憂鬱不是你的錯　深入了解精神醫學與抗鬱方式

根據世界衛生組織(WHO)的資料顯示,憂鬱症將在2020年成為影響全球的三大疾病之一,憂鬱症患者人數將上升到3.5億,將近每20人之中就有1人罹患憂鬱症!當世界各國人民的物質生活普遍提升的情況下,為什麼人們的精神健康指標卻「直直落」呢?

本書《精神疾病製造商》作者英國學者伊恩‧弗格森(Iain Ferguson)一路從佛洛伊德的精神分析、R.D.連恩的反精神醫學主張,梳理到晚近的批判精神醫學與發展歷史,並同時結合馬克思對於資本主義社會的批判分析,探討造成憂鬱的根源,尋找憂鬱的解方。

(圖/Shutterstock)

文/伊恩‧弗格森(Iain Ferguson)

心理健康的危機已成為二十一世紀重要的「公共議題」之一。根據世界衛生組織調查,現在全球有三點五億人受到憂鬱症的影響,到了二○二○年,它將成為失能的主要成因。 根據二○一四年歐盟國家的社區研究數據和統計,我們發現,在冰島、挪威和瑞士,十八至六十五歲的成年人口中,有百分二十七在過去一年至少曾罹患過一種類型的心理疾病,包括濫用藥物、思覺失調、憂鬱症、焦慮症和飲食失調等引起的問題,估計受影響人數有八千三百萬人。 在英國,每四個人中就有一個在某一年經歷過心理健康問題。在我國,心理健康問題成為最龐大的「負擔」——占全部疾病百分二十八,而癌症和心臟病各占百分之十六。

然而,這種負擔完全不是平均分散在人群中。正如英國的心理健康基金會(Mental Health Foundation)二○一七年的一份報告所顯示,如果你是窮人或低收入者,你有心理疾病的機會便大得多:「人口學上最重要的差異與家戶收入和經濟活動有關。據報告,生活在最低家戶收入水平(低於一千二百英鎊)的人,有近四分之三在一生中都有過心理健康問題,相較之下,最高家戶收入水平(超過三千七百零一英鎊)者只有百分之五十九。」

對於失業的人來說,有心理疾病的可能性則更高:「據報告,目前失業者有絕大多數(百分之八十五)經歷過心理健康問題,對比之下,有償就業者則是百分之六十六(全職工作者是百分之六十一)、退休人士為百分之五十三。」

這一數字之所以特別高,很可能是自二○○八年的金融崩盤以來,政府不惜一切代價要令失業者和失能者找到工作而令他們面臨巨大壓力,這種壓力透過殘酷刪減和終止救濟制度而更為增強。在英格蘭的心理健康服務被刪減百分之八的時候,心理健康團隊收到的轉診率則上升了百分之二十。一位重要的心理健康政策學者寫道:

財務問題與精神疾病之間的連結,對於在心理健康領域的工作者而言是眾所周知的。失業、收入下降、無法應付的債務、住房問題和社會貧困,都會減低幸福感和韌性,並造成更多的心理健康需求和酗酒問題、更高的自殺率、更大的社會隔離和更糟的身體健康。舉一個例子,百分之四十五的負債者有心理健康問題,而沒有負債的人只有百分之十四有狀況。此外,總體經濟衰退,不但影響一些成人的心理健康,也影響他們孩子的心理健康。大量的研究證實,整體經濟衰退和失業對於自殺和自殺意念蔓延的比率有所影響。

在希臘,歐盟機構和國際貨幣基金組織自二○○八年金融崩盤以來實施殘酷的緊縮政策(「左翼激進聯盟」〔Syriza〕政權自二○一五年上台後繼續執行),某位主要的執行人還稱其為「精神上的坐水凳」(mental water-boarding)。健康經濟學家斯塔勒克(David Stuckler)在研究中提出緊縮政策對全球自殺率的影響,也就是因「經濟」導致的自殺,「希臘從一個極端走向另一個極端,它曾經是歐洲最低自殺率的國家之一,但現在上升幅度已超過百分之六十」。整體來說,在每一百至一千個憂鬱症新案例中,或是每十次的自殺嘗試,都會有一次自殺成功(在不同國家數據會有差距)。斯塔勒克說:「在希臘,調查顯示憂鬱症病例增加一倍;精神疾病的服務資源不勝負荷;慈善機構的求助熱線來電大幅增加。」

