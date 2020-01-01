大選將近好怕家人被誤導！突破隔閡的說話術書單讓你的「忠言不逆耳」

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在社群媒體發達、各種訊息充斥在不同群組的今日，不僅議題風向混亂難測，更因為社群演算法跟私人群組分享的關係，導致同為一家人，每天接收到的資訊卻可能天差地遠！

特別是隨著選戰將近，年輕人與長輩之間的世代隔閡在某些家庭中開始顯現，長輩擔心年輕人社會歷練不足被欺騙；年輕人同樣擔心長輩不熟悉新媒體的使用而被來路不明的資訊誤導。

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