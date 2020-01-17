【月讀好書】旅美華裔名家哈金　刻劃文革童年的《光天化日》再版上市！

《光天化日》書封與作者哈金照。（左圖／時報文化出版 提供；右圖／HJinKnpf-Aug-0818-255-©DGreco） 分享 facebook

閱讀小貼士

最負盛名的華裔小說家哈金，父親是解放軍的軍官，14歲也曾參與過解放軍，僅讀4年小學即考取大學，又在30歲前考取北美文學碩士學位，旅美留學後開始創作不輟，多本出版著作備受推崇，知名作家楊照、駱以軍、顏擇雅等人對一致推薦。然而因題材敏感，大多數的中文譯本均在臺灣出版，中國僅出版《等待》、《南京安魂曲》、《落地》、《池塘》、《新郎》五部作品。

(推薦閱讀：時報出版／顏擇雅導讀哈金再版小說《光天化日》)

時報出版《光天化日》是哈金唯一一部自傳性小說集，他曾表示：「這是一本真實的書，沒有任何事件是虛構的。」 書中描寫中國東北大連長達12年的童年生活，大寫特寫一個不忍卒睹的時代，包含期間經歷「文化大革命」，不寒而慄的是，當代中國種種現狀，今日讀來我們依然熟悉......，此本短篇小說集將於今日1月17日再版上市。

文／哈金

陳紅從麗蓮家出來天已經黑了。一輛蒸氣機車從遠處拉響了汽笛，沿街的高壓電線就發出了輕微的鳴響。陳紅想著自己朋友方才的那番話，不禁露出笑容。麗蓮在男女的事情上就是懂得多，儘管她在學校時從沒得到過好分數，一個數學老師總叫她「榆木腦袋」，正是麗蓮在中學時告訴陳紅怎麼樣能懷上孩子。她還直截了當地說，「你爸對你媽就這麼幹了，才生出了你。」在她的啟蒙前，陳紅還一直以為，一個女的假如和一個男的坐在黑黑的電影院裡，就能懷上他的孩子了。

跟麗蓮不同，陳紅十幾歲時從不喜歡男孩子，在她眼裡，他們全是壞蛋，六年級時，她來了月經，她看見血嚇得叫了起來。「媽，我流血了！」她媽笑瞇瞇地對她說，「現在你是個大姑娘了。」然後就遞給她一捲紗布。

第二天在體育課上，學生圍著操場跑步。陳紅突然覺得有東西從她的褲腿裡掉了出來，她嚇得發抖，幾乎摔倒，回頭一看，後面的男孩正把一團沾了血的紗布朝她踢過來，還笑著，嚷著。正在這時候，下課鈴響了，她趕緊跑回教室，伏在課桌上，把頭埋在臂彎裡。但男孩們卻不放過她。半分鐘後，一群人擠在窗口，叫道，「壞妞，」「破鞋，」「不要臉，」「破瓜。」其中有個男孩，拿了一根竹竿，上頭就挑著那個紅紅的證據。幾個平時恨著她的小一點的女生，也跟著起鬨。彭海和馮平也在這群人裡。陳紅痛哭著，不敢抬頭。後來老師跑來了，奪過竹竿，叫道：「不許笑她，你們這些傻瓜！」那女老師使勁抽著竹竿把學生轟走，竹竿都被抽斷了。

當天下午，陳紅在家喝下了一瓶「滴滴涕」，幸好被她媽媽及時發現，把她送到公社衛生院洗了胃。那時她父親還是公社書記，所以學校領導對這事件的處理非常得力──那個舉著竹竿的男孩被開除了。

要說男孩們總整陳紅，那是不公道的。當他們上唇的絨絨黃毛在高中時漸漸變成鬍鬚時，陳紅的課桌裡經常會收到一塊巧克力，一個蘋果，一只梨，或一個石榴，有時甚至還有熱乎乎的烤紅薯。送東西的人都不留姓名。每次陳紅都把這些小零食交給老師，老師就拿回家給自己孩子吃。這些男孩子簡直厚顏無恥，陳紅被他們煩得要死。她覺得，他們向她獻殷勤主要是衝她有個掌權的爸爸來的。她越是漠視與逃避他們，她在那些男孩子眼裡就越貞潔可愛。在高中的最後一年，她成了校花，不是公開選的，而是男孩們暗中認定的。天哪，他們怎麼能讓她清淨呢。

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她父親死於骨癌之後，陳紅家的生活就改變了。她父親以前的許多下級不再把他們家放在眼裡。在她父親過世兩年後，陳紅家被通知搬出幹部家住的大院。陳母去求一些以前的朋友出面幫忙，卻沒人肯為她去說情。現在這母女倆充分體會了手上無權的難處與羞辱。有些年輕人追求陳紅，向她提親，她就對媒人說她不想結婚，可她媽勸她，「假如我明天嚥氣，見不到你找個好丈去，我是不會閉眼的。」每個女人都得結婚，如果不結婚，人們就會覺得她不正常。

