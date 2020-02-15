看病這樣很母湯！小心疫情未失控一個舉動先讓醫生抓狂

閱讀小貼士

2019新型冠狀病毒引起肺炎（俗稱新冠肺炎或武漢肺炎）疫情肆虐，不禁讓人回憶起那些年相當雷同的傳染病事件，像是2003年臺灣和平醫院的SARS風暴，或者2015年於韓國爆發的MERS疫情，也讓人回想起那些心有餘悸的恐慌與擔憂，也掀起了閱讀醫療文學的風潮。

《雖然想死，但卻成為醫生的我》的作者南宮仁是一位曾患憂鬱症，甚至有輕生念頭的急診醫師，本書不僅寫下第一線醫護人員們的工作點滴，同時也記錄了徘迴在生死交界的醫病故事、形形色色的人們，有沉痛肅穆，荒謬好笑，也有恐懼與不安，例如這篇摘自書中〈我們無法感受的孤獨〉的內容就能讓你秒懂醫師立場與情緒，特別容易感受到這本書的魅力，一讀便難以釋卷。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

（圖／Shutterstock）

文／南宮仁（남궁인）

『我有些感冒所以來看醫生，有一點咳嗽跟痰，大概過了一個禮拜了，已經。我因為有些疾病，所以還滿常跑醫院的。』

一個三十歲左右的女性患者，戴著口罩遮住大部分的臉，僅僅用一雙惡狠狠的眼睛看著我說道，那句「已經」，是多麼具威脅感啊。

「剛剛幫你量過體溫，沒有發燒喔，聽說昨天另一家醫院也說沒有發燒，對吧。」

『可是，我身邊的人都說我好像看起來有發燒啊，所以我自己也覺得應該有吧，這個自己應該可以感覺得到吧。』

「你應該沒有吃退燒藥吧。」

『沒有。』

「讓我來看一下吧。」

不管怎麼測，兩耳測出來的體溫都沒有超過三十七度，肺部的呼吸聲音聽起來也挺正常，X光片也看不出有什麼特別的問題，持續一週左右的話，我覺得應該只是單純的支氣管炎。

「好的，這位患者……」

『啊，請等一下，我現在要把醫生你講的話錄下來，如果我之後發生什麼事，總要有人負責才行啊，還有你講的我可能會忘記，錄音也可以再重新聽一次，如果我變成重病，之後總要留下一些證據才行啊，這樣應該沒關係吧？』

「嗯……那你請便吧。」

雖然感覺不是很好，但也沒有理由拒絕，在等她弄好錄音準備時，我摸著無辜的診療室電腦螢幕，內心覺得不太舒服，電腦螢幕上的滑鼠游標些微顫抖著。在這段時間，她東弄西弄按著手機準備錄音，『可惡，這錄音按鍵……』自言自語的，她花了好長一段時間在弄手機。診療室彌漫著一陣尷尬的沉默。

『好了，可以了，請說吧。』

她把手機放在診療室的書桌說道。

「好的，患者你現在的咳嗽、痰等症狀，看起來應該是上呼吸道感染的症狀而已，而且也沒有發燒，X光片上或是聽診時聽到的聲音也都相當乾淨，沒有異常。我想你的症狀是持續比較久的支氣管炎，我會根據一般支氣管炎開適合的藥給你吃，好好休息的話，應該會沒事的。」

『嗯，不是MERS嗎？醫生你應該要確實地說這不是MERS才行啊。』

我都不知道我是在跟患者說話，還是跟錄音機說話，內心感覺十分混亂，完全沒辦法不去在意那個手機，而且手機上錄音功能顯示著正在錄音，目前已經錄了幾分幾秒，當我的嘴一張開發出聲音，錄音機的紅色音量波峰又升了上去。

「患者你曾去過的醫院，直到三小時前我們都未收到疾病管制局傳來發現有MERS患者，或是出現在曾治療過MERS患者的醫院名單上面。而量你體溫時也沒有發燒的症狀，目前為止根據［國家公開情報與方針］，因為所處地區並非感染區，感染機率幾乎微乎其微，你也沒去接收MERS患者的醫院，因此院內感染的機率也相當低，依據國家標準來看，這樣的狀況很難判定您為MERS患者。根據國家規範的基準來看，我認為予以一般感冒來治療即可。」

