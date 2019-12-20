臺灣史上關鍵10+22 閱讀磐石獎宋怡慧推薦你這樣輕鬆讀寶島故事

書名：《故事臺灣史：10個翻轉臺灣的關鍵時刻》、《故事臺灣史：22個改變臺灣的關鍵人物》udn會員結帳輸入「reader100」現折100元！（限量200名）作者：故事：寫給所有人的歷史團隊出版社：親子天下出版時間：2019年9月30日 分享 facebook

《故事臺灣史》系列書的推薦序

臺灣的未來，從關鍵事件與人物發現答案

文／宋怡慧老師（新北市立丹鳳高中圖書館主任）

余秋雨說：「歷史是一堆灰燼，當我們把手伸入灰燼中，期待的是星星之火所帶來的餘溫。」當你雙腳踏在慣走的土地，雙手觸摸母土的溫度，關於臺灣重大的事件與人物，我們真的都能留心嗎？

想要窺見臺灣歷史全然的樣態，不能不從世界史的長河中來觀察它流淌而過的曲道，才會看見臺灣史不一樣的定位與風景。不過，在作者的書寫中，歷史不是靜態的，它是和當代現實互動的有機體。臺灣的命運擺渡在自我認同與外來強權間的拉扯，試著從臺灣的過去探究一個未來可實踐的種種可能。

《故事臺灣史：10個翻轉臺灣的關鍵時刻》、《故事臺灣史：22個改變臺灣的關鍵人物》這兩本書保有「故事，寫給所有人的歷史」習慣的說故事口吻，從時間軸角度加入空間、人物、事件的元素，讓臺灣歷史的書寫頓時生動立體起來。就像許慎《說文解字》提到：「史，記事者也。從又持中，中正也。」每個寫史的人都有他選擇的觀點與材料，讀者也能從作者的理解的事實，找到你看不見的事實。

《故事臺灣史》系列以故事體的輕鬆筆調，娓娓道來重要的臺灣史事，不只讓讀者擁有閱讀的親切感，也不自覺的走進一個又一個的歷史風景裡：從荷蘭風起雲湧的海權時代到東亞海域驚心動魄的權力爭奪，抑或是清領時代、皇民化時代，臺灣人民在歷史舞臺，失去實質的土地發言權……從十個關鍵時刻與二十二個關鍵人物去思考：「如果當時某個決策改變了，結果是否也會跟著改變了？臺灣的命運與未來是否也會因此政權更迭或有不同的轉向？臺灣從地理優勢崛起，甚至被推上世界舞臺，最後歷經百轉千迴的淬鍊，我們走向民主自由的道路。」

（圖／摘選自親子天下出版《故事臺灣史：10個翻轉臺灣的關鍵時刻》書中照片） 分享 facebook

我始終相信，歷史不只能從課本內的知識去理解，應該還可以跨界到課本外的史料去思辨與深究。這系列的坐著不要我們背歷史，他期待用嶄新的史觀視角與學習方法，選擇重要的歷史事件與現實生活連結，透過流暢的敘述，引領讀者有系統、有脈絡的讓我們發現：每個事件的背後，深藏著重要的文化意涵，這更值得我們去探究與思考。生活在臺灣這塊土地上，沒有人該是局外人。

從十個關鍵的時空座標與二十二個關鍵人物的專題，著重在歷史人物與事件的聚焦，讓我們更深入探討臺灣史發展的重心。尤其，繪者以貼近讀者的閱讀立場，加入藍鵲老師、小安與彎彎等漫畫人物進行Q&A的對話，讓讀者彷彿穿越時空，重回當年的日常生活與情境，沒有違和感的學習臺灣史。加上知識補給站、歷史報你知、大事紀的專欄設計，避免編年體的瑣細與失焦，讀者可藉由多元的專欄，進行重大事件原因和影響的「腦補」。至於，歷史故事的延伸影音，讓我們看見多媒體時代歷史多面、多樣的活潑性與豐富性。

（圖／摘選自親子天下出版《故事臺灣史：22個改變臺灣的關鍵人物》書中照片） 分享 facebook

歷史展現一個個過去的圖像，不只讓我們理解歷史，也找到批判思考的鑰匙，一如先民力圖突破和超越困境，拋頭顱、灑熱血的為後代做出無私貢獻，我們才能享有現在的進步生活。若以史為鑑，走在歷史的風景裡，我們又該選擇往哪裡去呢？我想，在《故事臺灣史》裡，我們都找到了答案。

●本文摘自親子天下出版之《故事臺灣史》系列書，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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