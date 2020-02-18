記取SARS、H5N1教訓！衛教防疫外，臺灣法律該如何增強防疫力？

閱讀小貼士

來自武漢擴散的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）受到全球重視，目前疫情仍持續延燒中，但是從搶口罩、衛生紙、衛生紙、甚至衛生棉之亂，足以窺見民眾在這場疫情中的不安與恐慌，這是因為這場戰役讓我們想起了想起2003年的SARS事件。

由法律白話文運動整理的新書《臺灣法曆》，紀錄臺灣法律的前因後果，每一條法律、每一個案件、每一樁事件，都緊扣著我們的生命與生活，翻開法曆懂法律，一天讀一條法律，讓你重返法律現場，追溯歷史軌跡，回顧那些不該被遺忘的重大事件。

文／法律白話文運動

2003/04/22

全臺灣最危險的醫院，你還記得嗎？

臺北和平醫院，爆發集體感染SARS

2003年4月22日，臺北市立和平醫院（ 現在的臺北市立聯合醫院和平婦幼院區）爆發第一起醫院集體感染SARS 事件後，醫院宣布停診、停收住院病人兩週，院內也全面進行消毒。當時的臺北市立和平醫院，甚至被稱為全臺最危險的醫院。

北市和平醫院2003年舉行災害應變演習，特別著重負壓病房中SARS病人的移置過程，醫護人員全部穿上防護裝備，迅速將病人移到救護車上，轉送其他醫院安置。記者鄭超文／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

● 回顧SARS事件與和平醫院感染案

嚴重急性呼吸道症候群，簡稱「SARS」。2002年11月於中國廣東首次發現確診病例，但當時中國認為疫情不嚴重，因此並未特別進行防疫措施。直到隔年2 月春節假期，返鄉人潮使病毒隨之擴散，疫情漫延至東南亞、臺灣等地，甚至遍及全球，造成國際社會恐慌。

臺灣是在2003年2月之時，一名勤姓商人自中國返臺後即出現病徵，為當時臺灣第一個SARS 確診病例。同年4月，臺北市和平醫院收治一名已感染SARS 的病人。但這名病人沒有接觸史，所以醫院沒有在第一時間把他列入SARS 病例，導致院內人員資訊不足，未做好完善防護措施及隔離。

後來，和平醫院院內集體感染事件爆發，疫情一發不可收拾，醫院決定停診兩週，甚至封院。為了處理SARS疫情，行政院將SARS列為《傳染病防治法》中的第一類法定傳染病，並經立法院通過《嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例》。

SARS事件最後在同年6 月疫情獲得控制下落幕，全臺當時確診病例為346 人，死亡人數73 人，其中150 人是在和平醫院感染SARS，35人病逝。

● 傳染病防治法是什麼？它可以怎麼保護我們呢？

傳染病防治法的目的，是為了防止傳染病發生時導致疫情蔓延，而造成社會人心惶惶，並規定政府主管機關應調查各項疾病，並有效進行預防。當疫情爆發時，主管機關也應該儘速掌控疫情。而所謂主管機關就是衛福部疾管署。

因此，在傳染病防治法的規定之下，如果有流行病或各類傳染病疫情時，疾管署對於各種食物、動物等傳染病媒介，會下令予以撲殺、撲滅、銷毀等必要處置，避免受感染的食物流入社會，形成交叉感染。若疫情嚴重時，法律也允許地方政府視情況管制上班、上課等集會。

除了規範政府，也規定醫療機構應協助執行疾病管制，防止機構內感染。醫生如果發現病人為確診病例，或有疑似傳染病的症狀時，應立即對病人進行管制和隔離，並回報疾管署。

希望永遠不會再有下一個SARS，但如果真的發生了，也希望傳染病防治法能夠發揮作用，控制疫情。

2006/3/9

中國禽流感疫情，WTO 將臺灣劃入中國疫區

中華民國到底是不是國？

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2006年3月9日，當時中國爆發H5N1疫情，世界衛生組織（WHO），以臺灣是中國的一省為由，將臺灣劃為H5N1 感染區。

● 發生了什麼事？

2003年，H5N1禽流感在東亞爆發，也迅速傳播到中國，直到2006年，中國H5N1 的疫情仍相當嚴重，不少人因而死亡。但是，當時仍未出現H5N1 確診病例的臺灣，卻也被WHO 劃入感染區，因為「臺灣是中國的一省」。

在WHO發布消息後，外交部在第一時間表示不能接受，並正式去函至WHO祕書處抗議，要求立即更正這個嚴重錯誤。一旦臺灣被誤認為H5N1感染區，將衝擊臺灣的貿易、旅遊和國際形象。

●是不是一個國家要怎麼看？

從國際法的角度來說，判斷一個政治實體是否為一個「國家」，除了傳統國家的要素之外，也要具備「獨立自主」及「平等」兩要素，也就是國家在有效管轄的領域可以單獨行使權利，不受任何限制，且能有效與其他國家來往，於國際法上的權利不受其他國家所干涉，而能承擔國際法上的義務。

除此之外，現代國際法也認為一個國家的存在，或取得國際法主體的資格其實不用其他國家承認。「承認」只是其他國家宣告該國存在的事實，而國家之間通常以建立正式外交關係、承認管轄能力有效，或對國家行為給予豁免權，以表示對他國的「承認」。

● 符合要素，但不願成為國家

僅管可能符合了傳統國家的要素，「臺灣」仍然不被國際社會視為一個「國家」。最大的原因是缺乏以「臺灣」為「國家」的主觀意願。

但是，在「中華民國（ 中國）」而非「臺灣」的框架下，也代表著我們對外宣稱是「代表全中國的唯一合法政府」；顯然地，在世界上大部分國家眼裡的「中國合法政府」在北京，臺北的「中華民國」自然沒有容身的空間。

歷史因素造就了現在的臺灣，未來的我們究竟該以什麼身分在國際社會中生存，是每個世代的臺灣人必須努力尋找的答案

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《臺灣法曆：法律歷史上的今天（1-6月）》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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