政府砍福利、刪減衛生和社會服務,又聯合媒體宣傳,將失業者和失能者貶低為「社會的寄生蟲」和「懶人」,都對這族群的心理健康造成了損害,並導致仇恨犯罪(hate crime)的增加。而過去三十年的新自由主義政策,也戕害了就業者的心理健康。在二○一五至二○一六年,壓力因素占了缺勤成因的百分之三十七,也占了所有因健康狀況不佳導致的工作日損失的百分之四十五。 新自由主義計畫的重要元素就是工作強度增加,它是工作壓力蔓延的原因。然而,工會領導層未能(儘管他們有很多機會)有效組織反抗新自由主義的進攻,也是原因之一。在一個有關工作壓力議題的會議上,有位記者如此評論:

我聽得越多,就更加認為,個人的心理健康,似乎已成為更廣闊的對峙戰場。(人們很容易認為,勞資糾紛的第一線,已經從罷工糾察線轉移到個人額頭上的皺紋,即集體的不滿已變成個人的心理交戰。在一九八○年代,每年平均因罷工損失七百二十一萬三千個工作日;但到二○一○至二○一五年期間,這個數字下降至六十四萬七千個工作日。與此同時,因壓力致病而失卻的工作日,卻從相反方向呈指數增長,包括一九九○至一九九五年期間,因職業壓力而損失的工作日增加了百分之三十。)從個人層面而不是更廣闊的勞動力層面來看,壓力似乎取代了像不正義、不平等、挫折等較舊的概念。

實際上,很少人可以不受競爭的無情壓力所影響,到了資本主義的新自由主義時代,壓力就變得更為強烈。根據上文引用的心理健康基金會報告,只有百分之十三的受訪者自稱具有「良好的心理健康」。

這是社會上兩個主要群體的問題。一方面,這對資產階級來說是個問題。正如英國馬克思主義經濟學家哈曼(Chris Harman)所說:「資本家希望有心滿意足的工人而進行剝削,其方式如農夫想要滿足的母牛一樣。」工人不快樂、壓力過大,生產力也較低。因此,近年來全球「幸福產業」增長,並往往得到國家政府和大企業的支持,它們追蹤人口的「幸福」水平,推動大眾以個人化方式來處理壓力(如「正向心理學」)。 然而,除了這些倡議,政府也重複開出空頭支票,說要增加心理健康支出,但兩者都不是從根本上解決問題。

●本文摘自時報出版出版之《精神疾病製造商:資本社會如何剝奪你的快樂?》,請勿轉載。

作者簡介

伊恩‧弗格森(Iain Ferguson)

英國西蘇格蘭大學(University of the West of Scotland)社會工作與社會政策學榮譽教授,除了本書外,著作與合著有《反思福利:批判的視角》(Rethinking Welfare)、《奪回社會工作:挑戰新自由主義與促進社會公義》(Reclaiming Social Work: Challenging Neo-liberalism and Promoting Social Justice)、《激進社會工作實務》(Radical social work in practice)等,並發表不少相關領域的學術文章。弗格森亦是英國激進左翼政黨「社會主義工人黨」(Socialist Workers Party)的資深成員。

譯者簡介

宋治德

中國江蘇省蘇州市出生,香港長大,香港浸會大學宗教與哲學系本科畢業。前香港職工盟組織幹事。法國史特拉斯堡大學(Université de Strasbourg)之「倫理與社會」碩士課程畢業。現於史特拉斯堡大學哲學系修讀博士學位。譯著《托洛茨基主義》(Trotskyism)、《論平等:馬克思主義與平等自由主義》(Equality)。