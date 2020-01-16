戴綠帽是常態　硬漢城邦斯巴達竟是女權主義城市？

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閱讀小貼士

已婚人士出軌、外遇事件頻傳，無論是娛樂名人八卦，還是你我身邊朋友的故事，大家似乎早已見怪不怪。此外，遊走在道德邊緣的電視劇也不少，像近期火紅的韓劇《春夜》及臺劇《我們不能是朋友》，主線劇情也都有不約而同探討到親密伴侶忠誠度的問題。

《不忠辭典》是一本文化辭典。法國知名作家以100則法文字母排序的詞條，貫穿古今，探究長久以來人類社會與「不貞」、「背叛」相關的概念，有人類學的考據、文學作品、抽象哲學思維，也有拜科技所賜的速食愛情行為，包羅萬象的案例，將為讀者帶來意想不到的解答。

文／曼達‧斯泰爾斯（Amanda Sthers）

Sparte 斯巴達

斯巴達（註1）的道德風俗其實得用一整本書來說明才行。跟我們差別那麼大的制度要怎麼用三言兩語解釋？整個斯巴達社會都建立在今天我們幾乎已經無法想像的規則和習俗上。通姦的概念在這個古代城邦並不存在。結婚基本上就是綁架年輕女孩，把她從她的睡床上擄走。結婚當晚，有人會把她的頭剃光，要她穿上男人的衣服，然後送給她的丈夫。但丈夫在三十歲以前都睡在軍營，女孩被交付給她的新家庭，幽閉在那裡，直到丈夫從軍隊回來。

關於這點，普魯塔克（註2）曾說那些夫妻「不能體會不受妨礙的共同生活所帶來的厭膩感受及情感衰頹」。

有一種通姦形式屬於合法：如果丈夫同意，妻子就可以享有婚姻以外的性經驗。固有風俗不容許嫉妒。

「亞歷山大，我想跟阿索斯玩一下。你覺得怎麼樣？」

「可以啊，明天晚上方便嗎？我得摔角，十點以後才會回家。」

這樣的對話想起來雖然很好笑，不過在實際生活中得等很久才會出現，因為三十歲以前丈夫並沒有跟妻子生活在一起。更令人驚訝的是，夫妻兩人是偷偷摸摸會面的！丈夫會溜出來跟妻子做愛，然後就離開。妻子則可以隨心所欲地把其他男人帶上床。

公元前九世紀，斯巴達立法者來古格士（註3）允許上了年紀的丈夫引介年紀比較輕的男人給妻子當情夫，讓情夫「跟她結合，生下血氣飽滿的小孩，然後他（丈夫）將視同己出」。

已婚男子也可以請其他男人把妻子借給他，由他來讓她懷孕。這些做法非常開放，性愛完全不含占有或神聖化的成分。古斯巴達人在七歲時就切斷與母親的連繫，這或許是一個重要因素。年輕人跟同年齡的其他人建立以友誼和團結為基礎的關係，因為與家庭分離、跟同世代人一起生活是他們的成長方式。父親這個象徵由一名「啟發者」取代，年輕人則是「門徒」。他們之間的關係不只在於精神指導，也包含情愛的成分。年長導師的選定具有政治色彩，他會從旁協助少年在社會階層中逐漸爬升。

女孩的養成方式非常不同，她們留在家庭中，不過也會接受教育。斯巴達是少數對女性這麼關注的城邦之一。她們學習音樂、舞蹈，甚至可以學會讀書寫字。她們的身體也受到嚴格的訓練。社會對她們的期待是培養旺盛的精力，以便生下健壯的小孩。這個社會不鼓勵我們現在稱作「女性特質」或「女性魅力」的東西。她們的穿著和她們在任何年齡都裸體進行摔角的生活方式是當時其他希臘人嘲笑的題材。

斯巴達社會重視的是品種的更新，他們要擁有一個強大而慓悍的種族。性愛是一個手段，也可以讓人滿足某些本能。反之，情感這種東西不存在。

女性充分扮演屬於她的角色。在那個時代，斯巴達可以說是重視女權的城邦。

一名阿提卡（註4）女子問一名斯巴達女子：「妳們這些拉科尼亞（註5）女人，為什麼只有妳們在指揮男人？」斯巴達女子回道：「因為只有我們能把男人生下來。」（普魯塔克，《來古格士》（註6），第十四篇，結論）

女人有權做生意，可以變得比自己的兄弟或丈夫更有錢，也可以干預國家事務。這種在社會中享有的自由似乎也為她們賦予了性愛自由。在這方面，斯巴達預示了今天我們所處的社會，不過在這個過程中，我們還從各大單神論宗教傳承到道德罪惡感的重壓。

書名：《不忠辭典》作者：曼達‧斯泰爾斯（Amanda Sthers）出版社：聯合文學出版時間：2019年12月23日 分享 facebook

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備註：

註1：斯巴達是古希臘城邦，位於伯羅奔尼撒半島南部，其首府亦稱為斯巴達。

註2：普魯塔克（Plutarchus，約四六─一二五年），生活於羅馬時代的希臘作家，作品在文藝復興時期大受歡迎，其中以《比較列傳》（Parallel Lives，或稱《希臘羅馬名人傳》）最為人知。

註3：來古格士（Lykoúrgos）是傳說中的一名斯巴達王族、政治人物及立法者，生活在公元前九世紀到前八世紀初期之間，主要事蹟為改革斯巴達政治及法律、創建教育制度及軍事培訓制度。據說他因為聽聞克里特國王善於法律，於是造訪當地學習法律，隨後又轉往埃及學習法律，歸國後應人民要求改良國政。雖然著名歷史學家如希羅多德、色諾芬、普魯塔克都曾提到他，不過他的真實性至今沒有定論。普魯塔克在《比較列傳》中開宗明義地指出：「關於來古格士，世人所說的任何事都具爭議性；他的出身、旅行、死亡，他制訂法律和憲法的來龍去脈，歷來眾說紛紜。」現代的歷史學者用他的名字代表古斯巴達的法律制度，但不斷言這個人物的歷史真實性，也不認為這套制度是由某個特定的人創建而成。

註4：阿提卡是希臘大陸東南端伸入愛琴海的半島地區，雅典位於這個半島上。

註5：拉科尼亞是伯羅奔尼撒東南部的地區，古代為斯巴達的核心地帶，首府斯巴達城位於此。目前拉科尼亞是希臘的一個州，首府同樣設在斯巴達。

註6：《來古格士》（Lucullus），普魯塔克所著《比較列傳》其中的一部。

●本文摘自聯合文學出版之《不忠辭典》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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