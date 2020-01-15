2019年台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎 首獎公布

台灣法語譯者協會今日宣布2019年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】由王紹中先生以譯作《尼采》榮獲首獎。

2019 年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】得獎作品《尼采》書封。（圖／台灣法語譯者協會 提供） 分享 facebook

2019 年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】得獎譯者王紹中照片。（圖／台灣法語譯者協會 提供） 分享 facebook

2019年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】非文學類共徵得二十八件符合資格作品，初選委員會成員為潘怡帆女士、戴麗娟女士及吳錫德先生。三位評審委員以六週的時間遴選出優秀的五件入圍作品，並於2019年11月7日公布入選名單。

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本屆決選評審團由五位專家學者組成，分別是政治大學社會學系兼任助理教授洪儀真女士、人文叢書編輯及譯者吳坤墉先生、中央法文系副教授林德祐先生、中央大學法文系講師高滿德（Matthieu KOLATTE）先生，以及台灣大學翻譯碩士學位學程助理教授陳榮彬先生。

經過兩個月的詳細審閱，決選評審會議於2019年1月5日於台北「藝集生活」舉行。評審們逐一評析入圍作品並進行評分；最終由王紹中翻譯，法國哲學家德勒茲的作品《尼采》，獲得評審們一致肯定，給予此譯作下列評價：「翻譯成果在各方面都表現傑出：對原作理解精確透徹，中文表現樸實、清晰而流暢，使《尼采》中譯本風格亦與原作十分貼近。加上恰當的譯註，不僅讓中文讀者獲得如同原文讀者的閱讀理解，更成功幫助讀者認識德勒茲與尼采思想。此外，王紹中先生的翻譯策略明確並充分執行，雖為譯界新秀，實則學術與語文基礎深厚而讓翻譯工作游刃有餘。」

決選評審團表示，入圍五本書籍都值得受到肯定，整體來說，譯者表現皆為上乘，譯筆緊隨原文、譯本整體完成度高。而從本年度入圍作品的性質觀察，在思想領域，台灣出版社傾向出版法國人文經典，翻譯難度不在話下，譯作中或有若干可商榷之處，仍瑕不掩瑜。各出版社在編輯、導論與審定上亦極為用心。此外，入圍作品亦呈現台灣受法國哲學熱潮影響的一面，如《法國高中生哲學讀本》，以及展現法國非文學類傳統的報導作品《低端人口》。兼具譯者與學者身分的陳榮彬先生表示：「從這五本作品可以看到台灣譯者與出版社共同的合作與用心，除了譯者翻譯，也有好幾本作品找來專家審校，表現出對翻譯書籍負責任的態度，是可喜的現象。」

2019 年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】決選評審團與得獎作品合影。（圖／台灣法語譯者協會 提供） 分享 facebook

2019【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】頒獎典禮將在2020年2月4日於台北國際書展與法國館開幕儀式同時舉行。獎項的獨家贊助單位法國巴黎銀行台灣分行主管邱彥禎先生將出席現場，親自頒發獎金五萬元及水顏木房魏榮明總監設計打造之獎座。