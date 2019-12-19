內行人這樣看古蹟！臺藝大教授圖解35座臺灣名勝的匠藝秘辛

全台首學臺南孔子廟門前景。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

文／李乾朗

摘選《直探匠心：李乾朗剖繪台灣經典古建築》序

古建築乍看為土木磚石之組合，然其表達人的生存與生活之道，牽動著歷史、社會、藝術與人的情感，涉獵的文化極龐雜，要真正了解並不容易。一座好的建築可以令人感動，有所感受，當你面對它時，有對話也有無限的想像，例如，我們站在淡水紅毛城下，可以想像近四百年前荷蘭人在城上安置大砲，扼守淡水河口的情景。我們面對臺南孔子廟，也可想像漢人儒家文化在臺灣播種，舉行祭孔的莊嚴場面。在古蹟現場，受到的啟發會更實在，體會更深化。

林安泰古厝已有兩百年歷史是北市最古老的古厝之一。（圖／聯合報系新聞資料庫照片；攝影／黃福其） 分享 facebook

漢人入臺之前，臺灣原住民各族文化的差異也形塑出多樣的建築，日治時期千千岩助太郎深入山地部落實測住屋，其中魯凱族大南會所無疑是一座極具代表性的建築，其結構、空間與形式互為表裡，作了最好的結合。雖然原建築已不存，但後來依測繪圖復建，不失為一座具高度代表性的傑作。清代漢人墾拓時期，規模較宏大，格局嚴謹的宅第很多，其中臺北林安泰古宅近年雖因拓路而易地重建，然其主要木結構仍完整保存，特別是其平面佈局，可見環繞一圈內廊，形成婦女空間，建築反映清代保守的傳統社會生活規範。同樣的私密空間需求，在板橋林宅三落大厝採用屏風牆來解決，其廊道以屏風及牆體分隔，將親疏人際關係區分出來，展現異曲同工的設計。

清代道光之後，士大夫階級在臺灣形成，文章華國、詩禮傳家成為士族心中追求的目標，郊野的大莊園建築漸多，臺中一帶的呂宅筱雲山莊與林宅摘星山莊是最典型的代表，這兩座莊園保存至今，且極為完整，被視為臺灣仕紳宅第之高峰作品。

板橋林家花園。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

另外，臺北板橋的林家由於善於經商而致富，清末在宅第旁大事營建庭園，林本源庭園被公認為臺灣園林的代表作。園中的來青閣造型秀麗，簷牙高啄，構造合理，四平八穩，為臺灣最美的建築之一。

可與板橋林本源來青閣媲美的是臺中霧峰大花廳的戲臺建築，大花廳為罕見的福州風格建築，它是林朝棟地位如日中天的時代所建的。戲臺係依考證重建之物，藻井與舞臺下方的水缸可起共鳴作用。古時除了寺廟前演戲酬神，富戶望族如霧峰林家或板橋林家均有自己的戲臺，也見證著當時娛樂生活的一面。

寺廟建築的規模或裝飾程度高於宅第，臺灣的寺廟除了文武廟多得自官方倡建，一般民間的媽祖廟、觀音廟、王爺廟或家廟，多由百姓集資捐獻，因為每根龍柱、每片石垛或每扇門窗大多可見沐恩弟子或裔孫之名款及年款，凡走過必留下蹤跡，這些銘記實際上也有助於我們研究其歷史沿革。

媽祖廟或觀音廟屬於陽廟，殿內明亮，但城隍廟及王爺廟屬於陰廟，一般多採聯結式工字殿，縮小天井以降低進光量。富裕的城市能支持規模宏偉的寺廟，如臺南的大天后宮、三山國王廟，嘉義的城隍廟，鹿港的龍山寺、天后宮，新竹的城隍廟與臺北的龍山寺、保安宮等，規模宏整且石雕木雕或彩繪藝術水準很高，被公認為臺灣傳統建築之經典作。

書名：《直探匠心：李乾朗剖繪台灣經典古建築》作者：李乾朗出版社：遠流出版出版時間：2019年5月1日 分享 facebook

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十九世紀臺灣因其優越的航海地位而躍入世界舞臺，西方勢力透過宣教與貿易使臺灣屢發生國際糾紛。島內為防內亂外患乃陸續建造城池與砲臺，而西洋建築如雨後春筍出現在港口城市如滬尾（淡水）、臺北、安平與打狗（高雄），包括教堂、學校、貿易洋行、倉庫與燈塔等近代建築。近代建築引入新材料或新構造，水泥與鋼骨增大室內的跨度與高度。一八九五年日本殖民統治臺灣之後，近代建築經由日本建築師之手在各地更趨普及，街頭的近代建築成為臺灣人觀望世界的櫥窗，臺灣開始面臨文化的轉型。

本書的內容是將上述幾種不同類型與不同時代的臺灣古建築，選擇三十五個主案例加上十多個延伸案例（惟日治時期引進的近代建築，與現代建築技術同源，故未納入挑選案例之中)，以建築剖視圖來分析其設計特色，特別是結構與構造的探討。我們知道建築空間與造型是由結構與材料所決定的，技術的演進常是建築史背後的動力。技術是手段而非目的，但建築史的發展規律是，先經過技術的創造與發明，才能獲得有時代意義的建築。具有多元文化價值的古建築才能被指定為古蹟，但臺灣的古蹟主管機關缺乏主體歷史觀，常常未能掌握保存維護的最佳時機，甚為可惜。

本書所用的圖大都採用鳥瞰全景及剖面透視圖，其優點是可在一張圖內同時表現較多的內容，包括大木結構、屋頂造型、空間組織及裝飾重點。建築是空間與形象組合的藝術，形象藉由光線而為人所感知，光線導引人們理解建築的存在。這些圖與現場所拍攝的照片互相比對，讓讀者有親臨現場之感。

文字數盡量減少，圖的傳達力可能更全面，因此我花了較多時間繪製這些經典的臺灣古建築圖，希望帶給讀者賞心悅目的感受。

本書探究臺灣建築3種觀察視野，9種剖面透視，並用148幅精美手繪圖解構建築結構。（圖／摘自遠流出版《直探匠心：李乾朗剖繪台灣經典古建築》書中照片） 分享 facebook

香火鼎盛的百年龍山寺，巧奪天工的雕龍畫柱各自蘊含不同意義。（圖／摘自遠流出版《直探匠心：李乾朗剖繪台灣經典古建築》書中照片） 分享 facebook

●本文摘自遠流出版出版之《直探匠心：李乾朗剖繪台灣經典古建築》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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