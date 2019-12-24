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辭高薪賺更多！熱血粉領族轉職當鳳梨農的意外收穫

2019-12-24 14:43聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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在2019年歲末年終之際，除了參加尾牙、聖誕與跨年夜派對，好好慰勞自己過去一年的辛苦之外，更適合好好回顧與檢視自己與工作，仔細回想今年有沒有成為更好的自己？工作是否交出一張亮眼成績單？還是依然被工作壓得喘不過氣？

魏德聖、柯一正、朱學恆等諸多名人笑淚推薦 《棄業日記(增訂版)：這輩子一定要出走一次啊！》，作者買買氏在書中笑談她辭掉穩定安逸的辦公室職務後，化身鳳梨農展開一場荒謬飆淚的農村生活歷險，並體驗對土地與生命的熱情 。她用行動證明人生不該只剩下工作，更重要的是要勇敢實現你我心中那個不敢出走的自己，收穫將超乎想像！

文／買買氏

在踏上這段旅程之前，我是個廣告文案，我的工作很單純，就是『掰』──把好的商品再神話，把快死的產品講活，然後每年在國內外廣告獎上搞幾個創意獎回來。但就在那年，我們幫一檔基金在不到一週內就募集爆滿、幫某個品牌逆勢成長百分之二十五、好不容易拿了幾個夢寐以求的國內外獎項之後，我卻莫名的空虛起來。

直到那天，我的創意總監Fish從臺中帶了一盒赫赫有名的『土鳳梨酥』送給我，相當意外的，我竟在那個以臺灣圖騰為設計主軸的禮盒中，找到了答案。

那是一張罕見的長文案DM，它的大意在講，這家餅舖支持臺灣農業，堅持用實實在在、香氣迷人的臺灣二號土鳳梨做鳳梨酥，而非以鳳梨香精混合冬瓜醬來製作。它的文案寫著：「不懂五號，你不懂香水；不懂二號，其實你不懂鳳梨。」「面對美麗的鳳梨田及殷實老農，我們暗自期許，一定要讓世人重新認識二號仔之美，驅除香精，恢復鳳梨！」

說來有點誇張，不過我真的嚇到了，這種足以贏得最佳文案獎的文字，竟然不是出現在為了得獎而特別製做的廣告裡，而是默默的躺在一盒土鳳梨酥裡，單純告訴你，因為你的購買，臺灣又能有更多二號土鳳梨田，又有更多老農能繼續種鳳梨。

我這才知道，原來除了讓有錢企業變得更有錢、挖出消費者口袋裡的錢、與汲汲營營於廣告獎外，好的廣告文案原來也能對社會有些正面價值。

土鳳梨酥當天在我胃裡發酵之後，又跑到我的大腦發酵了三個月，然後就在某個六月天，我走進創意總監的辦公室遞上辭呈。

「我想去尋找真正打動我的事物，寫一些有意義的文案。」

有人說做廣告的不是瘋子就是腦袋有問題，這句話真的沒有錯。因為我的創意總監明明缺人手缺慘了，卻無法敵過他骨子裡那股愛鄉愛土的熱血，他不但含淚支持我，竟還貼心的偷了他寶貝兒子的小摺送給我，讓我好歹有個比走路更有效率的方式，到全臺灣尋找感動。

「我不能去，妳就代替我去吧！」 他說。

於是，離職後的第二天，我就出現在這裡──雨大的跟碗糕一樣大的麻豆，我像在游泳池裡面騎腳踏車一樣，朝著我從未謀面過的部落格格友，阿銘的生態野蓮池前進。

在此之前我和阿銘大概只互通過十幾次部落格留言、二十句msn對話，但是我非常非常確定，這個對生態保育瞭若指掌、卻對販賣自己無農藥野蓮一籌莫展的農夫，有可能就是真正能讓我發自內心認同、感動的『產品』。

