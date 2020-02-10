30年心理諮商淬鍊 陳永儀從婚外姊弟戀看追求幸福與家庭義務的掙扎

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臺灣第一本劇集式心理診間故事《感情這件事》，收錄了西點軍校首位臺籍教師、國際心理專家──陳永儀，30年心理諮商專業淬鍊出來的精彩故事，並從5種角色剖析，教你學會人生必經的5種感情課題 ！

以下摘錄其中一篇真實案例，探討已婚女性與年輕男子的婚外情，如何在追求幸福、完成義務與社會眼光之間掙扎，相當發人省思！

（圖／Unsplash）

文／陳永儀

星期一，上午十點

「David，上週過的如何？」這好像是我慣用的開場白，但卻也是晤談的重要目的。畢竟每次會面時間只有短短的四十五分鐘，如何在暖身與過度寒暄之間取得平衡，也是一門功課。

「我真的很痛苦⋯⋯」我感受得到他強烈的情緒，用直視他的眼光，以及我的表情和肢體語言，表達我在專心聆聽。

「我們在一起的時候，都相處得很融洽，非常的自然，像是天生就應該在一起。所有的默契、互動都很輕鬆，一點都不辛苦、不刻意。」我點頭，表示理解，同時準備好接下來他即將呈現出相應這一切不可思議的自然、無法想像的好，卻又讓他痛苦不堪的一面。

「問題出在我們以外的一切。」David用手撐住了頭，彷彿支撐不了他滿滿的煩惱。

靖君跟她先生其實已經貌合神離很久了。彼此各過各的生活，在平行沒有交集的婚姻之路上走了二十餘年。在這期間，身為典型的家庭主婦，該做的事靖君一樣也沒少做：準備一家人的三餐、顧孩子、認真持家之外，公婆處該打點的打點，需要幫忙的幫忙。本來她已經認命地接受這樣的生活，打算在小兒子唸大學後，再想想自己後半生要怎麼過。遇見David後的發展，是超乎她任何想像以外的經歷。

「我不懂，這樣的婚姻有什麼意義，有任何維持的必要嗎？」講到這裡，David激動了起來，但還是義正嚴詞、有條有理地表達他的想法。

「你們以外的問題，指的是靖君的婚姻？」我想確認一下他先前所表達的。

「主要是這空殼子婚姻，但還有很多延伸的相關議題，像周圍人的眼光跟期待，還有傳統、社會期許，這些世俗框架，把她束縛得動彈不得！」

把她束縛得動彈不得。這是David的看法，至於靖君是如何看待自己目前的狀態，我無從得知。但David似乎認為靖君是被目前的生活架構所侷限，因而無法活出自我。

David所謂的世俗框架，有其存在的必要性。社會的秩序與文化的傳承，都需要這個框架，更有許多人，因著這個框架才有安全感，才知道自己是從哪裡來，該往那裡去。因此，靖君本身是否因為這個框架而感到動彈不得，還有待確認。

就生活與成長背景而言，David與靖君是很不同的。光是東、西方的差異，年齡的距離，通常就會把他們分為不同類型、不同族群的人。但是，他們的生命交集在相遇的那一個點上的時候，彼此所經歷的吸引力、愛與被愛，如David之前所說，是那麼地真實，那麼地寶貴，跟古今中外發生在任何情侶之間的愛情，沒有分別。

這段戀情，之後應該如何發展，會有什麼樣的結局呢？我猜David一定已經想過了。我想定位出David的想法與現實之間的落差，這應該是造成他痛苦無助的主要因素。

「你可不可以為我描述一下，在你所想像中，在最理想的世界裡，你們的關係接下來應該是怎麼發展？五年，甚至十年後，你們的生活會是什麼樣子？」

基本上，David認為他跟靖君沒有理由不在一起。他的想法雖然單純，但也不是沒有道理。凡事都可以從不同的角度去解釋，把情況用自己認可的方式呈現出來，有的時候是騙別人，有的時候也是騙自己⋯⋯總之，自己都是有理的。我必須說，David的邏輯聽起來是通的。

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靖君跟先生的婚姻形同虛設，沒有情感上的負擔。孩子也都大了，連小兒子也都要大學畢業了，已學著獨立，因此沒有養育或教養的問題。至於年齡⋯⋯「拜託喔！我都不想講這塊，這是什麼時代了？同性婚姻都有權利，尊重兩個獨立個體之間的愛與選擇，更何況，現在不是也流行所謂的姊弟戀？為了這個而分開，失去相愛相守的機會，不只是可惜，簡直是笑死人了！」David的回答，很符合我對他的了解與預期。

他接著說：「你問我對未來的預期，我認為她現在就應該跟家人攤牌。提不提我們的關係都無所謂。重點是要把這段沒有意義的婚姻，拿到檯面上來講清楚。這國王的新衣，應該被指出來。大家都有權利追求自己想要的生活。然後，就離婚。不用等到你說的五年、十年、今年或明年，我們就應該可以在一起。託你的福，十年、十五年後，我們會繼續享受彼此的感情，過著比現在更滿足的生活。」託我的福⋯⋯還真幽默，對一個小留學生來說，他的中文程度是出乎我意料之外地好。

「David，我聽到你說的了：婚姻、孩子、年齡。這些是你所能想到，可能成為你們之間阻礙的因素。但你剛剛還有提到傳統跟社會期許，是什麼呢？」

別人的眼光。

這是我們每一個人都要面對的。大環境的壓力，在不同人身上的影響力也可能不太一樣。接下來，我想該聽聽靖君是怎麼說的，她的感受與想法又是什麼呢？如果他們的想法一致，甚至類似，今天David也不會坐在這裡，糾結著這些想不通、過不去的問題了。

●本文摘自三采文化出版之《感情這件事：五種角色，在愛的學習中遇見心理學家》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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