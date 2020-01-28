衣櫥生病了嗎？快找「衣櫥醫生」徹底診斷你的購物習慣！

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閱讀小貼士

電影《購物狂異想世界》經典台詞：「當我購物的時候，世界變的更美好了，但之後又變不好了，我就需要再一次的購物 。」不僅詮釋了現代人一昧求新、求時尚的消費購物衝動，更凸顯了懊悔與困擾。

你的衣櫥裡還是永遠少一件衣服嗎？總是覺得缺少什麼配件嗎？賴庭荷在著作《衣櫥醫生，帶你走入對的人生》獨門傳授，教妳買得聰明、省錢又環保，從衣櫥開始，打造出內外皆美的人生！

文／賴庭荷

滿足，從掌握消費習慣開始

很多人會覺得自己買不起好東西，總是省小錢、花小錢，但如果你認真檢視自己的消費習慣，你真的負擔不起嗎？

許多人的消費習慣是看到便宜東西就不停買，尤其網拍，花起錢來一點也不心痛；平時看到路邊一件兩百多塊的衣服，就順手買了幾件回家；耳環好看，也買了幾副帶走。但幾次下來就會發現，累積的金額也要四、五千塊，甚至上萬，這些看似便宜的小東西加總起來，花費驚人。而這筆錢根本足以負擔一件對你而言有些貴、但可以穿很久的好衣服。對自己的消費習慣沒有掌握度，錢包就會像一直漏水的水龍頭，錢都不曉得流到哪兒去。

生活裡的小額犒賞，可能賠掉生活品質

省小錢的缺點在於，心理上以為自己省錢，一不小心購買更多，也因為價格的考量，會委屈自己買不是最喜歡的東西，而是相對便宜、第二喜歡的物品。然而這樣一來，心理的需求沒被滿足，到了一個間歇期時，便會覺得要犒賞自己，於是開始買東買西，然後過一陣子，甚至會忘了自己買過這些，就統統塞進衣櫃裡，再加上品質不夠好的衣服，穿沒幾次就有瑕疵，買東西的頻率反而變高。

如此整體檢視一番，省小錢真的是節儉嗎？

有這樣消費習慣的人，如果開始記帳，會驚訝地發現有太多不必要的花費，自己其實是有能力負擔好一點的東西的。

你有沒有這種感覺，覺得平常明明很省，到月底卻老是沒錢？或是突然遇到一筆高額支出，就覺得捉襟見肘。究竟現在的你是享受現況，還是將就現況？是以價格來衡量物品，還是以你的喜愛程度來衡量物品？

正確消費是對地球友善的行為

說來慚愧，我成為衣櫥醫生的初衷，也是因為太愛買衣服。

我母親是慈濟的師姐，所以我從小就接觸環境議題，不能浪費的觀念生根在心底，還會跑到二手市集，在一大堆衣服中搭配出很多好看的衣服。

但隨著時間過去，我發現想丟衣服的人，遠多於想買衣服的人，因為快時尚風潮，消費太方便也太快速，人人都可用低廉價格買到當季流行款式，但穿不久就丟了，也不懂珍惜，更不在乎衣服質料。所以我開始思考，自己能為環境做些什麼？

於是我結合整理與穿搭，開啟衣櫥醫生這項服務，藉由整理不同人的衣櫥，讓他們真正認識自我，以及自己的需要，找出適合他們的穿搭，達到精準消費的目標。

我們都知道快時尚對地球的消耗，我創立衣櫥醫生想傳達的理念，不是完全節制消費，而是趨緩快時尚。

畢竟快時尚是因應人性而生，所以我們該學習的是如何跟快時尚和平共處；不是反對消費，而是要買得精準，選到適合自己的衣服，然後好好珍惜。

書名：《衣櫥醫生，帶你走入對的人生》作者：賴庭荷出版社：究竟出版／圓神出版出版時間：2019年12月1日 分享 facebook

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我也想起創立衣櫥醫生品牌的初衷之一，源自一支快時尚潮流檢討影片。快時尚帶來的環境破壞畫面，震撼人心，影片引發網路高點閱率和分享廣傳，大家跟著熱切地討論有何解方，也讓我開始反思。

大家提出的方法大致有三種：不買衣服、抵制廠商、做好回收。抵制廠商、做好回收，這兩件事乍看沒有問題，但問題是，回收的衣服會到哪裡去呢？以台灣衣服回收為例，近年來不斷貼錢給世界各國處理，舊衣甚至漸漸賣不出去，也有政府單位提出「不要的衣服與垃圾一起隨袋徵收」的政策。而想從生產端來抵制廠商，廠商的名字一換再換，我發現善忘的人們仍會在不經意中助長生產者。

看來只剩「不買衣服」的選項了吧？我有個朋友曾經執行三個月不買衣服，並且每天認真記錄自己的穿著，但後來發現，要一個仍在探索自我階段的大學生不買衣服，是很難做到的。我也認為這複雜的問題不是簡單一句「不買衣服」就可以解決，要全世界的人都做得到，就需要一個人人都能參與的環保行動。於是我提出口號：「以精準消費代替盲目購買。」

精準並不是盲目限制，而是根據我實際踏查許多人的住家生活空間之後，發現的兩個人類原始渴求──希望給人的第一印象良好，以及擁有舒適整齊的環境，因而發展出來的環保理論。

透過學習「穿搭」，就可以明確掌握傳遞給人的第一印象；透過學習「整理」，除了將物品收納整齊之外，也可以藉此明確掌握自己能夠使用的資源，不做重複和多餘的購買。

當我們足夠了解自己，就不會胡亂購物，也不會重複購買同樣類型的衣物，因此檢視自己的消費行為，是很重要的工作，要知道自己到底平時的消費習慣是什麼，才能規劃，買東西不再綁手綁腳，也能夠買得起自己真正喜歡的東西。

●本文摘自究竟出版／圓神出版出版之《衣櫥醫生，帶你走入對的人生》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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