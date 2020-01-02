魯蛇比學霸更有用？ 世界頂尖機構都開始重視的「失敗學」

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閱讀小貼士

從小到大一直很優秀的成功者，看似完美無瑕，卻有一個致命的缺點──就是不曾與「失敗」好好相處。一旦遭遇重大失敗，就可能大受打擊、一蹶不振。不僅如此，包含哈佛大學、亞馬遜、谷歌等頂尖學校與機構都開始重視人們的失敗經驗。

《駕馭不適圈》一書的作者從自身經驗出發，告訴你不必一昧欽羨人生勝利組，也不必因失敗而頹廢喪志，好好失敗過也是成長的證明，這可比起順遂人生更重要！

文／法拉．史托

我們從小就相信失敗是最棒的，前提是當它發生在別人身上時。不論是在考場、職場、校園，大家對失敗的態度都是「零容忍」。這種根深柢固的懼敗心態，令很多人產生所謂的「失敗焦慮」，不敢嘗試任何新奇或太有挑戰性的事物，以免失敗了丟人現眼。但這會引發更大的問題，不想面對失敗的不適，會害我們錯失讓人生進步的重要契機。畢竟，要是連跌個跤都怕成這樣，怎可能有勇氣縱身躍向成功呢。

現在，情勢已經開始改變，像美國的史丹佛、哈佛及普林斯頓這些名校，都開始留意那些零失敗的優等生，例如：一直擔任足球隊長的學生、一人可以辯贏整個團隊的雄辯家，以及利用空閒時間練琴就通過鋼琴第五級檢定的人；他們的人生就是依照傳統的成功量尺不斷更上一層樓。但問題來了，這批菁英子弟遇到一點小挫折，例如：足球隊長沒能進入校隊，或是人生沒能按照他們想要的路線前進……往往會搞到信心潰散。輔導老師們發現，這些菁英分子遇到日常生活中的磨難，不但會感到憂鬱和焦慮，甚至會在輔導過程中痛哭流涕。這群很會考試的人中龍鳳，遇到人生中的小小阻礙卻束手無策。

因此，史丹佛大學推出「復原力計畫」，邀請該校的傑出校友現身說法，分享他們一路走來遇到的艱難考驗，曾擔任該校新生暨大學部諮商中心主任的茱莉．李斯卡．海姆斯（Julie Lythcott-Haims）在接受《紐約時報》訪問時指出：「我們想讓學生有能力面對挫折。」其他學校也很快跟進，哈佛大學推出一整套稱之為「成功與失敗」的新計畫，讓學生從各個層面學習成功、失敗與復原力。普林斯頓大學則推出了「觀點計畫」，校方在校園內設置專屬的空間，讓學生可以聚在一起討論他們覺得很難處理的事情，校方鼓勵學生透過各種有創意的表達方式，把他們的失敗故事分享出來。美國麻塞諸塞州的史密斯女子學院，則是開設「從失敗中復原」課程，選修的學生會在第一天收到一張證書，上頭寫著：「茲授權你在以下各種情況：戀愛、一夜情、友誼、簡訊、考試、課外活動，或是其他與本學院有關的任何選擇：出糗、失敗或搞砸，仍是一個有價值與讚到不行的人。」

企業界也在改變中，像過去只雇用史丹佛最優秀學生的谷歌，現在也願意廣納其他學校的人才。美國四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte Touche Tohmatsu），之前也只雇用從未嚐過失敗滋味的MBA應屆畢業生，現在則鎖定三十歲以上，且就業歷史有些「波折」的人。曾在該公司擔任聘雇經理的吉姆．渥爾（Jim Wall）表示：「我們需要有實務經驗的人，但凡在社會上走跳的人，誰不曾失敗過？」

《柯夢波丹》雜誌也不會把完美的履歷作為用人與否的條件。雖然過去多年來，我們會要求應徵實習生工作的人，須具備新聞傳播相關系所的文憑，但現在，我們只想找到不怕挑戰的寫作好手。根據我的經驗，你得先嚐過失敗與痛苦掙扎的滋味，才能培養出無所畏懼的勇氣，也才能忍受人生中的諸多磨難。

書名：《駕馭不適圈：成功人士跳脫舒適圈、超越痛苦、與壓力共處的123間歇心法》作者：法拉．史托出版社：采實文化出版時間：2019年10月31日 分享 facebook

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全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）失敗過的次數，多到他自己都記不清了。身為亞馬遜老闆的他，向來不諱言此事，並認為他在亞馬遜擁有的是價值數百億美元的失敗經驗。過去二十年來，他曾推出過數十種不成功的新產品與計畫，其中包括亞馬遜拍賣（亞馬遜版的eBay，拖了兩年之後，他毅然結束這個爛攤子），還有亞馬遜的旅遊網站Destinations，它的壽命更短，才半年就收攤了。還有人記得亞馬遜也曾推出名為Fire Phone的智慧型手機嗎？這些失敗的作品燒掉了亞馬遜數億美元。

我們大多數人遇到失敗後，往往會嚇到不敢再多做嘗試，但貝佐斯不一樣，他樂於獲得更多失敗的經驗。貝佐斯在Fire Phone停產之後接受《華盛頓郵報》的專訪時指出：「我們現在正在進行的是規模更大的失敗，Fire Phone的失敗跟它們比起來，根本是小巫見大巫。」

貝佐斯酷愛失敗，過去二十年來，他每年寫給股東的信，幾乎每篇都提到一些失敗之作。近幾年來，他更變本加厲，特地雇用曾經失敗過的人來擔任高階主管，例如：亞馬遜旗下的生鮮食品事業Amazon Fresh，便是找來Webvan（網路雜貨零售商，創業僅三年便破產）的高階主管負責經營；這家食物運送公司，雖然曾在二○○一年募得八億美元的資金，最後卻全數敗光。

為什麼一而再、再而三的失敗，居然是成功的配方？難不成貝佐斯其實是失敗大王，但因為久病成良醫，結果終於成功了？或是在他看似瘋狂的表象下，其實有著天才的做法？難道世界首富祕而不宣的成功要訣真的是失敗？

●本文摘自采實文化出版之《駕馭不適圈：成功人士跳脫舒適圈、超越痛苦、與壓力共處的123間歇心法》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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