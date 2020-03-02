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皇家騙局！原來唐太宗曾為奪〈蘭亭〉不擇手段

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：<a href=《知道了！故宮：國寶，原來如此》
作者：邱建一
出版社：聯經出版
出版時間：2020年2月11日
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作者：邱建一
出版社：聯經出版
出版時間：2020年2月11日
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書名：《知道了！故宮：國寶，原來如此》
作者：邱建一
出版社：聯經出版
出版時間：2020年2月11日

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國立故宮博物院物典藏近70萬件冊的藝術品和文物 ，不過，你知道院內其實珍藏超過半數大多是書畫嗎？你知道以哪朝代的書畫收藏質量最多，可稱為世界之冠？除了耳熟能祥的明星文物〈翠玉白菜〉和〈肉形石〉外，還認得哪些？真正的國寶又是何物呢？

藝術史與藝術考古學專家的邱建一教授，所編著新書《知道了！故宮：國寶，原來如此》以詼諧逗趣之筆深入故宮，挖掘國寶背後的故事，更要顛覆對國家寶藏、歷史人物的認知與想像！

文／邱建一

為書法癡迷，朕是皇帝我騙我驕傲――「蕭翼賺蘭亭」

「賺」，就是「騙」。

王羲之五十歲寫蘭亭，五十八歲過世，時光悠悠，倏忽過了快三百年，蘭亭再次出現是在唐代。

唐太宗酷愛書法，登基後四處徵購王羲之的真跡，但一直沒能找到〈蘭亭集序〉。後來聽說在僧侶辯才的手上，又經歷了一段「蕭翼賺蘭亭」的曲折離奇過程，蘭亭才歸於唐太宗的收藏行列。

這則故事，分別被唐代的劉餗、何延之所記載，其中又以何延之《蘭亭始末記》的敘述較為詳盡可信。據傳，王羲之對〈蘭亭集序〉太滿意了，囑咐王家子孫要好好珍藏，代代相傳到了第七代孫智永禪師，智永後來將它傳給了弟子辯才和尚。辯才乃名門之後，書畫素養甚高，視若至寶，在屋內的樑上鑿了一個洞來祕藏〈蘭亭集序〉，只在無人時才敢取下把玩臨寫。

〈蘭亭集序〉在辯才手中之事，終於傳到了唐太宗耳裡。太宗派人將辯才召入宮中供養，重加賞賜。一日，召見辯才，言談中太宗不經意提起〈蘭亭集序〉下落：

太宗：「聽說〈蘭亭集序〉在你家？」

辯才：「皇上誤會了！絕對沒有這回事。當年侍奉智永和尚時，雖有幸曾得見，但很可惜，已在戰亂中不知所終。」 

太宗東拐西繞，卻怎樣都問不出所以然來，只好訕訕然放辯才回越州。

太宗相當惆悵：「右軍之書帖，一向是朕的心中至寶，最遺憾的就是得不到〈蘭亭集序〉啊。辯才這老和尚也真是，年紀這麼大了，書帖留在身邊也沒用，怎麼就不肯放手！誰能想個辦法，替朕取得呢？」

主上求不得的苦，臣子們看在眼裡，時刻不敢或忘。尚書左僕射房玄齡靈光一閃：「臣推薦監察御史，蕭翼。蕭翼是梁元帝的曾孫，才華洋溢，智計多端，能說又擅書畫，一定可以達成這次任務。」

既然辯才不吃皇帝循循善誘這一套，蕭翼決定微服，假扮成潦倒的山東賣蠶種的商人，又跟太宗借了幾帖二王的書法，跟太宗打包票，一定會把〈蘭亭集序〉弄回來。

取自故宮Open Data專區，此圖是清王澍書積書巖帖（五十）冊　臨米臨蘭亭詩序。（圖／國立故宮博物院　 提供）
取自故宮Open Data專區，此圖是清王澍書積書巖帖（五十）冊　臨米臨蘭亭詩序。（圖／國立故宮博物院　 提供）

蕭翼打扮成潦倒商人，到了越州辯才所在的寺中，佯作觀賞壁畫，徘徊流連不去，一直到辯才終於注意到他，讓弟子請來一談，先是閒話寒暄，之後蕭翼談文吟詩說史、圍棋撫琴、投壺握槊，投辯才所好，辯才大感性情相投、相見恨晚，天天約蕭翼暢談，引為知己。

某日，蕭翼拿祖傳──梁元帝蕭繹繪製的〈職貢圖〉來與辯才鑑賞，辯才大讚，聊著聊著聊到了書法，又聊到了二王，蕭翼評論道，論畫而言王羲之（父）不如王獻之（子），但父子兩人都是畫不如書法。

辯才：「你對二王書法相當了解啊。」

蕭翼：「弟子雖落魄，當初也讀了些書，奈何十年寒窗一事無成，不得不改做生意，但手上還有幾件家傳的珍稀二王楷書書帖。」

辯才大樂：「二王書帖啊，明天帶來看看吧！」

隔日，蕭翼出示了他借自唐太宗處的二王書帖，辯才一看精神了！與蕭翼熱烈討論，爭辯其中的優劣真假。

辯才：「你我既有這個緣分，實不相瞞，我有王羲之〈蘭亭集序〉的真蹟，你這些書帖確實不錯，但無論如何都不能和〈蘭亭〉相提並論吧。」

蕭翼大驚：「不可能！〈蘭亭〉早已在無數戰亂後失蹤，哪可能還有真蹟！」

辯才：「你明天來看。」

隔日，辯才從屋樑洞裡取出祕藏的〈蘭亭集序〉。

蕭翼：「這是？」

辯才：「〈蘭亭〉啊！」

蕭翼不以為然輕笑：「不可能！一定是偽作！假的假的！」

辯才激動不服氣：「這是吾師智勇禪師臨終之際，親手交給我的，怎麼可能是假的。一定是現在天色昏暗，你眼花了，明天再來看吧！」

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從這天開始，辯才焦躁地將〈蘭亭〉和蕭翼帶來的二王書帖，就這麼並置在桌上，沒藏回屋頂的樑上。某日，趁辯才外出，蕭翼來辯才處，假裝是要取回遺忘在屋內的物品。寺中之人這些天來看慣了蕭翼，一點也沒起疑，蕭翼輕易取走了桌上的〈蘭亭集序〉。待辯才回來，發現〈蘭亭集序〉被竊，大叫暈倒，良久才甦醒，又得知蕭翼的真實身分，驚怒不已。

〈蘭亭集序〉被快馬加鞭地送到了太宗手上，蕭翼也加官進爵。太宗原本很氣辯才，但想到他年紀這麼大，就不處罰了，還賜予財物。辯才怎敢私藏這些財物，於是拿來蓋了精美華麗的三層寶塔。但委屈悲憤的辯才，吃不下睡不好，一年多後就病逝了。

這就是鼎鼎大名「蕭翼賺蘭亭」的故事。傳說唐太宗臨終前，吩咐太子李治將真蹟陪葬在昭陵。

●本文摘自聯經出版出版之《知道了！故宮：國寶，原來如此》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

編著者：邱建一

大學助理教授。 專長領域「藝術史學與藝術考古學」。

常自稱是天橋底下說書的，目前遊走於各大學與各公私講堂，創辦「新月藝文」，專講藝術史與古代文明等相關課程。


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