老實說，我是很想說「我個人意見」來看是沒關係的，其實，這不也是個人的判斷，不是嗎？但是比起她的疾病，我現在要站出來對抗的，是我的聲音正被錄音、遲遲沒有進展的責任問題，以及患者的恐懼。如果說出自己的意見「嗯，我認為既然如此，就再看看吧」這樣的話也很正常啊，不，一開始在診療時不就這樣說了嗎？反正這樣的作戰方式應該有效，說任何話之前都將「國家」兩字掛在嘴邊，原本不信任又銳利的眼神看似已經漸漸鬆懈，大概以「國家」規範的基準為起頭，聽起來更具有說服力，雖然希望透過眼前這位醫生診療得到沒有感染MERS的豁免權，但眼前的醫生不斷反覆著大義基準，似乎獲得更大的豁免權般。就在我才以為自己正從被攻擊的身分脫離的瞬間，

udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

『好，那也請回答這個問題，』

即使不這樣也已經放得很近的錄音機，朝我推得更近，她這樣說：

『明天我要去濟州島，一整個週末都會在那邊。聽說濟州島也有MERS患者，我如果去濟州島，也不會得到MERS嗎？或者，去的話，會對我健康造成絕對性的威脅嗎？請醫生也確實地回答這個問題。』

她說話的語氣與眼神顯得趾高氣昂，似乎是在說「想要通過我這關，試試看啊」，這是最後一個關卡，如此理直氣壯的提問！

「我知道有一位患者曾去過濟州島，投宿在新羅飯店約三天，雖然新羅飯店不是醫院，但擔心暴發感染，所以目前為封鎖狀態，其他地區依［國家］規範指針來看，感染率幾乎為零，因此依據［國家］指導方針原則，只要不要接近新羅飯店附近，到濟州島旅行相當安全。」

『啊，原來如此，這樣就可以了。謝謝，那我先回去了。』

呼，終於！她拿著手機離開診療室。我拿著「國家」當擋箭牌，而且幸好空閒時有仔細詳讀MERS的新聞，真是太有幫助了。呼，現在只要想起那雙惡狠狠的眼神，雙腿還會有些發抖，全身汗毛直豎呢。看看時鐘，竟已經過了三十分鐘，因為要確認各個MERS患者曾去過的醫院，和進行各種傳染性預防程序，必須花比平常更多倍的時間解釋說明，還要被錄音。

可是，仔細想想，這不過是個感冒的患者不是嗎？為什麼我得遭受這種審問呢？我有做錯什麼嗎？難道在這時局、坐在這個位置，照顧病患是一個錯誤，必得成為標靶嗎？我感受到的是對我的不信任與厭惡，被第一次見面的患者突然拿槍瞄準，用那銳利的視線惡狠狠地看著不清楚狀況的我，而且還是對著在非常時期站在第一線、仔細且小心戴著悶得要命的口罩、將不安感隱藏起來老實看診的我，這是我應該受到的待遇嗎？難道這是一定要克服的試煉嗎？

我停止思考，決定不要再想下去了，我要做的事情太多了。

●本文摘自時報出版出版之《雖然想死，但卻成為醫生的我：徘徊在生死邊界的急診故事》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

更多推薦閱讀

☞《我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們》作家金琸桓再度挑戰社會議題！面對失控的疫情，失能的政府，失去信任的社會，活下去，竟成奢望？！

☞《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！》新創神話!?揭露3000億獨創醫療科技的超完美騙局，即將改編成電影，由奧斯卡影后珍妮佛．勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演

☞《下午5點02分，我中風了：中西醫雙執照、腦神經專科醫師的親身經歷告白》腦科醫師也會中風！醫師親身經歷教你中風如何自救與修復

☞《一位外科醫師的修煉》少見低調筆法，一本來自外科醫生最深刻反省！他說：併發症、醫療糾紛、名利的誘惑，更多時候是面對疾病的無能為力