文壇大佬尉天驄享年84歲 經典短篇創作值得回味

文壇拓荒者尉天驄。（圖／聯合報系新聞資料庫照片;攝影／陳怡絜） 分享 facebook

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臺灣鄉土文學先驅殞落！84歲的文壇拓荒者尉天驄於昨（12/17）晨辭世，尉天驄教授畢生致力於文學創作、評論、推廣、教學與研究，1966年創辦《文學季刊》，當今重要文學作家姚一葦、王禎和、黃春明、王拓、七等生、陳映真等人都曾被網羅成為該刊撰稿人，為臺灣鄉土文學的源頭，終其一生展現對臺灣文學關懷與影響力。

1970年出版《到梵林墩去的人》，今年年中集結早期短篇小說成同名新版再發表，具有現代主義色彩的小說，本書中〈被殺者〉這篇內容是一位死者彌留之際的意識告別，氛圍凝重緊張，此篇更被散文名家王鼎鈞更特寫結局發展，堪為短篇創作的觀摩範例。

文／尉天驄

被殺者

我很焦急，難忍的困乏撕裂著我，我沒有辦法看清別的事物，一群長了翅膀的我的肢體不住在迴旋著。我不知道自己在哪裡，人聲吵雜，一列火車好像從我身上輾過去，疼痛，抽筋，一種想嘔吐的眩暈。我必須起來，一個聲音在叫喚著我，這真令人焦急，我不能休息，一大堆事情需要我去安排。在山地的F鎮，瘟疫正在每個角落擴散開來，嘔吐，死亡，灰鼠色凹陷的眼睛，倒下去再也爬不起來的孩子……。我要趕到那裡去，一大群病人正等著我。彷彿是我的妻子，拿著行囊，好幾次走過來喊我，但是我不能動彈，層層疲倦正困鎖著我。我無法起身，一點力氣也沒有。一定是昨天的工作太累了，但我記不得昨天做了些甚麼，也分辨不清，現在是清晨還是午後。對面牆上有一幅自繪的風景，暗藍色的天空正旋轉著，太陽，太陽，白色的太陽一盆火焰一樣正直直地照射下來。我感到口渴，整個人被汗水濕得混身發癢。有人在吹警笛，一個孩子不停地哭叫著。水，水，水，有人走過來，好像是老劉他們幾個，但我記不清是不是他們，他們圍著我，不停地唱著，想盡辦法要把我拖起。

但是我起不來，整個人癱瘓成一塊海綿。我很為難，看樣子，我是不能做甚麼了。笨東西，我分辨不清是自己咒罵自己，還是別人這樣對我咒罵著。很多人在喧吵，使我愈來愈感到不安。實在不能再這樣下去，該有人把我弄醒，我盼望有人把冷水澆在我的身上，我必須趕快起來，吃一頓豐盛的早餐，穿上遠行的服裝，趕到F鎮去。

太陽仍然直直地照射下來，箭一樣地刺進我的肉裡，我感覺到有人在綑綁著我的胳臂，然後有一架抽水機在我身上不停地壓縮著。水，水，水，我真盼望有人把水澆在我的身上。但是，人群吵得使我厭煩，我不知道他們是誰，太陽像火一樣烤下來，一夥黑色的人影在旋轉著，一股塵土的味道一直鑽進我的鼻孔。我終於醒過來，但是陣陣眩暈，使我再也沒有辦法清晰地看出四周的景物，在這不知道是甚麼地方的路上，汗水正從脖子上一直沁下來，有一群螞蟻一類的蟲子不停地在我脊背上蠕動著。我想起來，太陽穴膨脹得怎麼也抬不起頭。我焦渴得嘴角泛著白沫，血管乾燥得要炸裂開來。好幾個警察吹著警笛，阻擋著看熱鬧的人群。有一個人正在我身上搜索著，我看不清他從我口袋裡拿出甚麼東西，只聽見他告訴另一個人找不著我的住址。一個醫生模樣的人，把一根管子扎進我的臂彎裡，當他用另一根又粗又長的針頭扎著我的血管時，我突然回映出自己被殺的事。太陽仍然照射著它白色的火焰，人群一陣一陣迫近著，似乎要把圈子縮得愈來愈小，一個孩子不停地哭叫著，隨著小販的吆喝，一波一波傳播了過來。

