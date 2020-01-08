工作受氣回家遷怒伴侶？暢銷作家教你設情緒過濾網，輕鬆安放負能量

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閱讀小貼士

無論是結婚或交往，當出社會的我們與另一半同住，難免會遇到需要在工作與感情中尋求平衡的時候。工作上受了氣，回到家就任由負能量散發到最信任的另一半身上，導致感情被工作所影響。

《當你又忙又美，何懼患得患失》一書作者告訴你如何在下班到回家的路上設下情緒過濾網，讓壞情緒「小心輕放」，改進伴侶關係事半功倍！

文／梁爽

一次，我聽一位女性朋友抱怨她的另一半：男方回到家裡，不是玩手機，就是打遊戲，跟他說話他假裝聽不見，也不幫著做家務。還有一次，我去二舅家吃飯，快開飯了二舅媽才下班到家，一進門就板著臉，一會兒說二舅鞋子沒放好，一會兒說菜裡面薑末切得太碎。

這兩次經歷，都能讓我身臨其境地感受到女友人抱怨時的怒氣，也能察覺到二舅當時壓抑的心理。

如果兩個人回到家，仍然活在上班的延長線上，一點小事就吵架冷戰，那簡直比上班還累，想想都覺得悲慘。長此以往，量變引起質變，婚姻品質必然受損。

提到自律，我們通常會想到學習提升、飲食運動、作息安排等，但其實愛也需要自律。自律和不自律的人，會擁有截然不同的婚姻。

在我看來，婚姻裡最基本的自律，大到不出軌、不背叛，小到每天下班回家前克服婚姻的倦怠感和一天的疲乏，主動調整好心情和狀態。作為職場人，工作中有時業績不理想，有時吃了啞巴虧，下班回到家可能什麼都不想說、什麼都不想做。而那些在婚姻裡有自律心的人，不會將最差的情緒留給最愛的人，他們會在回家路上盡量消化掉負面情緒。把一天的消極情緒全部關在門外，帶著熱情和歡樂回家，好奇對方今天過得怎樣，分享自己這一天的見聞。

前段時間我看了叔叔的朋友圈，他分享了一則「為什麼有些人開車回家後不直接回家，而是要在車上坐一坐」的連結，並在轉發中說：「也有不少人快到家時，腳步都是加快的。」

我想起剛畢業在深圳求職期間，在叔叔嬸嬸家小住的那段時間。據我近距離觀察，我發現他倆高品質的婚姻，離不開他們回家後都會熱情迎接對方這件事。

兩人中後回家的人一進家門，先回家的人便會親自到門口把包包接過來，擦個汗、倒杯水，讓人很有歸屬感；後進門的人稍事休整，就會到廚房幫忙，兩個人一邊做著家務，一邊談談公司發生的事情。我在旁邊偷聽了很久，他們談論的內容好的遠多於壞的。

那段時間嬸嬸剛懷孕，做飯時她在旁邊念著食譜上的做法和食材用量，叔叔則穿著圍裙在灶臺旁炒菜；等到吃飯時，嬸嬸誇叔叔做得好，叔叔誇嬸嬸念得好。平淡日子裡，他倆也會為對方製造小驚喜，叔叔偶爾會拿回來一、兩枝花送給嬸嬸，嬸嬸有時餓了、饞了會到樓下便利店買點魚蛋，回家後也給叔叔嘗一嘗。如果一方沒有調整好心情，也會提前明確告知。有天嬸嬸回家後情緒特別差，她對我倆說自己很想跟我們聊，但她很累，想先躺一會兒，讓我們等到飯做好了再叫她。

現在回想起來，真是佩服叔叔嬸嬸。那時他倆工作壓力大，七、八點鐘回家都算早的，但每天他倆回家，都堅持做齊「貼心迎接、熱情分享、互相誇讚、製造驚喜、提前申明」等親密舉動。這裡面有恩愛的因素，更有自律的成分。

我結婚以後，好幾次把工作上的情緒帶回了家。剛開始還隱忍不發，找到機會後便借題發揮，在突破了先生忍我、哄我的極限後，兩個人便吵到天昏地暗，直接影響了第二天的工作狀態。

去年結婚紀念日，我倆約好去外面吃飯，但那天我工作上諸事不順，身體也不太舒服，心情暴躁煩悶。以我對自己的了解，已經預料到吃飯時很有可能會生氣。但我不想在這樣特別的日子裡生氣，於是在赴約的路上，先是聽笑話，壞情緒很快被笑聲替代了；之後，我又反覆聽他以前表白時唱的歌，腦子裡像放電影似地，閃過很多暖心的往事。

所有的糟心事彷彿都在漸漸淡去，等快到餐廳的時候，我體會到了木心所寫的「以小步快跑去迎接一個人的那種快樂」。

那個美好的結婚紀念日，讓我聯想到在同一種壞心情下，不同處理方式帶來的不同結果。

書名：《當你又忙又美，何懼患得患失》作者：梁爽出版社：方智出版／圓神出版出版時間：2020年1月1日 分享 facebook

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1.放任版

下班回家後如果理所當然地把壞情緒發洩給對方，很可能會迎來一場令人身心俱疲的爭吵或冷戰。覺得自己為了家人在努力工作，其實下班後什麼都沒做，回到家就舒服地做自己，任由情緒和壞脾氣牽引，就算對另一半說話語氣不好、態度敷衍、表情冷淡，另一半也應該對自己理解包容。

2.調整版

利用下班回家路上的緩衝時間，有策略地調整好心情和狀態。在路上聽點輕鬆的相聲、音樂，從工作狀態切換成生活狀態；回到家和另一半好好聊天，心情不好也要表明自己很想分享，但需要一段時間自我調整，讓對方減少擔憂並心中有數。

經測試，以事先預防調控為主的「調整版」，比以事後收拾爛攤子為主的「放任版」要好上許多倍。

前段時間的一個週末，我更加體會到「家人最重要」這一道理。

電影《可可夜總會》裡，可可太婆的爸爸瀕臨煙消雲散時說：「真正的死亡，是世界上再沒有一個人記得你。」

書籍《綻放幸福花朵的小種子》裡，松浦彌太郎說：「家庭是最基本的人際關係，無論發生什麼事，我都把每晚七點全家人聚在一起吃飯的習慣視若珍寶。這比我的工作、愛好、社交都更重要。」

記住這些大道理，是因為我想過好這一生。

我一直認為，婚姻是家庭關係的核心，要做到婚姻裡最基本的自律，就應先從回家前調整好心情開始。

●本文摘自方智出版／圓神出版出版之《當你又忙又美，何懼患得患失》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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