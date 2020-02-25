快訊

追思Kobe一秒落淚 喬丹：他走了，一部分的我也死了

邊境死無全屍事件：以色列軍隊的「加薩屍體爭奪戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攸關生死的診斷課！看外科醫師如何發現微小症狀抓出病因

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：<a href=《一位外科醫師的修煉》
作者：葛文德 （Atul Gawande）
出版社：天下文化
出版時間：2019年12月10日
" title="書名：《一位外科醫師的修煉》
作者：葛文德 （Atul Gawande）
出版社：天下文化
出版時間：2019年12月10日
">
書名：《一位外科醫師的修煉》
作者：葛文德 （Atul Gawande）
出版社：天下文化
出版時間：2019年12月10日

閱讀小貼士

隨著人們對社會醫療狀況的關注程度日漸增加，醫療題材書籍、電視劇集紀錄片的數量和質量也大幅提升，幾乎年年有新作。然而，大部分向來華麗且富英雄色彩，敘事風格千篇一律。

《一位外科醫師的修煉》的作者卻反其道而行，以最低調、犀利的筆法一邊描寫現代醫學專業，同時也寫出案例經驗，動人文字將直及每一個外科醫師內心最深的痛處與噩夢。《紐約時報》對此書予以高度評價：「沒有一個作家比葛文德更會營造臨場感。…… 他的文字有一種魔力，得以讓病房的真實故事，在我們眼前上演，每一齣都是驚心動魄的醫學奇案或感人肺腑的外科戲劇。 」

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／葛文德 （Atul Gawande）

醫療決定應該是要以具體的觀察和明確的證據做為依據。然而，幾個禮拜前才看過的一個病人教我畢生難忘。他五十八歲，健康情況向來良好。不久前因為摔倒，胸部左邊、手臂下方有擦傷的現象。（為了保護病人隱私，細節略做更動。）他先到住家附近的社區醫院檢查，發現胸部出現一小塊紅疹。醫師診斷是蜂窩性組織炎，於是開了抗生素給他帶回家吃。那晚，紅疹部位已擴大到二十公分的範圍。第二天早上，他發燒到三十八．八度。他回到社區醫院的急診時，病灶的皮膚已無知覺，而且長了很多水泡，隨即休克。社區醫院把他轉到我們醫院，我們立刻把他推進開刀房。

這個人得的不是蜂窩性組織炎，而是一種極為罕見、恐怖的感染。這種感染就叫壞死性筋膜炎。小報曾報導說，這是一種「噬肉菌」引起的疾病，這麼說其實並不誇張。我們把他的皮膚切開來一看，感染的範圍很大，情況比外表看來要嚴重得多。他胸部左邊的肌肉，從前面到背後，上至肩膀，下到腹部，全都因為細菌入侵變得灰灰、軟軟，而且發出惡臭。這一大片肌肉必須切除。第一天在開刀房的時候，我們甚至把他肋骨間的肌肉也切下來了，也就是做鳥籠式胸廓切開術(birdcage thoractomy)。第二天，我們必須切除他的手臂。我們一度認為可以保住他的命。他的燒退了之後，整型外科醫師用其他部位的肌肉和人造皮膚為他做胸腔和腹壁重建術。然而，他的腎臟、肺臟、肝臟和心臟一一衰竭，最後不治。這是我參與過的病例當中最可怕的一例。

我們已經知道壞死性筋膜炎這種感染凶暴狂猛，以迅雷不及掩耳之姿破壞身體組織。這種感染的死亡率高達七○％，沒有一種抗生素可以對付得了。引起壞死性筋膜炎的細菌最常見的是A群鏈球菌（我們的病人組織做培養之後，也證實這種細菌是罪魁禍首。）A群鏈球菌通常只會造成喉嚨痛，但有些菌株會演化出致命的本事。沒有人知道這些菌株是怎麼來的。壞死性筋膜炎正如蜂窩性組織炎，也是細菌從皮膚傷口入侵造成的，傷口可大可小，大如開刀傷口，小至皮膚的輕微擦傷。（文獻記載，屁股或膝蓋在地毯上磨傷、蚊蟲咬傷、手臂刺傷、被紙割傷、抽血、被牙籤刺到或水痘病灶都曾引發過壞死性筋膜炎。很多時候，連傷口都找不到。）如果是蜂窩性組織炎，細菌入侵的範圍只是皮膚，而引起壞死性筋膜炎的細菌會長驅直入，侵犯到深層肌膚，隨即在筋膜處大肆破壞，所有的軟組織（如脂肪、肌肉、結締組織）全部遭殃。在一開始發現的時候就進行徹底的清創手術才有存活的機會，病人常常需要截肢。要活命，必須儘早開刀。等到休克、昏迷、全身長滿水泡這些可怕的徵象出現時，表示細菌已經深入組織，病人就沒救了。

