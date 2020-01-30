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想成為頂級美人？先養成這些「瘦一輩子」的真本事

2020-01-30 09:31聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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過年期間每天餐餐大魚大肉，年貨零食也是唾手可得，體重管理早就拋之腦後。但是連假即將結束，「減肥」可不能一再留給明天才能執行了！ 想要下定決心減肥除了真的行動起來，或許你更需要一點當頭棒喝！

《過了二十歲，要有瘦一輩子的本事》這本書獻給一直困在減肥地獄的人，別讓體重成為你自卑的秘密，年後我們一起擁有美麗與自信，展開群新的一年吧！

文／萬特特等人

美貌從來不是小case，而是大本事

我的瑜伽老師，是一位非常漂亮的女孩，膚白貌美大長腿，翹臀美胸好身材。每一次去上她的形體瑜伽課，和她一起對著鏡子，各自審視，我都會覺得自卑已至極點，平常囂張跋扈的氣勢也蕩然無存。

沒辦法，誰美誰有理。女人哪有什麼天生自信，不過是暗自較勁，看誰能烈焰紅唇，氣場全開。

每每和她一起出街，看她高百分之九十九的回頭率，我認輸了，當然嘴上得找補一下。人是一種心安理得的動物，自身不足，皆可歸於上天造物不公，所以我努努嘴，「不就是老天賞飯吃，白給了一副好皮囊？也沒什麼了不起的」。然而，這話打臉了，在她給我看了她N年前的照片之後。

沒有豔光逼人，只有大跌眼鏡，區區若干年間的雲泥之別，讓我懷疑自己的眼睛出了毛病。一是胖，身上贅肉橫生，別懷疑，你們肚子上三層的游泳圈，這樣的大美人也是擁有過的。二是整個人沒精神，頭髮亂蓬蓬，衣著不講究，想來是因為對自身顏值不滿意，所以沒心情打理，一路這麼差了下來。

我抱著她的照片哈哈大笑，閨密間的互相比較又暗自慶幸，你們懂的。最重要的是，信心倍增，醜小鴨都能變白天鵝，我這種自視為白天鵝的人，還不得美上天？

所以，她怎麼變美的，我踩著她踏平的路，來唄，誰怕誰。就這麼著，原本每天一小時，而且我說撂挑子就撂挑子的瑜伽課，變成了每天兩小時。

早上睡懶覺的時間，變成了三千公尺晨跑。一週要被她拽著去兩次游泳館。

下午五點後，哪怕餓得受不了，也只能忍著美食誘惑，喝一點蜂蜜水。我以前是習慣熬夜的，現在，由不得我有這種習慣，因為每天都累成狗，很快就進入了睡眠狀態。

每個週末陪著閨密到處浪，不用去健身房、不用上私教課的那一天，成為我最享受的一天。各種吃，各種懶，各種玩。

我對自己的堅持非常滿意，何曾為了美這件事情這麼拚過？當然效果也顯著，贅肉少了一層，皮膚更緊緻了些，美胸翹臀這種詞也算和我沾上邊了。

你們也一定覺得我夠生猛了吧，才怪！你知道嗎？當我每天晚上睡覺前以懶散的姿勢看電視劇的時候，我那個變態的教練兼閨密，一邊看著電視，一邊做著平板支撐。

那一刻，我覺得我徹底輸了。

我內心存著一股勁，想要和她比美，卻忽然發現，美這件事情，早已成為她的習慣。我的堅持是較勁的，她的堅持則是自然呼吸，所有關於美貌的習慣養成，已然成為她的血液，無須強撐，心無罣礙。

這就是美一陣子和一直美的區別，前者是不服輸，後者是不會輸。急不來，沒有多年的修煉，這樣自如的美，求不得。

雖然認了輸，但和她一起堅持變美的這段時間，收穫頗多。

＊　＊　＊


書名：《過了二十歲，要有瘦一輩子的本事》作者：萬特特等人出版社：寶瓶文化...
書名：《過了二十歲，要有瘦一輩子的本事》
作者：萬特特等人
出版社：寶瓶文化
出版時間：2019年12月31日
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udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量20...
udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）
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二十歲的時候，我對美貌這件事，是沒有什麼概念的。自覺容貌清麗，無須粉黛，亦能光彩照人，偶爾被人誇句好看，得意地回一句：天生麗質，爹媽給的。及至如今，一不小心晃悠到了三十歲，發現美貌這件事：老天說的不算數，爹媽給的要收回，一切全憑自身本事。

比如，我這個曾經不美、現在美翻天的瑜伽老師。再比如你多年未見，曾經嘲笑她為醜小鴨，卻在某年某月同學聚會時，忽覺眼前一亮的某個同學。

時光最易反轉結局，當年的光彩照人，也許一不小心就悄然失色，曾經的黯淡邊緣，也完全有可能萬眾矚目。

結局變換，得失之間，憑的從不是天分，而是勤勉。世間大多美貌，並非天生，而是後天經營得當。

所以，千萬別小瞧一個長得好看的女人，尤其是那些你從她臉上看得出歲月的痕跡，但仍然美得奪目的女人。

因為我美過也醜過、胖過也瘦過、放棄過也堅持過，所以我非常明白那些美貌的女人。她們從身材到那張臉、從飲食到健身，都藏著一種極為可貴的品質——自律。

她仍然緊緻的皮膚，她得體的衣著，都顯現著她們對自我的高度珍愛，以及對自身的高標準高要求。那一份美貌裡，潛滋暗長著敢與老天試比高的自信，悄然迸發著一個女人在歲月面前節節退敗，卻偏要反敗為勝的莫大勇氣。

天生長得美，並非一件難事，但日日與歲月廝守，與人間滄桑抗爭，那份美仍然堅挺，未被擊退，美了那麼多年，就足以得見一個女人的韌性，而非任性。

千萬不要吐槽一個女人：你不就是長得好看嗎？有什麼了不起的！

呵呵，美一輩子這件事，還真是了不起的本事。你以為頂級美人，是那麼容易當的？

●本文摘自寶瓶文化出版之《過了二十歲，要有瘦一輩子的本事》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

萬特特

青年作家。一位從六十五公斤減脂到四十九公斤的小姐姐。 眼中有風，心中有愛，又乖又江湖。

寫文小犀利，自帶一股辛辣勁兒。 專注少女心事解惑，講有料、有趣又有藥效的故事，倡導有腔調、有質感的生活。想要花掉一生的力氣去追求皮囊清瘦、靈魂自在的生活，想成為隨隨便便往那一站就是風景的人。

另有三十餘位暢銷書作家合著本書。


減肥健身寶瓶文化閱讀風向球

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