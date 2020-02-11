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腦科醫師也會中風！醫師親身經歷教你中風如何自救與修復

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《下午5點02分，我中風了：中西醫雙執照、腦神經專科醫師的親身經歷告白》
作者：邱顯學
出版社：商業周刊
出版時間：2019年3月20日

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現代人生活作息紊亂、飲食不正常，再加上天氣忽冷忽熱，難免讓大小疾病接踵而至。「中風年輕化」也非新聞，但你應該沒想過年輕中風患者中竟然會有「腦科醫師」！

本書《下午5點02分，我中風了》作者邱顯學醫師41歲，不僅是中西醫雙執照醫師，更是腦神經專科，過去醫治無數中風病患，如今他也難抵這個得病宿命。他特意寫下親身經歷，鉅細靡遺記錄自己發病的過程，不僅提醒大家如何照護與修復，更要教大家如何避免憾事再次上演。

（圖／Unsplash）

文／邱顯學

下午5點02分，我中風了！

――腦中風專長主治醫師的親身告白

高雄長庚醫院中醫針傷科神經學主治醫師邱顯學，是台灣少數受過西醫神經科訓練並且擁有雙執照的中醫師，更是腦中風中心的會員。

他致力於研究中西醫防治中風之道多年，卻難逃中風的魔爪，41歲那一年，致命的三分鐘，改變了他的一生。

我努力保持清醒，記下這個時間，2009年2月25日，星期三。

這一天，我覺得特別疲倦。早上已喝過一杯咖啡，下午4點再喝一杯，但身體上沉重的倦怠感卻沒有改善。

下午5點整，我準時離開高雄長庚中醫科系辦公室，欲前往腦中風中心的月會會議地點。步出辦公室時只覺得似有睡意，就像一般人感到疲倦時那樣。我低頭看著地板走路，一路上與科系秘書及研究助理對話。此時，後腦勺頭皮突然一陣發麻，麻感極快速地擴散至我的雙眼視野周圍，就好像有一片荊棘倏然地包圍過來，往我的視線中心靠近。

我停住腳步，瞬地抬頭看著走廊前方，景色依舊。

我再度低頭凝視著地面，有一股疲倦地想躺下的念頭。

但緊接著，剛剛後腦勺的一陣麻感之後，我的右半邊身體知覺減弱，我想跨出右腳走路時發現，一腳踩在地面上卻沒有反作用力的踏實感，只見右腳一直在晃動，如馬匹前腿抬起，在空氣中畫圈一般。

我的嘴裡一直嘟嚷著：「為什麼我踩不到地板？我踩不到地板……」

科系秘書轉頭看我，語氣緊張地說：「邱醫師，你臉很紅。要不要請總醫師來幫忙？……」我聽不太清楚秘書說些什麼，頭腦還有滿滿的脹感，只能以僅存的意識思索了一下，臆測自己應該是中風了！但現在，只有左手還能動，該怎麼辦？

情況不對了！我近乎結巴地對秘書說，請她幫我連絡尚在辦公室的中醫部總醫師來協助，我在這裡等（事實上是我根本無法移動）。然後，我再跟研究助理說，不礙事，別緊張。然後請她替我去腦中風中心的會議簽到並請假。在腦袋昏脹中，我目送她們兩位疾走，消失在長廊盡頭，期間她倆還不時回頭看看我的狀況。

「我不能倒……」腦中閃過這樣一個念頭，倏地想起我的左邊胸口口袋裡還有針灸用針。就這樣，我單手拿針、拔插梢，往自己發麻的後腦勺正中線（督脈）插下去。

說也奇怪，麻的感覺竟如一顆石頭掉入平靜水面，激起漣漪並擴散開來，腦袋的昏沉腫脹稍微舒緩了。把針留在頭上，我動了動右腳，仍然沒有踩在地面上的踏實感，但右手已經稍微恢復氣力。我用右手掏出褲腰袋上的手機，交由左手打電話給總醫師。接通電話後，他告訴我秘書已來電，他快抵達現場了。