在我留下想用商品文案換取他的生態知識的留言後，他很阿沙力的答應了，還幫我找好了便宜的學生套房長宿。

鼻子進了好幾次水、一再停下來擦拭已經變成蛙鏡的眼鏡、恐怖的雷聲讓我尖叫到聲音都啞了……老天！ 我到底什麼時候才能到啊？

就是那個鴨子！呱！


現在想起不禁莞爾，老天真的很幽默，賜給我這麼大粒的雨水當見面禮，我和阿銘整個見面的過程也荒謬至極。

書名：《棄業日記(增訂版)：這輩子一定要出走一次啊！》作者：買買氏出版社...
書名：《棄業日記(增訂版)：這輩子一定要出走一次啊！》
作者：買買氏
出版社：天下雜誌
出版時間：2019年12月2日
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udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）
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「就在那個麻豆國中對面，有一個鴨子……呱！」阿銘在暴雨中努力的對著手機大吼，期望能穿透被暴雨矇蔽的爛收訊。

「一個鴨子？！」我站在7-11屋簷下，但不知道為什麼碗糕雨還是一顆顆擊中我的頭頂。

「對！ 就是鴨……呱～～～～～」一聲巨雷響起，接著，我和阿銘之間的收訊瞬間歸零。 

「應該是……是……一個養鴨場吧……聽到呱呱叫的聲音就到了？」我試圖拼湊著破案線索，何況他是農夫，田邊會有養鴨場還滿合理的。不過阿銘還真可愛，直接告訴我約在鴨寮就好了，何苦那麼用力的呱呱叫呢？

直到我騎著我的泡水車來到麻豆國中正門口，看見一個賣力揮手的男人，我正狐疑怎麼一隻鴨都沒看到，突然望見了他頭頂正上方的招牌。我忍不住在大雨裡抱著肚子狂笑起來，差點沒被雨水嗆死。

原來才不是什麼鴨寮勒，阿銘跟我約的是一家飲料店，店名就叫─鴨─子─呱─呱！

我狼狽的脫下雨衣，整個人就像穿衣服泡了三十分鐘的澡一樣，水從我身上的每個部位不停滴落。阿銘、鴨子呱呱的老闆娘柳姊和店裡的熟客想笑又不敢笑的望著我，就在我的排水量快要蔓延到整個店裡的時候，阿銘告訴我：「快去樓上洗澡！ 不要涼到了，這裡就是你這幾天住的地方。」

我透過充滿雨水的鏡片望向阿銘，才發現他和我想像中的農夫很不一樣──一頭長髮、海軍陸戰隊般的體格、還戴個黑框眼鏡，如果不是已經知道他的職業，我可能會以為他是粗獷型的藝術家。

我們約好吃完晚餐後再碰面，好讓我先梳洗休息一會兒，於是我全身濕搭搭的走向二樓。

鴨子呱呱是一棟透天厝，一樓是店面，二、三樓就是租給學生的雅房和套房。自從離開學校以後我好久好久沒有到過這種木板隔間的宿舍了，我看著房間裡簡單的單人床、鐵書桌和矮矮的摺疊床頭桌，不禁回憶起自己的學生時代，不知道那個過去一心只想當上創意總監的大學生，有沒有想過自己會在九年後，辭掉夢寐以求的廣告工作，來到麻豆重新當學生呢？


●本文摘自天下雜誌出版之《棄業日記(增訂版)：這輩子一定要出走一次啊！》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

買買氏

你沒看過她，但她可能已經滲透你，她或許前幾天才讓你笑著花掉半生積蓄敗了一輛進口車，也可能曾讓你失去理智的刷下十年才用得完的化妝品，是的，她該叫做催眠師才對， 不過Title卻是『廣告文案』。

幸好，她突然有一天腦袋當機，問自己：「人生的價值，真的只有上班賺錢而已嗎？」然後就傻傻的棄業一年找答案。而你則幸運的少被催眠幾百天…… 在這場人生暴走後，如今，她的名片上寫著： 因為喜歡做的事太多，所以沒有固定的職位。

唯一讓她放不下的『正職』，是為農夫發聲的FACEBOOK『直接跟農夫買』粉絲團團長，並成立「直接跟農夫買」社會企業。


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