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大選將近好怕家人被誤導！突破隔閡的說話術書單讓你的「忠言不逆耳」

2020-01-01 10:11聯合新聞網 讀.書.人

（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）
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社群媒體發達、各種訊息充斥在不同群組的今日，不僅議題風向混亂難測，更因為社群演算法跟私人群組分享的關係，導致同為一家人，每天接收到的資訊卻可能天差地遠！

特別是隨著選戰將近，年輕人與長輩之間的世代隔閡在某些家庭中開始顯現，長輩擔心年輕人社會歷練不足被欺騙；年輕人同樣擔心長輩不熟悉新媒體的使用而被來路不明的資訊誤導。

好想跟家人好好溝通，卻怕說到臉紅脖子粗，對方都聽不進去。讀書吧特別推薦【突破隔閡的說話術書單】讓你學會巧妙溝通的方法，讓彼此更有交集、更能相互理解。

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精選推薦書如下，購書還享優惠：

《衝突溝通的技術》用對思考、說對話，建立關係、善用策略，從破壞性衝突走向建設性對話。

《忠言不逆耳》逆耳的話語更該掌握最恰當的說話技巧與時機

《溝通力決定你的影響力》4大原則開啟有效溝通，進而打動人心、贏取信任

《觸動人心的柔話術》能說善道不是萬靈丹，任何情境都有效適用的溝通關鍵:柔話力！

《好好說話，擁抱高情商》蔡康永推薦，改變他人、化解矛盾、提升自我必讀！

《圖解 讓對方不知不覺一直說好的交涉術》芝加哥商學院、慶應大學都在用的協商技巧，教你避開談話陷阱，開口就把對手變盟友！

《說理Ｉ》以及《說理Ⅱ》真正的影響力，不是勝過對方，而是用邏輯、懂人心、控情緒，學會這兩本說話術，破解惡化的分歧和爭論，別讓它阻礙團體和社會的進步！


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