由於陳紅對那些追求者一個都不喜歡，她就計較起他們的級別來。她記得父親做歇馬亭鎮領導時，她們家過得多體面風光啊。全家還曾經坐了俄國造的吉普車到大連去玩，那司機對她父親順從得像哈巴狗一樣。她想讓那些人、特別是恨她藐視她的女孩，再次仰了頭看她。於是，那些沒有什麼官銜的追求者，一看苗頭不對，便自動放棄了。馮平和彭海是最後剩下的人選。他們知道，陳紅想嫁給當上公社副主任的人，儘管他們倆倒都是候選人，但他們誰都沒法讓自己立刻就被當選。他們只有催陳紅在他們升官之前做決定。

馮平的媒人劉阿姨，兩天以後也到陳家來，要她們給最後答覆。端著陳紅給她倒的茶，上了年紀的劉阿姨轉身對陳母說，「我們不能再等下去了，你們得在兩三天內給個準信兒。」她把茶杯往桌上一放，聳了聳消瘦的肩。

書名：《光天化日》作者：哈金出版社：時報出版出版時間：2020年01月17日 分享 facebook

「能再給我們一個星期嗎？」陳母問。

劉阿姨嘆道：「只有在他提升前答應嫁給他，才能證明你家陳紅對馮平有感情，他要的是感情。」

「你去告訴他，見他的鬼去。」陳紅說著，薄薄的嘴唇撅了起來。

「閉嘴！」陳母打斷女兒，對劉阿姨說，「她被慣壞了，她不是這個意思。」

「當然不是，姑娘家在她終生大事上的話那能信呢，所以才要我們做長輩的替她們張羅，你們可得快給信兒啊。」

終於，陳家同意三天後給答覆，陳母見女兒沒有一點兒感情偏向挺煩惱，在這種無法拿主意的情形下，唯一可以依靠的只有自己的心了，陳紅卻什麼感覺也沒有。把她逼急了，就說，「我不想嫁人，行不行？」她太錯了，她怎麼也得從這兩個出眾的年輕人裡挑一個做丈夫，而這兩人，全歇馬亭鎮的女孩子都不要命地想嫁。陳紅心裡也知道不該失去這個機會。就像老話說的：過了這村就沒這店了。可她打心眼裡厭惡這件事，心裡奇怪人們為什麼把結婚稱為「紅喜事」，喜從何來？

由於沒法選定，第三天上，母女兩個決定抽籤定分曉。陳母在兩張紙條上分別寫下「馮」「彭」，然後把紙條團成小球，放進一個茶杯，用手掌蓋著杯口，搖了搖，把紙團倒在光潔的炕面上。「紅兒，拈一個，用心啊，你拈著的這個就是你丈夫了。」

陳紅閉上眼，用她纖細的手指捏著紙團，她的臉白了，嘴唇彎彎地抿起來。「好，我要這個。」她把它遞給媽。

她媽打開一看，「不，你拿錯了！」那張紙上是個觸目的「彭」字。

「沒啥，」陳紅說，「我就嫁他好了。」

「哦，我怎麼從骨子裡覺得彭海當不了主任。」

「現在說還嫌早，媽。」陳紅想到的卻是，麗蓮會為這個選擇高興的。

當天，陳紅的決定就在鎮上傳得家喻戶曉，彭海得意極了，對他而言這是個好兆頭。他覺得自己的脊樑骨比以前更硬了，腳下走起路來虎虎生風。當然他並不知道陳家是怎麼決定的。

●本文摘選自 時報文化 所出版的《光天化日》。

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作者簡介 哈金。（圖／HJinKnpf-Aug-0818-255-©DGreco） 分享 facebook 哈金 本名金雪飛，1956年出生於中國遼寧省。曾在中國人民解放軍中服役五年。在校主攻英美文學，1982年畢業於黑龍江大學英語系，1984年獲山東大學英美文學碩士。1985年，赴美留學，並於1992年獲布蘭戴斯大學(Brandeis University)博士學位。2014年獲選美國藝術與文學學院終身院士。現任教於美國波士頓大學。 著有三本詩集：《沉默之間》(Between Silence)、《面對陰影》(Facing Shadows)和《殘骸》(Wreckage)。論文集《在他鄉寫作》（The Writer as Migrant）。2011年起在臺灣陸續出版中文詩集包括《錯過的時光》、《另一個空間》、《路上的家園》。 另外有四本短篇小說集：《光天化日》、《新郎》、《好兵》，和《落地》。 八部長篇小說：《池塘》、《等待》、《戰廢品》、《瘋狂》、《自由生活》、《南京安魂曲》、《背叛指南》、《折騰到底》。 短篇小說集《好兵》獲得1997年「美國筆會／海明威獎」。《新郎》一書獲得兩獎項：亞裔美國文學獎，及The Townsend Prize小說獎。長篇小說《等待》獲得了1999年美國「國家圖書獎」和2000年「美國筆會／福克納小說獎」，為第一位同時獲此兩項美國文學獎的中國作家。並入圍了普立茲文學獎。該書迄今已譯成三十多國語言出版。《戰廢品》則入選2004年《紐約時報》十大好書、「美國筆會／福克納小說獎」，入圍2005年普立茲獎。 ⭐哈金作品集：http://bit.ly/2FRpb3c

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◆哈金談他的短篇小說創作

講者：哈金

時間：2020年2月9日(日)18:00-19:00

地點：台北世貿一館2樓 夢想沙龍 (台北市信義路五段5號 世貿一館二樓)

◆哈金簽書會

時間：2020年2月9日(日)19:15-19:45

地點：時報出版展位D506 (台北市信義路五段5號 樓世貿一館一樓)