我站在伊蓮娜的病床旁，彎下腰來仔細看看她的腿。想到自己一直在想壞死性筋膜炎的可能就覺得好笑——無異於認為伊波拉病毒到我們急診來了。

沒錯，早期壞死性筋膜炎看起來很像蜂窩性組織炎，有紅腫、發燒的現象，白血球數一樣飆得很高。醫學院流傳著一句老話：如果你在德州聽見蹄聲，要想到是馬，而不是斑馬。美國每年壞死性筋膜炎的病例只有一千例左右，大抵發生在老年人或慢性病患身上，而蜂窩性組織炎每年卻有三百萬例以上。此外，伊蓮娜不再燒了，沒有生病的樣子。我知道，我是被最近出現的一個罕見病例影響了。如果有個簡單的檢驗，能鑑定是蜂窩性組織炎還是壞死性筋膜炎，那就另當別論。可惜沒有。唯一能夠確定診斷的方式就是進開刀房，打開肌膚一看。可是，我們不能隨便跟病人提出這樣的建議。

<a href=udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）" title="udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）">
udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

然而，此時此地，站在伊蓮娜身邊的我，還是忍不住想到那個最壞的可能。 我幫伊蓮娜蓋好床單，說道：「我回去一下，待會兒就回來。」我在外面找到一具電話，確定伊蓮娜不會聽到我講電話的聲音，然後呼叫值班的外科醫師司徒德特。司徒醫師從開刀房回覆我的呼叫，我很快把伊蓮娜的病情大概描述一番。我告訴他，這個病人可能只是蜂窩性組織炎，但是另外一個可能一直在我心中盤旋：壞死性筋膜炎。

他聽了之後，沈默了半晌。

「你不是在開玩笑吧？」

「我是認真的。」我說得直接了當，沒有閃爍其詞。我聽到他喃喃唸著一句老話。他說，他立刻上來。


●本文摘自天下文化出版之《一位外科醫師的修煉》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

更多推薦閱讀

☞《我的外科人生：林哲男醫師回憶錄》一位小兒外科醫師紀錄自己人生回顧，也寫下近代台灣外科醫療的一頁歷史！

☞《下午5點02分，我中風了：中西醫雙執照、腦神經專科醫師的親身經歷告白》腦科醫師也會中風？！醫師親身經歷教你中風如何自救與修復

☞《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》揭露3千億獨創醫療科技的超完美騙局！如何用「一滴血」顛覆血液檢測、翻轉醫療產業？

☞《對決病毒最前線》25年資深防疫專家與最狡滑無情敵人的精采交手，同時揭開讓時疫雪上加霜的驚恐和貪腐真相！

作者簡介

葛文德 （Atul Gawande）

著名外科醫師、哈佛醫學院外科教授、暢銷書作家、非營利組織領導人。

美國波士頓布萊根婦女醫院一般外科和內分泌外科醫師、哈佛大學公共衛生學院衛生政策管理學系教授、哈佛大學醫學院外科「提爾（Samuel O. Thier）講座」教授、阿里亞尼醫藥創新中心（Ariadne Labs）執行長、非營利組織Lifebox的會長（Lifebox致力於提升全球各地的外科手術安全）。

自1988年起擔任《紐約客》主筆，著有《一位外科醫師的修煉》、《開刀房裡的沉思》、《檢查表：不犯錯的祕密武器》、《一位外科醫師的修煉》四本書，皆榮登《紐約時報》暢銷書排行榜。 兩度獲頒美國國家雜誌獎，亦獲得美國醫療服務研究協會（AcademyHealth）最具影響力獎、麥克阿瑟研究獎、以及路易士．湯瑪斯科學寫作獎。


醫師 筋膜炎 哈佛大學 紐約時報 天下文化 閱讀風向球

相關新聞

攸關生死的診斷課！看外科醫師如何發現微小症狀抓出病因

《一位外科醫師的修煉》以最低調、犀利的筆法一邊描寫現代醫學，同時也寫出案例經驗，動人文字將直及每一個外科醫師內心最深的痛處與噩夢。《紐約時報》對此書予以高度評價：「沒有一個作家比葛文德更會營造臨場感。…… 他的文字有一種魔力，得以讓病房的真實故事，在我們眼前上演，每一齣都是驚心動魄的醫學奇案或感人肺腑的外科戲劇。 」

