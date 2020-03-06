好設計要醬玩！APP記帳城市、Walkr的CEO教你掌握設計心法

Fourdesire（四合願）公司旗下最著名的APP包含（左起）《Walkr》《植物保姆2》與《記帳城市》。（組圖／翻攝自Fourdesire.com官方網站）

閱讀小貼士

或許你對「陳威帆」這名字感到陌生，但相信你對專出產有趣國產APP的Fourdesire（四合願）絕對不陌生，因為它們的旗下明星APP《記帳城市》《Walkr》與《植物保姆》，你一定聽過，甚至很可能曾是這些APP的玩家之一。

本書《玩心設計》由臺灣最懂玩的APP團隊執行長陳威帆深入剖析「玩」這件事，不僅拆解迷人產品背後的祕密，訴說神奇設計師的創意思維，更跳脫狹義的遊戲概念，直指「玩心」本身，以11種涵蓋所有設計理念的「玩心空間」，重新詮釋「何謂有趣？」這個經典的設計問題，建構出嶄新的完整理論，進而帶出「有趣的設計不僅讓人覺得好玩，還可以改善生活體驗。」的設計理念。各界名人包括五月天阿信、究方社創意總監方序中、臺大教授葉丙成、簡訊設計共同創辦人張志祺......等，齊力為此書讚聲推薦！

文／陳威帆

（圖／摘自先覺出版／圓神出版《玩心設計》一書中作者陳威帆手繪插圖）

設計史中的新世界

我是一個很愛玩的人，辦公室的桌子上總是擺滿玩具，喜歡和朋友一起玩桌上遊戲玩到半夜，更喜歡工作中一個又一個有趣的設計專案；我認為那些比較好玩的事物，總是會讓人願意投注更多時間。

當我和不同人討論起「玩」，往往討論的內容都不太一樣。和有孩子的父母討論時，總是會聊到孩子最近一次去的遊樂場、最喜歡的玩具和他們的玩伴；和喜好遊戲的朋友討論時，話題永遠離不開最新發行的遊戲和各種攻略與成就；和喜好戶外運動的朋友討論時，會得知最有趣的爬山路線、最近一次的衝浪地點，或是最驚險刺激的攀岩與溯溪之旅。

玩是一種很個人的體驗。「個人的體驗」不是說你得自己一個人玩，而是每個人喜歡玩的東西原就不盡相同，會引發玩心的誘因也因人而異。有些人喜歡玩玩具、有些人喜歡玩電玩、有些人喜歡出國冒險、有些人喜歡玩音樂、有些人喜歡挑戰工作……，因此，身為設計師的我們如果想要創造「玩的體驗」，就需要先深入了解我們的設計對象，才能為他們打造出獨一無二的特殊體驗。

我在從事設計工作時，發現一個很有趣的現象：當使用者喜歡上一個設計，無論是汽車、廚具或應用程式，似乎都不會以「使用」這個字眼來描述和它們的互動方式，而是會用一些更「個人化」的詞語。舉例來說，跳上最喜歡的那台車，駕駛不只在通勤，也在享受駕駛的樂趣；拿起最喜歡的廚具，在家也能夠想像自己是大廚，燒出一手優雅的好菜；以喜歡的智慧型手機開啟應用程式，不只是為了看天氣、收發Email或和其他人通訊，也是在進行一連串的娛樂與社交體驗。

（圖／摘自先覺出版／圓神出版《玩心設計》一書中作者陳威帆手繪插圖）

玩不是像我們想像的那樣，只是存在於孩童的玩具、玩家的電玩和休閒的渡假之間的娛樂，玩是一種讓我們發自內心得到特殊感受的互動方式。除了玩具和遊戲，上面提到的每一個產品都能提供類似的體驗，它們與使用者之間都有一個共同的互動方式──它們都可以「玩」，都能激發使用者的玩心。

在開始深入探討「玩心設計」之前，我們得先簡單剖析歷史中的設計脈絡，看看「玩心」與「設計」在其中分別扮演了什麼樣的角色，以及了解一個產品要能夠交付到使用者手上，必須經歷什麼樣的設計與製造的過程。

想像一下：你正在看的這本書是怎麼到你手上的？你用來寫字的筆呢？你用來記錄工作和娛樂的手機或其他設備呢？你可能會想：「當然是在商店買的呀！」但你有想過這些物品是如何被設計與製造，才交到你手上的嗎？現今的物品幾乎都由其他人所創造，親手參與設計與製造對一般人來說，幾乎是遙不可及的事。

但4萬年前居住在原始叢林和洞穴中的原始人，卻有著截然不同的體驗。人類為了保暖而製造衣物，為了狩獵而製造長矛，在石版或泥地上創作，發明文字和圖像以記錄體驗過的事物並分享給他人。如果物品不好用，原始人會想著如何改善它們；如果長矛不夠尖銳，他們會去尋找更適合的石材；如果石版畫的色彩不夠，他們會去尋找是否有更好的漿果來替代顏料。原始人在製造物品時，是為了自身活動的需求；他們親手製造出來的物品，就像是身體或心靈的延伸──想要打獵，所以創造了長矛；想要繪畫，所以創造了畫筆。

當我們快轉人類使用物品的歷史，從居住在原始世界、替自己親手製造打獵用長矛的原始人，逐漸進步到專業分工的巨大社會時，「使用」跟「製造」便逐漸在一個人能夠獨立完成的過程中分道揚鑣，變成了兩個不同的領域。為了要替「使用」產品的使用者「製造」出好用的產品，設計這個領域因而誕生。

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自工業時代以來，由於大量製造和生產的需求，製造和設計因此被分隔成兩個不同的專業，從此「設計」成了一門獨立的學科。為了大量製造與生產產品，工業設計的需求逐漸攀升，工業設計師的服務對象同時包括製造商與消費者，在必須規模化的需求下考量產品材料、美感、實用性、製程與價格等因素，以提供可被製造且使用者又能負擔得起的商品。因此，產品的客製需求往往受到限制，大量製造的產品可能沒辦法完美符合每個人的需求，使用者於是開始逐漸向產品「妥協」。

為了解決這個問題，人因工程學這門探究人、機器與環境的學科逐漸興起，並被設計師關注。透過人因工程學，設計師得以從人類的生理與心理依據，去尋找那些「好用」的共同特質，以盡可能避免使用者用到難以使用的產品。（備註）

但畢竟「好用」不等於「能夠玩」，好用只解決了功能層面的問題，好用的產品也許能夠協助使用者完成目的，但並不足以激發使用者內心深處的動機和創造力，讓他們更願意自發性地和產品互動。好用的產品還不夠好，因為它們還沒有觸碰到使用者的玩心。

備註 早在1955年，設計先驅亨利．德雷福斯在其著作Designing for People中便清楚說明了設計必須考慮使用者的需求，並創造橫越不同文化的共同語言（例如圖像與符號），來設計出更滿足使用者需求的產品。資料來源：Henry Dreyfuss, Designing for people (New York: Simon and Schuster, 1955).

●本文摘自先覺出版／圓神出版出版之《玩心設計：改變千萬人的美好體驗，工作和生活的設計都該如此有趣！》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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