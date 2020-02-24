繼母真為難！「柏金包媽媽」新書揭露這些行為讓你變「婚姻豬隊友」

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看童話故事長大的我們，從小就對反派角色壞皇后、黑魔女藏有仇恨情壞，儘管這些愛恨分明、有個性反派們漸漸累積一票死忠粉絲，有時候人氣似乎更甚公主，但是不可否認這些角色刻板印象根深蒂固，也難以避免反應在現實生活。

母親是世界上數一數二難當的職業，更何況是「繼母」。《變身後媽》是暢銷書《我是一個媽媽，我需要柏金包！ 》作者溫絲黛最新力作，面對繼母身分的新挑戰，這位獨立自主的現代女性一點也不想成為童書的「壞皇后」，決定善用她的人類學專業展開調查，揭露從未有人關注過繼母的感受，以及與繼子女之間左右為難的相處過程。

在電影《公主與狩獵者》中莎莉賽隆飾演惡皇后，完美呈現經典童話反派角色。（圖／擷取自Youtube電影《公主與狩獵者》的中文預告）

文／溫絲黛．馬汀博士 （Wednesday Martin, PhD.）

消極以對，只會愈來愈糟

關於再娶的父親，有一種老掉牙的講法：男人被愚弄了，他原本是很好的人，只是被新妻子「挾持洗腦」。父親是完完全全的老實人，被蒙蔽、被脅迫，和邪惡的繼母形成對比。每一個刻板印象的象徵性力量，都源自另一個刻板印象，每當有人和安妮一樣，談起身為繼女的經驗，刻板印象之間更加糾纏不清。三十八歲的安妮提到自己的失望之情，自從父親十年前再婚後，父女間的關係就變了。「不管我繼母說什麼，父親都會照做。」安妮傷心講著，「我父親人很好，我們以前很親近，但他不願意阻止繼母的行為，他就是不懂。我不再那麼常見到父親，現在家裡是繼母作主。」

許多我訪談的繼子女都會說，他們的父親很慈愛，很好相處，新妻子利用他們這樣的人格特質操控他們，故意在男人和子女之間從中作梗，「分開他們」，「好獨占男人」。這些男人的妻子同樣也講著可預期的話，自己是好人，繼子女是壞人，老公「很容易受騙」，受不懂分寸的成年子女操控。有繼子女的女性一再講著和佛羅倫斯同樣的話，六十歲的她有兩名繼子女：

我先生的個性不會和人起衝突。不論他的孩子做出多糟糕的事，他什麼都不做，一句話也不講。如果孩子幾週不打電話，或是拿到禮物沒說聲謝謝──他不會問他們，「怎麼沒打電話？」舉例來說，孩子還小的時候，我先生永遠不會叫他們不准再那麼做，也不會要孩子對他或對我好一點。我先生就不是那種個性。他甚至不會感覺到不對勁，更別說是趁孩子不在時，好好和我談一談。他通常對問題視而不見。

人們經常以上述語言，描述帶著孩子離婚又再婚的男人：男人不但「沒注意到問題」，還不願意起衝突，視而不見，充耳不聞。男人被動，與穿著閃亮盔甲的騎士相反。有繼子女的女性，通常感到先生全然缺乏紳士作為，發生和繼子女有關的衝突時，先生留她們一個人「在風中孤立無援」。我清楚記得剛結婚的頭幾年，我很想揍先生的頭。他的青春期女兒有時會對我講很難聽的話，但他總是習慣性閉上耳朵。

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每次我事後向他提起，他的回應都會讓我愣住，「啥？她有說那句話嗎？我怎麼沒聽到。」他是真的沒聽到！我先生的回應，其實是離婚後再找伴侶的有子男性的典型回應：只要他們覺得左右為難，一邊是孩子，一邊是老婆，他們就會突然間什麼都聽不見。一名女性在網路聊天室抱怨老公，她的先生似乎把這樣的逃避與刻意裝傻，提升到藝術的境界，「我說他十五歲的女兒在我們的屋簷底下做愛不好，他女兒對著我尖叫，要我管好自己的事就好，我又不是她媽，她不必聽我的話。我轉頭看先生『要他支持我』，但他沒站在我這邊，是真的不在，他居然不曉得什麼時候溜走了！」

雖然不管事和逃避是很常見的情形，卻對繼親關係有著很大的殺傷力。許多時候，情緒來得又快又猛，但父親／丈夫沉默以對，彷彿身處無風無雨的風暴中心，他是被所有人圍攻的好人。然而，到底為什麼會這樣？為什麼男人會「沒能力要孩子聽話」？為什麼男人「在蠻橫的妻子不讓他見孩子時」，不願意「勇敢對抗」？男人的懦弱無能，男人的不肯有所作為，這些指控到底來自何方？此外，這個男人除了是你能不能幸福、能否成功與他的孩子相處的關鍵，他究竟是誰？

●本文摘自時報出版出版之《變身後媽：打破壞皇后詛咒，改寫伴侶關係與母親形象的新劇本》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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