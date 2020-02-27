孤獨靈魂請服用！IG爆紅作家知寒寫給深陷低潮的你

閱讀小貼士

曾「卡」在自己的時差裡嗎？也許習慣回首著過去，戒不掉對某個人、事、物的思念，就這樣「停下來」，分秒再也不願意向前推。糾結的你是否感到特別孤獨呢？

新生代暢銷作家知寒，擁有22萬IG追蹤者再次出版！前一本《總在說完晚安後，特別想你》散文創作為心碎的人吶喊，好評不斷，這次新書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》她為撫慰孤獨靈魂而來，用一貫溫柔無比的文字講述8個受困靈魂、二十歲上下男女於都會工作、就學的戀愛故事，一邊說故事理解你，也一邊為你解憂！

文／知寒

說謊的第73天，遠處天空是漸層的藍

「嗨！好久不見，最近還好呀！因為剛剛開完週會，整個上午都在整理數據沒時間吃飯，所以現在才吃飽啦！」快速地寒暄過幾句之後，就說了掰掰，各自回到位置上。

週一的下午相較於高強度的早上，顯得有些冗長，寄出每日的排程表單後，就在與同事的聊天中度過了。將隔天的待辦事項整理在一旁的白板上，將筆電的充電插頭拔掉，背起包包就準備下班。

搭上電梯後，與兩位較要好的同事在裡頭閒聊，我們每週都有一天下班後，會各自和男朋友晚餐約會，一個同事固定週三、另一個則是週五。

「今天禮拜一，約會日！妳要和男友去哪裡吃飯啊？」照著鏡子稍微整理衣領的同事開口問了我一句，我愣了一下，笑容有些僵硬。

我們都已經分手快三個月了，我還是沒能把這個謊給戳破，還讓她們覺得我們依舊穩定。隨口幫你找了一個理由，說你今天要加班，約會取消。

「蛤？一週一天而已的約會日，他居然還要加班！你們是不是吵架了啊？」倚著電梯內欄杆、正滑著手機的同事做了一個貼近事實的猜測，只是我們比吵架更嚴重一點點。我則是連忙解釋說並沒有，前陣子已經吵夠、也冷戰夠了，最近不打算再吵架了。

這我真的沒說謊，已經沒辦法再吵了。

電梯抵達一樓以後，原先應該要和她們一起左轉走去捷運站的我，沒有遲疑地右轉準備去搭回租屋處的公車，和同事們揮手說了明天見。外頭的天色已經暗下，路燈一如既往地亮著，第二個街口角落的便當店禮拜一照常公休，人行道對面的花店門口擺出了幾盆新的聖誕紅。

手機螢幕已經碎了好久，等公車的時候，突然覺得是時候拿去修了。上網查了查價格，還是有點心痛，還是可以自己決定為了這點事而心疼，或許還算不錯。

下一次如果我們還會見面，那時候它就會是好的了，那時候我就會是好的了。

*********

（圖／Unsplash）

今年倒數10天，天氣濕冷

上個週末迎來了雙子座流星雨、今年最後一場流星雨。

新聞報導寫著，桃園以南看到流星的機率較高，台北則因為多雲的天氣，可能得碰碰運氣。我不知道你看到相關的資訊了嗎？不知道你在意這些與現實生活無關緊要的事情嗎？也並不曉得你上週週末去了哪裡、回了家嗎？或是，和我一樣待在台北呢？

我們早就不是那種會彼此交換日常的曖昧關係，不是那種天真到以為感情等久了就會是自己的年紀了，我也不再是看到什麼就想和你分享、就有勇氣告訴你的那個自己。

那兩天的晚上，我故意花了比平常多一點的時間在外頭遊蕩，時不時望向天空，但還是什麼也沒看到。說不上太過沮喪，畢竟一開始就沒抱太多期待，先做好心理準備，面對現實時好像就不會那麼糟糕。或許是基準點的不同吧，從五十分的期待高度摔下來，比起從八十分落下就好上許多。

儘管結果都同樣讓人失望。

udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）" title="udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）"> udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

因為流星稍縱即逝，所以就算有很大的機率不會看見，我還是先想好了要許的願望，甚至怕自己一時緊張、興奮而忘詞，還將它們用筆記在手上。左手寫了暱稱和名字，有爸爸媽媽和你；右手寫著簡單的祝福，身體健康、平平安安和工作順利。

大概在十一月中旬，那陣子你頻繁地在限時動態上抱怨新工作的種種，並不是能力不足、無法適應新環境等自身問題，而是與自以為是的主管之間相處困境，以及對大公司裡層級分明所造成溝通效率低落的無力感。

你不會知道我對著相同的畫面思考了多久，想著該說些什麼來安慰你才好，打了又打、刪了又刪，比起大考時寫作文都來得謹慎。

在那則動態存在的二十四小時裡，我想過不下百種回覆，有些簡單得會讓人覺得冷淡，有些則複雜得不像是一般朋友的關心，前者適合我們的關係，後者可能造成你的壓力。

後來我什麼也沒說，你隨後發的感謝大家關心的動態裡也並沒有我。那時候我偷偷覺得自己委屈，但感受到那樣的情緒後卻也認為自己好笑：「太貪心了吧！」就算做了很多事前的努力，像是某種無用卻必須的掙扎，最後沒傳出訊息，還期待你會了解我的心意。

對你，我可能總是太貪心了吧。

於是，我只是記下了你抱怨的這件事情，想對著流星，許一個願望給你。

其實還是會想對你很好很好，但太害怕我的好，你不想要

●本文摘自三采文化出版之《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

更多推薦閱讀

☞《總在說完晚安後，特別想你》晚安後無處安放的傷心，知寒陪你！首本散文創作， 替你寫下那些，心碎卻只能靜音吶喊的時刻。

☞《我還是會繼續釀梅子酒》逾30萬粉絲追蹤、蟬聯暢銷榜超過50週！睽違3年，張西深度剖析自己，讓愛與傷呈現在你面前！

☞《然後，我們都懂了》小生用笑意幽默了眼淚，用充滿詩意的文字，43個故事／50首歌／4篇愛的故事 為你停留！

☞《謝謝你，也剛好喜歡我：全世界我只要你的喜歡》受了傷還是要敢擁抱愛！睽違6年，肆一暖心續作再次與你心跳相會！