年後轉職等一下！這些問題沒想清楚就跳槽恐傷害你的職涯

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追求更好的待遇與工作環境是多數上班族的目標，過年前後更是上班族轉職的時機點，但是轉職的人在工作上都變得更快樂嗎？轉職前，若沒有經過充分的思考與準備，很容易陷入頻繁換工作，或者在新工作中再次委曲求全的窘境。

獲得美國蓋洛普（Gallup）認證的職涯規劃專家在《讓每一次的離職都加分》這本書中，告訴你工作想越換越好，必須先把這些問題想清楚！

文／朴建鎬

想換工作時，必須實際去了解相關資訊，深思熟慮後再做決定。但或許是因為缺少經驗，大部分的人不太會這麼做或容易放棄。把找工作當成是準備考試一樣，上補習班、考證照、找家教老師，或看書自學尋求相關建議。但這些建議通常是針對一般大眾，並非量身打造，所以要離職前，必須事先做好功課，想清楚到底要換什麼工作？別因為一時衝動，就遞出離職單。

戀愛經驗豐富的人，就算談過幾次失敗的戀愛，也不會對人生造成太大阻礙。展開一段新戀情時，也不會有人要你公布過去的戀愛史，但工作就不一樣了，工作經驗是累積的。換工作時，他們會看過去的工作經驗，來評估這個人的能力、價值觀、方向性和目標等，決定是否錄取。因此，換工作前務必要想清楚，避免衝動離職。

假如沒有自己的原則或尚未做好準備就貿然換工作，這麼做就跟賭博一樣，結果可能會比現在更痛苦。人生只有一次，不要把人生當賭注，轉換跑道前，請做好充分準備，有些事一旦決定了，就無法重來。

04為什麼換了工作，還是不滿意？

工作條件更好卻還是不開心

李晶愛小姐工作七年，一共換了十次工作。第一次換工作是為了加薪，第二次是跟主管不合，第三次是不喜歡公司氣氛，第四次是覺得公司福利很差……基於各種理由，她不斷換工作。雖然剛換工作時，會覺得：「好喜歡這份工作喔！」但過了兩三個月後，馬上就改變心意覺得：「這份工作真的是爛透了！」她的職涯一再重複這樣的惡性循環。

李小姐告訴我，她後來寫履歷時，不會把所有的工作經驗都列上去。因為面試時，人資部門不喜歡太頻繁換工作的人，她不明白為什麼現在的工作條件明明比上一個工作更好，卻還是不開心？對此感到鬱悶不已。

人們之所以會換工作，一定是想越換越好，讓生活過得更好。但遺憾的是，根據人力銀行問卷調查，十位離職者中有六名表示後悔，而離職者中超過百分之六十以上的人並不滿意離職後的新工作。不滿意的原因，排名第一是「薪水福利不如預期」（百分之四十七點八，可複選），第二名是「實際工作內容與預期不符」（百分之四十七，可複選）。

找工作時，我們經常會聽到：讓專業知識「升級」、要打造「高規格」履歷。但是「升級」和「規格」是被用在機器上的形容詞，為何把這樣的語詞套用在人身上呢？難道一個人的「成長」，是像商品一樣，為了賣到更高的價格，得不斷「升級」和提高「規格」嗎？

若是如此，為什麼「升級」後，換了更好的工作，獲得更高薪水的離職者，卻有百分之六十的人不滿意離職後的新工作？回答滿意的那些人，他們又真的幸福嗎？

想要讓離職變加分的方法其實很簡單：

第一，找到符合自己內在需求的工作。

第二，找到比上一份工作，更能讓自己有所發揮的工作環境。

當然，不管是誰都很難在第一份工作時，就找到適合自己的工作。因此，每次離職時，必須先思考「我」和這份「工作」適不適合？「我」和這間「公司」適不適合？但大部分的人換工作時，都只先看外在條件是不是自己喜歡的，一直用扣分的方式換工作，換再多工作都不會滿意。

書名：《讓每一次的離職都加分：從離職的念頭中，盤點內在渴望，設計自我實現的藍圖》作者：朴建鎬出版社：采實文化出版時間：2019年11月28日 分享 facebook

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開獨立書店的主播

即使換到更大的公司、薪水更高，如果工作環境不適合自己，做的不是自己喜歡的工作，也不見得會開心。反之，如果待在自己喜歡的環境，做自己喜歡的工作，會覺得工作很幸福，工作表現也會更好。成功不一定帶來快樂，做喜歡的事讓自己快樂，才能為自己帶來成功。辭去主播工作，開獨立書店並成為暢銷書作家的金素英小姐，就是最好的例子。

曾擔任《ＭＢＣ新聞書桌》節目主持人的金素英小姐，被公司冷凍了一年，停掉手頭上所有節目。沒事做的她，在公司裡唯一能做的，就是坐在辦公桌前看九個鐘頭的書。在離「冷凍期」到期前的兩個月，她覺得自己不能再這樣下去了，向公司遞出了辭呈。

離開公司後，她發現雖然過去做過不少大節目，但直到現在還讓她難以忘懷的卻是那些，她真心喜歡過的小節目，特別是在廣播節目中，化身為「說書人」，帶領聽眾來一趟知性之旅，從中她找到自己真正想做的事。喜歡在書中找尋答案的她，如今開了一間「唐人里社區書店」。在自己經營的小書店裡，她比任何人都還要享受工作。

無論工作條件再好或是公司規模再大，都不保證能提升你工作的幸福感。如果換了工作還是不滿意，就得好好思考，換工作時是否有依照自己的個性，找適合自己的工作？還是只是根據外在條件換工作呢？

●本文摘自采實文化出版之《讓每一次的離職都加分：從離職的念頭中，盤點內在渴望，設計自我實現的藍圖》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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