這時順道看了一眼手機顯示，時間為下午5點05分。

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毫無疑問的，我中風了！

我的意識還算清楚，依稀知道有幾位醫師從身旁走過，但我不想引起騷動，畢竟這裡還有一些病人家屬在走廊穿梭，而且我自己身上還穿著白長袍。所以，我只能選擇將身體右側靠在牆上，維持左腳單腳站立。

我嘗試著以右腳踩地面，但卻一直感覺不到踏在地面上的反作用力。那是在兒童醫院的三樓，接近急診第三觀察室外的長廊。只差急診觀察室幾步之遙，但我的腳卻到不了。

總醫師趕來協助時，我的身體右傾靠在三樓走廊牆邊，左手仍握著手機。一時之間，他也不知從何下手協助。我請他當我右邊身體的支撐，右手臂繞著他的頸項、架在他肩上，自己則用左腳小跳式的移到電梯前。運氣好，電梯距離還不到5公尺。

總醫師不時地觀望我的神色，也問問我覺得怎麼樣。那根針還留在頭上，我的頭皮不麻了，但腦子發脹的感覺還在，頭重右腳輕。

電梯門一打開便是急診走廊，總醫師攙扶著我，邊走邊跳到最近的一張推床讓我躺下。當時我只覺得好疲倦、好想睡。適逢醫院的管理部高專經過，看著兩位穿白袍的醫師一人躺一人站，靠過來了解一下情況。我還勉力笑說，應該是中風了。高專詫異地說，「怎麼會？！」他沉思了一會兒，就說還有事要去忙。

我穿著白袍，躺在推床上做檢傷，眼睛裡映著急診室裡穿梭的醫護人員及往來民眾的身影。周遭環境吵雜，但我卻感覺像是在看默片電影或是縮時影片，人們看著我，我看著人們，仿若身處兩個平行時空。

確認了床號之後，醫護同仁把床推入急診室內，我慎重地交待同仁，頭上那支針無論我清醒與否，都不能移除。交代完畢，我好想闔眼休息。突然想到，還有一針得補上才行，我趕緊又抽了支針，補扎在右小腿脛前肌處（足三里穴）。然後這才真的安心闔眼，靜待神經科總醫師會診。

時間感消失，腦袋也無法順利運轉。不知道睡了多久，直到神經科總醫師前來問診及進行神經理學檢查時我才睜眼。逐項神經學測試之後，才驚覺右手、右腳晃得厲害，右腿的本體感覺幾近沒有，但還看得到我的腳可以抬起晃動。

人的際遇如此微妙，前來問診的神經科總醫師，前些時候因車禍腦部受到撞擊，才給我針灸治療了好些日子，彼此都熟識。神經理學評估後需待影像學確認，為慎重起見，他們直接安插我進行腦部磁振造影檢查（Brain MRI）。推進到檢查室準備時，我後腦督脈、右腳足三里穴上的兩根針就得移除，以防干擾。

當時，我的白袍已被脫下，換上病人服裝，換移至檢查床。至今仍然印象深刻，我右手握著點滴架，想維持右手施力的觸感，但右腳卻完全無觸地感，雖然嘴上微笑著，回應檢查人員的一些問題，但心裡卻十分著急，擔心我的人生從此改變。

腦部磁振造影檢查做完，我自己先看了影像，當下就明白剛剛所經歷的一切是什麼。

毫無疑問地，我中風了！

●本文摘自商業周刊出版之《下午5點02分，我中風了：中西醫雙執照、腦神經專科醫師的親身經歷告白》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

邱顯學

中西醫雙執照／腦神經專科醫師

曾任高雄長庚中醫病房創房主任七年，美國洛杉磯健康大學連續二年訪問學者客座教學，及開辦西醫腦血管疾病住院中醫會診試辦計劃的召集人六年，現任中一苑中醫診所院長。

為臺灣少數受過西醫腦神經科專業訓練並且擁有雙執照的中醫師，更是腦中風中心成員。從醫以來致力於研究中西醫防治中風之道多年，卻難逃中風的魔爪，於41歲腦中風。


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