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幾個鐘頭以前，一個鼻頭上有痣的傢伙突然把一把刀插進我的身子，接著一片漆黑，在一陣猛痛中失去了平衡。這真令人惶恐，沒有人知道我的住址，甚至我的名字也沒有人知道。面臨著探案人的茫然無著，我後悔自己那種出門不帶證件的習慣。該有人告訴我的家人，他們也許正念著我，也應該有人到F鎮去，那裡有很多事不能沒人主持。我無法想像到明天晚上家裡人還看不到我，或者以為我染上瘟疫的時候，心裡是如何焦急。我要起來，我必須告訴他們我住在哪裡，但是我說不出話，一點力氣也沒有。那個醫生模樣的人正用我提包中的血壓計測量著我，他的細心，一看就知道當年是一個勤奮的學生。但是他找不到血，沒有人肯把自己的血輸給一個陌生人，而且也沒有辦法驗出我的血型。我要起來，我必須告訴他們我住在哪裡，但是我說不出話來，一點力氣也沒有。他們該澆我一身冷水，或者讓那個鼻子上長痣的人把刀子再插進我的肉裡。一隻青色的紅頭蒼蠅在我鼻子上爬來爬去。該有人澆我一身冷水，除了冷水跟疼痛，不知道還有甚麼事物能使我依然記起自己。至少我該說出自己的名字，這樣他們就可以找到我住的那條街道。

書名：《到梵林墩去的人》作者：尉天驄出版社：聯合文化出版時間：2019年5月22日 分享 facebook

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水，水，水，一道噴泉從石縫裡湧出來，石頭在那一座山上，我的妻子正坐在那裡，還有老劉他們幾個。給我一杯冷水，我說，但是他們只是笑著，沒有人理我，我的妻子坐在那裡好像沒聽見我在叫她，然後她舞蹈起來，跟一個遊方的賣藝人。不要跟他走，他根本就是一個沒有家的人。但是我沒有辦法追上他們，我要追上那條路，但一種力量卻拖著我走向相反的路上。他們在奔跑著，我大聲叫著，汗水一直濕到我的腦子裡，我沒有辦法，一點主意也沒有，甚至找不到一點辦法拉回自己的妻子。我張大著嘴，沒有人聽見我的聲音，那個醫生，仍然在忙著，我聽見他在跟探案人談話，水，水，水，我的嗓子因乾燥而整個沙啞了起來，太陽仍然用它白色的火焰烘烤著，青色的紅頭蒼蠅聚集得愈來愈多了。水，水，水，我的腦子眩暈得再也看不清四周的一切，人群的喧吵漸漸弱下去，我聽到自己在叫著上帝的名字，對我來說：這也許是件滑稽的事，但當所有人找不到我的名字，沒有人肯輸血給我，連醫生也無法知道我的血型時，我只好這樣唸著，我聽見自己在心中叫著主的名字。我必須祈求上帝，也許上帝能夠扶我起來。警笛在我四周迴響著，老劉他們幾個又走過來，不住地搖晃著我，而且一個張大嘴巴叫著我的名字，另一個則機械地唸著我的住址……

有人喊著我的名字，我也許有救了，同時我聽見有人喊著那個看顧我的醫生的名字，但是他叫甚麼，卻怎麼樣也記不起來。有人叫著我們兩個，那是一個屍體，我正用解剖刀切下他的病瘤，而他也是一樣。我要治好他，我想。我要治好他，他也在想。但是病瘤裡甚麼也沒有，平平坦坦的，跟平常人一個樣子。他望著我，我也望著他，然後聽見有人叫著：在背後，那個病菌藏在背後。是那屍體叫著，解剖室的光線真暗，我聽見那個屍體叫著，他同樣也聽見。我們翻過屍體，甚麼也沒有，然後是笑，屍體的笑，每一塊肉都張大嘴笑著。整個解剖室都笑著。我必須逃出去，他也必須逃出去，而那愈來愈大的笑聲在背後追趕著……

●本文摘自聯合文化出版之《到梵林墩去的人》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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