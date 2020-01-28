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面對所求無度的惡霸　別讓心中的懦弱小孩退縮了

2020-01-28 22:31聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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俗話說的好「人善被人欺，馬善被人騎」。善良本身沒有錯，但是善良到被人欺負可就真的「母湯」了。無論是在職場或是生活中，有限度的武裝自己，不讓人隨意欺負與看輕，都是非常重要的思維。

暢銷網路作家達達令在著作《生活沒有變得更好，只是我們變得從容》中，教你面對自己，你其實是有選擇的！

文／達達令

年假的時候我回老家休息，我那上二年級的小侄子悄悄告訴我，說他每天放學隔壁班有個男生要跟他收過路費，不給錢就會被打。

我問小侄子，那他真的打你了嗎？

小侄子說沒有，但是那個同學說了，要是我跟他一起在馬路上攔下其他同學上繳保護費，那我就不需要繳納我那一份了。

我心裡一慌，於是問這件事情你有沒有告訴爸媽？

小侄子說，爸媽要我告訴老師，可是我怕他打我，所以不敢說。

那天下午我親自去接我小侄子放學，然後買了幾包巧克力帶身上，果然，那個男孩在路上等著，是個讀四年級的大男孩。

我把巧克力給了男孩，然後告訴他說，第一我已經把這件事情告訴了你們老師，老師說不會懲罰你，只要你以後不要再這麼做；第二就是你那點收保護費的錢，都比不上好好讀書考試拿到的獎品多，而且讀書成績好了，以後工作賺錢的時候，不用動粗別人就會把錢給你；第三就是我知道你爸媽的工作，你又不差這點錢等著吃飯，你只是覺得無聊，想當一下英雄而已對不對？

大男孩很黑，轉著白溜溜的眼睛，他低下了頭，拿著我的巧克力就走了。

後來我問小侄子，他說那個高年級的同學後來就沒有在馬路上堵過人了。


書名：《生活沒有變得更好，只是我們變得從容》作者：達達令出版社：時報出版...
書名：《生活沒有變得更好，只是我們變得從容》
作者：達達令
出版社：時報出版
出版時間：2019年11月22日
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我從來不覺得自己拯救了一個壞男孩，因為我是出於私心不想讓我的小侄子受到傷害，如果我的這點小舉動把這個男孩從變壞的路上拉了回來，那也是因為我曾經軟弱過，助漲過別人的氣焰，我嘗試著用理性的方式，不再讓這個熊孩子變得更壞，甚至變成大壞人。

與此同時我自己也開始反思，要是當年的我能夠像我小侄子一樣，身邊有一個可信任的人傾訴，或許我三年級那一年就不會有後來的一段痛苦了。

至於我能告訴自己的就是，既然明白了這一點，我自己就要開始慢慢從弱弱的女生變得硬氣起來，無論是生活還是職場中，我早就從小心翼翼的一個傻白甜，過度到無論做什麼事都會給自己留證據的一個小油條了。

我知道善良很重要，但是在某種程度上，善良也是一種軟弱，有時候適當的反擊，才是你獲得尊嚴的方式所在。

那天看到社群網站上的一個截圖，據說是主持人金星在脫口秀裡的一段話，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，禮讓三分；人再犯我，斬草除根！」

大部分的人拿這個當一個梗圖來轉發，我卻告訴自己，對待這些不怎麼友善的人，第一就是要自己強大起來，這樣可以防止自己受到傷害；第二就是要變得更好更優秀，脫離那個環境那個局面，跳出權威者製造出的某一部分潛規則，也就是說，這個遊戲我不跟你拚輸贏，我直接不跟你玩了！

人在江湖，身不由己，但是至少我們可以選擇退出這個小江湖，去到另外一片疆域去生存，這就跟換一份工作、離開一個不可靠的對象是同樣的道理，生活從來沒有那麼多「我沒得選」，只是你不敢選罷了。

有人留言給我，說最近發生了好多不好的事情，還有人提到網路上有個女生借用一些天災人禍的事情，編了故事，騙了很多錢，於是有人問我，你說這個世界還會好嗎？

我不知道怎麼回答這個寬泛的問題，夜裡的時候看到一部韓國電影叫《熔爐》，正如這部電影的英文名《Silenced》一樣，看完之後我沉默了好久。

電影以一個發生在光州一所聾啞學校的事件為藍本，這是一個真實的故事，當中描寫了一起性暴力引發的悲劇，以及學校的教授和人權運動者力圖揭開背後黑幕的故事，面對良心的拷問和各種誘惑，你會選擇哪條路？

電影裡最後一句臺詞是：我們一路奮鬥，不是為了改變世界，而是為了不讓這個世界改變我們。

這一刻，我終於釋懷。


●本文摘自時報出版出版之《生活沒有變得更好，只是我們變得從容》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

達達令

原名彭富玲。生於1988年，摩羯座。

畢業於中南財經政法大學新聞系，早年就職於電影公司、互聯網公司。2015年，註冊個人自媒體平臺「她在江湖漂」，成為寫作者。2019年，成立「江湖開放日」工作室，成為創意工作者。 生長於廣西，大學在武漢度過，曾漂泊於深圳，現定居廣州。是城市旅行者，亦是時間旅行者。

往後的人生暫且不知如何。但是在這個階段，能夠得到一些讀者，得到一些風景，得到一些歲月，已是幸運。


電影巧克力職場時報出版閱讀風向球

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