，其實都是王先生造成的，但他立刻急忙地補述王先生絕不是有意的，因為這陣子總是在夜間睡眠當中，當他以為兩人都已經熟睡了，突然之間王先生會發狂似地大吼，有時強拉著他的手臂喊著快跑，有時一陣拳打腳踢，力道都非常猛烈，而且毫無預警，直到王太太用力地嘶吼掙脫，搖醒王先生，才會停下來。他哭著說：「我已經不敢在他身邊睡覺了，每次一關燈，一閉眼，我的心臟就開始心悸胸悶，我害怕他又要發狂了！」

你也會在夜晚作可怕的惡夢嗎？但是當肢體暴力動作開始產生，把夢境身歷其境地演了出來，連帶影響著自己和床伴的人身安全時，我們要小心這可能是特別的睡眠障礙！

【睡眠解碼】

在釐清了許多症狀，也為王先生做一系列的檢查後，我判斷王先生應該是罹患了「快速動眼期睡眠行為障礙」。

在正常狀況下，我們在快速動眼期（作夢階段）時，大腦會讓我們全身肌肉的張力被抑制，也就是作夢時，我們的肢體是無力而不會動作的，這是我們的神經保護機制，試想如果我們把夢境都演了出來，會有多可怕，就像王先生罹患的快速動眼期睡眠行為障礙（Rapid eye movement sleep behavior disorder），這是一種睡眠中的異常狀態，它失去了抑制身體動作的能力，因此就會出現「夢什麼，也跟著做什麼動作」的情形，多半在後半夜發生，且夢境內容清晰鮮明，也時常會出現很可怕的夢境（例如被人或動物攻擊追殺），此時伴隨著睡眠中所出現手部揮舞、喊叫、甚至攻擊動作，時常造成自己或枕邊人受傷，甚至還曾經有發生骨折、硬腦膜下腔出血的嚴重案例。

快速動眼期睡眠行為障礙，也被發現，可能是巴金森氏症的前驅症狀，約40％患者，會在出現這般睡眠障礙的十∼二十年後，發生神經退化性疾病，所以除了治療睡眠障礙本身，在臨床上必須小心篩檢和持續追蹤，及早診斷和延緩巴金森氏症神經退化的可能。

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【好眠TIPS】

１正常狀況下，我們不會將夢境實際演出，所以當發生睡眠障礙時，特別像是手腳肢體或言語的異常暴力行為時，不是僅僅吃安眠藥物即可，有些特殊睡眠異常狀況，可能是神經退化疾病前兆，需密切持續追蹤治療。

2 現代人的愛情指南中，睡眠契合問題其實是一大關鍵，譬如夜間打呼、翻身習慣頻繁，甚至磨牙或出現肢體動作，都有可能影響床伴，造成兩人日間情緒和活動力的失調，感情決裂失和也是持續常有的現象，即便是老夫老妻，也千萬不能輕忽！

聽聽看，體驗ASMR生活環境音

切菜、煮麵、吃麵、和貓咪依偎著看書的一個下午，閉上眼睛靜心聆聽，你聽到了哪些聲音呢？

●本文摘自三采文化出版之《腦科學博士的高效入眠法：結合睡眠科學+ASMR聽覺療癒，讓你心安好睡》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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