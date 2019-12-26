婚前協議書該不該簽？Ms. Selena教你保障婚後財產又不傷夫妻感情

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2020年即將到來，因為「愛你愛你」的諧音，讓不少新人們趨之若鶩的選定在這年舉辦終身大事。然而，與另一半步入婚姻後，總會遇到許多現實問題，除了兩家人實際相處需要時間適應與溝通外，多數夫妻在討論「財產分配」問題時也將會是一大考驗。

華人社會普遍會有「談錢傷感情」的迷思，尤其婚後通常花更多心思在照顧家人的女性，更需要為自己爭取應有的財產！知識型YouTuber Ms. Selena的新書《打造富腦袋！》，教你簡單易懂的理財觀念與方法，快在結婚前看這篇，瞭解如何透過法律協議保障自己！

文／Ms. Selena

判斷對方的金錢觀方式有很多種，你可以看他是不是很小氣的人？是不是月光族、揮金如土？也可以試著跟他聊一些理財的話題，觀察他的態度。你會發現，有些人會覺得很不耐煩，也不願意聆聽。如果一直呈現這樣的態度的話，未來你們有很大的機率會因金錢觀差異發生糾紛。

這裡想要強調的是，並不是一定要找很會投資理財的對象，而是他必須跟你一樣願意學習、彼此溝通，未來才會是能跟你一起努力，創造更好生活的好隊友。

而夫妻更像是一個共同體，共同組織一個家庭，共同為彼此的未來努力。所以這裡建議經營共同帳戶。共同帳戶有兩種：

1.以相同金額建立共同帳戶

這個方式適用於夫妻薪資差不多時。

兩人每月固定存入一樣的金額到共同帳戶。比如說兩個人每個月賺五萬，那就可以每個月都固定匯三萬到共同帳戶。這個共同帳戶用於支付所有的家庭支出，若有小孩也可以從這個帳戶裡去支出。

2.以比例金額建立共同帳戶

如果兩人的薪資很懸殊，比如說老公賺十萬，老婆賺五萬，這樣如果必須每個月支出一樣的金額，老婆壓力就會相對大一些。

這時可以用固定比例的方式，比如說薪資的50%，這樣老公就勢必會多出一點，因為他賺的錢比較多，不過還是在可以負擔的範圍。

共同帳戶的好處，就是使兩個人對家庭都有責任，為家庭的支出付出一些心力。另外，保有自己獨立帳戶跟使用金錢的權利也比較不容易吵架。

每個人都有不一樣的價值觀跟金錢觀，想花錢的地方都不太一樣，這就是為什麼每個人除了要經濟獨立外，夫妻之間也要保留給彼此用錢的空間，這樣就能大大降低彼此為錢爭吵的機率。

針對這個共同帳戶，還可以去辦一張兩個人都喜歡的信用卡（正、附卡方式），不論是累積里程、現金回饋或是其他的優惠皆可。

接下來有任何的家庭花費，你們都可以用這張信用卡去刷。這樣的做法也有三個好處，一是你就可以省去記帳的麻煩，每個月收到帳單，就會知道這個月的家庭支出大概是多少；二是你可以同時累積一些優惠，不論是里程數或是回饋；三是這樣你就不會忘記去繳水電費、瓦斯費、電話費等。

這類家庭固定支出，盡量都設定在這張信用卡上，每個月自動幫你繳費。當你又設定信用卡自動繳費跟扣款時，這個共同帳戶就可以去支付這張信用卡的卡費，家庭理財也會變得清楚明瞭喔！

3.婚前協議書

談到兩性理財，相信大家都有聽過「婚前協議書」。

到底婚前協議書有沒有擬定的必要呢？在我結婚前，我諮詢過律師，後來發現婚前協議書可以約定的事情非常多，包含家事的分擔，未來小孩的教養方式，當然也包含財務方面的協定等。不過如果只是想要財務方面的協定，其實可以申請夫妻財產制契約登記即可。

書名：《打造富腦袋！從零累積被動收入：月收翻倍的財富攻略》作者：Ms. Selena出版社：如何出版／圓神出版出版時間：2019年12月1日 分享 facebook

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夫妻結婚後，可以選擇用法定財產制或約定財產制（約定財產制包含「共同財產制」和「分別財產制」兩種），來決定結婚後的財產歸屬問題，如果用約定財產制，就要訂定契約，並向法院聲請登記。

法定財產制

如果你沒有特別約定，那麼你就直接會是法定財產制。簡單來說就是婚前的財產是自己的，婚後雖然也是自己的，不過如果遇到婚姻關係終止的狀況（包含離婚或死亡）則會進行「剩餘財產分配」，也就是夫妻雙方各自的婚後財產扣除婚後債務後有剩餘（財產大於債務），則由雙方平均分配剩餘財產的差額。

例如：老婆有10萬，老公有100萬，這時差了90萬，老婆可以要求老公支付45萬給自己。

約定財產制

以分別財產制來說，可以簡單理解成：人結婚了，但財產沒有結婚，夫妻各自管理各自的財產，債務也是各自分擔。

而共同財產制，顧名思義就是夫妻共同擁有財產，如果遇到婚姻關係終止的狀況，夫妻各自取回訂立共同財產制契約時的財產，再用共同財產扣掉共同債務後，平分餘額。

這跟法定財產制聽起來有點像，但重點在於共同財產制在婚姻關係中，財產都是兩人共有的，也就是任何財產的處分都要兩人同意，因為夫妻雙方都有所有權。

以我自己來說，我傾向分別財產制，因為這樣是最簡單不複雜的，只要管好自己的財產就好。

很多人會問我，夫妻或情侶之間談錢不是很傷感情嗎？以我的狀況來說，可能我自己本身就在分享理財的內容，所以跟任何人談起錢好像都不會特別突兀（笑）。

●本文摘自如何出版／圓神出版出版之《打造富腦袋！從零累積被動收入：月收翻倍的財富攻略》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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