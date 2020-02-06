吳慷仁主演Netfilx華劇《彼岸之嫁》 原著小說驚悚值超乎想像

Netflix春節主打影集由(左起)黃姵嘉、吳慷仁領銜主演。(圖／擷取自《彼岸之嫁》預告片畫面 )

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Netfilx春節強打影集《彼岸之嫁》由臺灣和馬來西亞聯手製作懸疑劇，金獎帝后吳慷仁、黃姵嘉攜手再次默契演出，更透過螢幕傳遞濃厚南洋風情與華人移民文化，備受關注、再創影視巔峰。

《彼岸之嫁》改編自旅美華裔作家朱洋熹的小說《鬼新娘》，本書恰到好處的歷史背景鋪陳，再搭配扣人心弦情節，讓小說故事發展更超乎想像，入選歐普拉每周選書。沒看過這部改編影集的人推薦來讀這本小說，看過的人更要再三回味！

文／朱洋熹

一天傍晚，父親問我願不願意當鬼新娘。「問」這個字眼或許不正確。當時我們在他書房，我翻看報紙，我爹躺在他的籐躺椅上。天氣相當悶熱，油燈已經點上，飛蛾懶洋洋地在潮濕的空氣中飛撲打轉。

「你說什麼？」

我爹在抽鴉片菸。這是他晚上的第一支，所以我認為他應該比較清醒。眼神哀傷、皮膚如杏仁果核般坑坑洞洞的父親算得上是學者。我們家過去相當富裕，但近年來每下愈況，而今只是頂著中產階級受人敬重的門面度日。

「鬼新娘，麗蘭。」

我屏住呼吸翻過一張報紙。很難分辨我爹是否在開玩笑，有時我甚至沒把握他到底有沒有搞清楚狀況。嚴肅的事，好比我們逐漸減少的收入，他毫不在乎。他竟說反正天氣這麼熱，他一點也不在意穿破舊的衣服。然而朦朧的鴉片煙霧裹著他時，他又沉默不語，心不在焉。

「今天有人跟我提這件事，」他很快地說。「我猜你也許想知道吧。」

「是誰提的？」

「林家。」

林家是我們馬六甲市最富有的一個家族。馬六甲是個海港，也是東方最古老的一個貿易殖民地。在過去的幾百年間，它歷經葡萄牙、荷蘭，最後是英國的統治。長長一排低矮的紅瓦房沿著海灣散亂分布，兩側是椰子樹林，後方的內陸是覆蓋馬來半島的茂密叢林，猶如一片起伏的綠色海洋。在帶著往昔榮光的熱帶炙陽照射下，馬六甲市看來非常平靜與夢幻，那時它是馬六甲海峽兩岸港口城市的明珠。但隨著汽船的出現，早已漸漸優雅地衰落。

然而比起叢林中的村莊，馬六甲仍是文明的縮影。雖然葡萄牙堡壘遭到毀壞，我們有個郵局，有荷蘭紅屋市政府，兩個市場，和一間醫院，其實我們就是英國設置的馬六甲州政府所在地。雖然如此，若是拿它跟我讀過的其他偉大城市相比，如上海、加爾各答和倫敦，我確信它是非常微不足道的。正如區辦事處跟我家廚子老王的姊姊說過的，倫敦是世界的中心，是偉大而閃耀之帝國的心臟，它遠從東方一直綿延到西方，所以太陽從不落下，從那老遠的島嶼（聽說非常潮濕又寒冷）統治我們生活在馬來亞的人民。

儘管馬來亞是多種族聚居地，有馬來人，中國人，印度人，外加零零星星的阿拉伯與猶太商人，我們都已在這裡定居好幾世代，但仍保有自己的習俗和服裝。父親雖然會說馬來語和一點英語，但仍習慣找中文書報來看。當初離開家鄉來到這裡經商致富的人是我爺爺，不幸的是，父親接手之後，錢變得愈來愈少，否則我認為他根本不會考慮林家的提議。

「他們有個兒子幾個月前去世。一個名叫林天青的年輕人——你記得他嗎？」

我可能在過某個什麼節日時見過林天青這個人一、兩次。除了他是有錢的林家子弟之外，沒有給我留下一點印象。「他想必很年輕吧？」

「我相信大你沒幾歲。」

「他是怎麼死的？」

「聽說是發高燒。無論如何，他就是新郎。」我爹說得謹慎，好像已經後悔說出口了。

「他們希望我嫁給他？」

心煩意亂之下，我打翻父親書桌上的硯臺，墨汁灑濺在報紙上，形成一片不吉利的黑色污漬。為亡者安排婚事並不常見，通常這麼做是為了安撫亡魂；或是為有生養兒子的過世小妾舉行正式婚禮，升格為妻子；或是讓兩個死得悲慘的戀人，也可能在死後結合。這些是我知道的。但把活人許配給已故之人這種事非常少見，而且實在恐怖。

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父親揉揉臉。有人告訴過我，說我爹在染上天花之前相貌非常英俊。不到兩個星期，他的皮膚變得跟鱷魚皮一樣厚，而且多了一千個洞疤。曾經愛交朋友的他不再拋頭露面，任由外人經營家族生意，自己則沉浸於書籍和詩詞中。要不是母親也死於那次天花疫情，撇下四歲稚齡的我，或許情況就不至於這麼糟。那次天花對我手下留情，只在我左耳背面留下一個疤。當時有位算命先生預言我會很幸運，但他也許只是樂觀吧。

「是，他們要的是你。」

「為什麼是我？」

「我只知道他們問我是否有個名叫麗蘭的女兒，還問你結婚了沒？」

「我想這樁婚事一點也不適合我。」我使勁擦拭桌面上的墨水，彷彿可以藉此抹去這個話題。

他們怎麼知道我的名字？

●本文摘自大塊出版出版之《彼岸之嫁》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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