繼母真為難！「柏金包媽媽」新書揭露這些行為讓你變「婚姻豬隊友」

母親是世界上數一數二難當的職業，更何況是「繼母」。《變身後媽》是暢銷書《我是一個媽媽，我需要柏金包！ 》作者溫絲黛最新力作，面對繼母身分的新挑戰，這位獨立自主的現代女性一點也不想成為童書的「壞皇后」，決定善用她的人類學專業展開調查，揭露從未有人關注過繼母的感受，以及與繼子女之間左右為難的相處過程。

憂鬱不是你的錯　深入了解精神醫學與抗鬱方式

憂鬱症將在2020年成為影響全球的三大疾病之一，《精神疾病製造商》作者英國學者伊恩‧弗格森（Iain Ferguson）一路從佛洛伊德的精神分析、R.D.連恩的反精神醫學主張，梳理到晚近的批判精神醫學與發展歷史......

記取SARS、H5N1教訓！衛教防疫外，臺灣法律該如何增強防疫力？

由法律白話文運動整理的新書《臺灣法曆》，紀錄臺灣法律的前因後果，每一條法律、每一個案件、每一樁事件，都緊扣著我們的生命與生活，翻開法曆懂法律，一天讀一條法律，讓你重返法律現場，追溯歷史軌跡，回顧那些不該被遺忘的重大事件。

看病母湯做！小心疫情未失控這動作讓醫生先抓狂

2019新型冠狀病毒引起肺炎疫情肆虐，不禁讓人回憶起那些年相當雷同的傳染病事件，像是2003年臺灣的SARS及2015年韓國MERS疫情，也讓人回想起那些心有餘悸的恐慌與擔憂，也掀起了閱讀醫療文學的風潮。

總在曖昧期鬼打牆？趁情人節讓心理師教你這樣斷、捨、離

每個人都經歷過「友達以上，戀人未滿」的階段，但曖昧期總讓人難耐！心理諮商師隼人的新書《戒斷曖昧》帶領你一步步釐清關係，喚醒正在當「工具人」、「備胎」的偽戀人，更要告誡你留意那些讓人分不開的偽愛迷思，一起避開玩世不恭的「玩咖情人」，再也不要在曖昧中鬼打牆！

李白其實是皇族？華裔名作家哈金揭傳奇詩仙的神秘面紗

一提到詩人，就絕不能繞過不提「詩仙李白」，就連歌手李榮浩也很欣賞他的「率性灑脫」、「有才就是任性」，以其形象原創歌曲〈李白〉，成為個人代表作之一。旅美華裔名家哈金新書《通天之路：李白》綜覽漢學相關研究，從史料上記載李白各個時期經歷事件之轉折為軸，成功的為我們勾勒出一個鮮活的李白！

腦科醫師也會中風！醫師親身經歷教你中風如何自救與修復

本書《下午5點02分，我中風了》作者邱顯學醫師41歲，不僅是中西醫雙執照醫師，更是腦神經專科，過去醫治無數中風病患，如今他也難抵這個得病宿命。他特意寫下親身經歷，鉅細靡遺記錄自己發病的過程......

30年心理諮商淬鍊 陳永儀從婚外姊弟戀看追求幸福與家庭義務的掙扎

臺灣第一本劇集式心理診間故事《感情這件事》，收錄了西點軍校首位臺籍教師、國際心理專家──陳永儀，30年心理諮商專業淬鍊出來的精彩故事，並從5種角色剖析，教你學會人生必經的5種感情課題 ！

吳慷仁主演Netfilx華劇《彼岸之嫁》 原著小說驚悚值超乎想像

Netfilx春節強打影集《彼岸之嫁》由臺灣和馬來西亞聯手製作懸疑劇，金獎帝后吳慷仁、黃姵嘉攜手再次默契演出，更透過螢幕傳遞濃厚南洋風情與華人移民文化，備受關注、再創影視巔峰。

想成為頂級美人？先養成這些「瘦一輩子」的真本事

過年期間每天餐餐大魚大肉，年貨零食也是唾手可得，體重管理早就拋之腦後。但是連假即將結束，「減肥」可不能一再留給明天才能執行了！ 想要下定決心減肥除了真的行動起來，或許你更需要一點當頭棒喝！

面對索求無度的惡霸 別讓心中的懦弱小孩退縮了

「人善被人欺，馬善被人騎」。善良本身沒有錯，但是善良到被人欺負可就真的「母湯」了。暢銷網路作家達達令教你面對自己，你其實是有選擇的！

熱門新聞

繼母真為難！「柏金包媽媽」新書揭露這些行為讓你變「婚姻豬隊友」

顧蕙倩／時間的使者

攸關生死的診斷課！看外科醫師如何發現微小症狀抓出病因

【動物浮世繪】沼笠航／模里西斯度度鳥

張炎銘／獨享整個林場

【回音壁】劉導／思想和情感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。